HS: Sähköyhtiöstä tulvii nyt valituksia – yksi yhtiö on selvä ykkönen

Helsingin Sanomat pyysi Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) yhtiökohtaiset tiedot maaliskuun jälkeen tehdyistä ilmoituksista. Lumo Energiasta on tehty 680 valitusta, mutta listalla on monia muitakin yhtiöitä.

Sähköyhtiöistä on HS:n mukaan valitettu nyt poikkeuksellisen paljon. Esimerkiksi elokuussa Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV) tehtiin 841 sähköyhtiöitä koskevaa ilmoitusta.

Lumo Energiasta on tehty pelkästään elo–syyskuun aikana yli 650 ilmoitusta. Tähän mennessä niitä voi olla enemmänkin, sillä HS:n tiedot koskevat viikko sitten maanantaihin mennessä tulleita ilmoituksia

Lumo lopetti sähkönjakelunsa syyskuun alussa. Tuolloin noin 8 000 sen entistä asiakasta joutui etsimään itselleen uuden sähköntoimittajan syyskuun alussa. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat olivat tuolloin nousseet rajusti ja asiakkaiden sähkölaskut moninkertaistuivat.

Toiseksi eniten ilmoituksia on tehty Fortumista ja kolmanneksi eniten Kotimaan Energiasta. Kuvaavaa Lumosta tehtyjen ilmoitusten määrälle on, että Fortumista on tehty 62 valitusta ja Kotimaan Energiasta 40 valitusta. HS:n sivulta voit katsoa, mikä oman yhtiösi tilanne on.