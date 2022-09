Fortumin omaisuus Venäjällä saattaa päätyä halpaan hintaan valtion omistukseen erikoisella menettelyllä, arvioi professori Kari Liuhto.

Venäjä voi kostaa Fennovoima-hankkeen kaatumisen Fortumin kautta, arvioi Turun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Kari Liuhto.

Hänen mukaansa kosto tapahtuu Fortumin ja Uniperin Venäjällä toimivan Unipro-yhtiön toimintojen kautta. Asiasta on aiemmin kirjoittanut Talouselämä.

Fortum on vetäytymässä Venäjältä ja siellä sijaitsevien liiketoimintojen myyntineuvottelut ovat yhtiön mukaan loppusuoralla. Fortumilla on yhdessä Uniperin kanssa Venäjällä noin 7 000 työntekijää ja 12 voimalaitosta. Omaisuuden arvo on useita miljardeja euroja.

– Oma veikkaus on se, että erilaisiin tekosyihin vedoten Fortum työnnetään pois, ja maksetaan siitä erittäin huono hinta, hän sanoo.

Fortum oli osakkaana mukana Fennovoima-yhtiön Hanhikivi1-ydinvoimala­hankkeessa, jonka laitetoimittaja ja osaomistaja oli venäläinen valtionyhtiö Rosatom. Fennovoima ilmoitti keväällä, että se purkaa sopimuksen viivästysten vuoksi.

Yhtiöt ovat haastaneet toisensa oikeuteen. Fennovoima vaatii Rosatomilta kahden miljardin korvauksia, ja Rosatom vuorostaan Fennovoimalta kolmea miljardia.

Liuhdon mukaan Fennovoimalla on hyvät mahdollisuudet voittaa oikeuskiistat, mutta Fortumin Venäjän-omistusten suhteen valta on käytännössä Kremlillä.

– Kukaan muu ei tule Venäjän liiketoimintaa Fortumilta ostamaan kuin se, jonka Kreml määrittelee, ja Kreml pystyy määrittelemään myös hinnan. Se on valitettava tilanne mihin Fortum on Venäjällä joutunut.

Myös Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala on aiemmin kertonut Taloussanomille, että Fortumin poistuminen Venäjältä riippuu viime kädessä presidentti Vladimir Putinista, sillä kauppa menee todennäköisesti hänen käsiteltäväkseen.

Ostajaehdokkaina on tiettävästi ainakin useampi kuin kaksi venäläistä yritystä.

Liuhdolla on oma teoriansa siitä, kuinka Fortumin toiminnot käytännössä junaillaan Venäjän valtion omistukseen.

– Varmaan siinä käy niin, ettei se toiminta lopu, vaan se kansallistetaan jollain tavalla, hän sanoo.

Liuhto muistuttaa huutokaupasta, jossa myytiin vankilaan tuomitun oligarkki Mihail Hodorkovskin Yukos-konsernin tytäryhtiö Yuganskneftegaz vuonna 2004. Huutokaupan voitti vain pari viikkoa ennen huutokauppaa perustettu Baikalfinansgrup. Muutama päivä huutokaupan jälkeen valtiollinen energiayhtiö Rosneft ilmoitti ostavansa Baikalfinansgrupin.

– Uskon, että näin tehdään näin nytkin, Liuhto sanoo.

– Ostaja on jokin väliyhtiö, johon oikeusprosessit pysähtyvät. Sen jälkeen Fortumin omaisuus siirretään sille, kenelle Kreml tai käytännössä Putin haluaa.