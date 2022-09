Parasta oli pääsy pois Keski-Euroopan ja Venäjän markkinoilta, sanoo Fortumin toiseksi suurin omistaja

Fortumin toiseksi suurimman omistajan Varman toimitusjohtaja Risto Murto toivoo, että Fortum pääsee eroon liiketoimistaan Keski-Euroopassa ja Venäjällä.

Energiayhtiö Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper tuottaa tappiota yli 100 miljoonan euron päivätahtia, ja Saksa neuvottelee yhtiön kansallistamisesta.

Valtio omistaa Fortumista yli puolet, ja Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan Suomi ei tule Uniperin kansallistamista hyväksymään.

Eläkevakuutusyhtiö Varma on 1,26 prosentin osuudellaan Suomen valtion jälkeen Fortumin suurin yksittäinen omistaja.

Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan oleellisin asia neuvotteluissa on Fortumin takaaman lainan ja takauksen kohtalo.

– Näihin verrattuna osakesijoituksen arvo on Uniperin nykyisellä markkina-arvolla pieni, Murto sanoo.

Fortum käytti Uniperin ostamiseen yhteensä yli seitsemän miljardia euroa. Nyt Uniperin arvo laskenut vain noin 1,3 miljardiin euroon, ja pörssikurssin lasku jatkuu edelleen. Uniper joutui vaikeuksiin, kun Venäjä leikkasi maakaasutoimituksiaan Eurooppaan, ja yhtiö joutuu hankkimaan asiakkailleen myymänsä maakaasun korkeaan hintaan muualta.

Jo tammikuussa Fortum rahoitti Uniperia neljän miljardin takauksella ja neljän miljardin lainalla.

– Mitä enemmän takauksesta ja luotoista pystytään pelastamaan, sitä parempi, Murto toteaa.

Hänen toiveenaan on, että Fortum saisi lainaamansa rahat takaisin ennemmin tai myöhemmin.

– On erotettava ne vaihtoehdot, että saadaanko lainapääomaa tässä yhteydessä kokonaan lyhennettyä vai tapahtuuko niin, että sen lainapääoman luottoriski pienenee, kun Saksan valtio ottaa päävastuun, Murto sanoo.

– Vaikka lainapääomaa ei välttämättä siis heti maksettaisi yhtiöstä pois, mutta voi olla hyvä uutinen, että tiedetään, että se laina on turvassa. Nämä kummatkin voivat olla hyviä asioita Fortumin osakkeenomistajan kannalta.

Murron mukaan Fortumin kannalta parhaita ratkaisuja olisi pääsy pois Keski-Euroopan ja Venäjän markkinoilta.

– Se olisi strategisesti hyvä asia. Sellainen Fortum kykenisi tekemään hyvää tulosta ja olisi strategialtaan selvä, Murto arvioi.

Vielä parempi neuvottelutulos Murron mukaan olisi, jos Uniperista irrotettaisiin Saksan omistukseen vain tappiota tuottava liiketoiminta maakaasulla.

– Olisi positiivinen yllätys, jos Uniper voitaisiin kohtuudellisilla taloudellisilla ehdoilla pilkkoa. Pilkkominenhan oli alunperin yksi tavoite, joka ei toteutunut, Murto sanoo.

– Uniperilla on sellaisia voimalaitoksia ja investointeja, jotka voisivat todennäköisesti hyvinkin istua Fortumin tulevaan strategiaan. Mutta nyt on kysymys siitä, millä taloudellisilla ehdoilla investoinnit voidaan sieltä eriyttää ja saada Fortumin omistukseen. Mutta haluaisiko Saksan valtio huonot osat haltuunsa, ja mitä korvausta se siitä vaatisi?

Murron mukaan Fortumin merkitys Varman koko osakesalkussa on pieni. Fortumin osuus Varman salkussa on vain pienentynyt, sillä Fortumin osakasluettelon mukaan Varma on vähentänyt omistustaan viime kuuhun verrattuna.

Yhtiön jatkosuunnitelmia Fortumin osakkeen suhteen Murto ei kerro.

– Emme kommentoi etukäteen tulevia toimenpiteitä yksittäisen sijoituksen kohdalta.

