Venäjän talous on heikentynyt lännen asettamien pakotteiden vuoksi.

Venäjän valtiovarainministeriön sisäisen raportin mukaan maan finanssisektorille on koitunut satojen miljardien tappiot pakotteiden vuoksi.

Venäjälle asetetuista pakotteista on koitunut maan finanssisektorille satojen miljardien ”suorat tappiot”, selviää Venäjän valtiovarainministeriön sisäisestä raportista. Raportin sisällöstä uutisoi uutistoimisto Bloomberg, jonka mukaan raporttia esiteltiin korkea-arvoisille virkamiehille viime kuussa.

Nimettömät lähteet vahvistavat elokuun 29. loppuun päivätyn esityksen sisällön Bloombergille. Asiakirjassa ei kerrota tarkkaan, kuinka monesta sadasta miljardista on kyse. Raportti kuvaa ainoastaan pakotteiden vaikutusta Venäjän finanssisektorille, ei kokonaistaloudelle. Venäjän valtiovarainministeriö ei kommentoinut asiaa Bloombergille.

Venäjän talous on heikentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun länsimaat asettivat maalle pakotteita Ukrainaan hyökkäämisen jälkeen. Yalen yliopiston raportin mukaan pakotteet ”rampauttavat Venäjän taloutta”.

– Se (Yalen raportti) on tärkeä, koska se osoittaa, että pakotteiden aiheuttamia vaikutuksia ei näy julkiselle keskustelulle. Siinä on katsottu aidosti pitkän linjan talousefektejä ja vaikutuksia, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoi ISTV:n Ukrainan sota -studiossa elokuussa.

Sodan alkamisen jälkeen yli tuhat länsimaista yritystä on lähtenyt Venäjältä.

– Venäjällä tuskin talous romahtaa. Mutta se on jatkuvaa riutumista, joka aiheuttaa pitempiaikaisen tyytymättömyyden ja arvottomuuden tunteen laajemminkin siihen yhteiskuntaan.

Venäjä on väittänyt julkisuudessa, että sen talous olisi paremmassa kunnossa kuin se todellisuudessa on. Maa on väittänyt jopa, että lännen asettamilla pakotteilla ei olisi merkitystä. Elokuussa Suomen Pankin Nousevien talouksien laitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen torjui väitteet.

– Päinvastoin, vaikutus on merkittävä.