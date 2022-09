S-ryhmä paljastaa, miksi melkein kaikki kallistui äskettäin – paitsi kahvi

Monet elintarvikkeet ovat kallistuneet, mutta osa myös halventunut viime keväästä.

Taloussanomien hintavertailu osoittaa saman, minkä moni on jo kauppareissullaan huomannut: ruoka on kallistunut selvästi viime keväästä.

Taloussanomien ostoskorin tuotteiden yhteishinta on huhtikuusta noussut 7,2 prosenttia. Esimerkiksi Taloussanomien ostoskorin lihatuotteiden hinnat ovat nousseet reilusti. Meetwurstipaketti on kallistunut viime huhtikuusta jopa 26 prosentilla.

– Kaupan myyntihinnat nousevat sitä mukaa kun elintarvikkeiden tuotantoketjussa kustannukset ja hinnat nousevat, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa.

– Lihatuotteissa hintaa nostavat erilaiset tuotantokustannukset, esimerkiksi energia ja kuljetus, jotka vyöryvät sieltä alkutuotannosta ja elintarviketeollisuudesta kaupalle ja kuluttajalle.

Joidenkin tuotteiden hinta näyttää vertailussa nousseen juuri elo–syyskuussa. Syynä ovat kauppojen tekemät hankintasopimukset, joita tehdään usein vuodeksi kerrallaan. Monien tuotteiden hinnat ovat nousseet tämän alkusyksyn sopimuskierroksella.

Toisaalta kaikkien elintarvikkeiden hinta ei ole juurikaan noussut ja joidenkin on jopa laskenut.

– Vihanneksien ja juureksien hinta taas vaihtelee paljon satokauden mukaan. Erityisesti tomaatin ja kurkun tuotantomäärissä on aaltoliikettä vuodenajan mukaan. Niiden hintaan ei vaikuta vain suoraviivainen inflaatiokehitys, vaan missä kohtaa aaltoliikettä hintavertailu tehdään, Oksa sanoo.

Talvea kohti mennessä tuoretta tavaraa on vähemmän ja varastoinnin kustannukset nostavat hintaa. Sipulien hintaa ovat tänä vuonna nostaneet huono sato ja tuotantokustannusten nousu.

Toinen myyntihintoihin vaikuttava elementti on kauppaketjujen välinen kilpailu.

– Kahvi on perinteisesti kilpailtu tuote, samoin kirjolohi. Niillä tehdään ehkä eniten hintakilpailua ja tarjousmainontaa. Niiden kanssa hankinta- ja myyntihinta eivät aina mene ihan samassa suhteessa.

Hintojen nousu on Oksan mukaan vaikuttanut selvästi kuluttajien ostotottumuksiin.

– Kalassa se on näkynyt eniten. Koska lohen hinta on noussut paljon, sitä on myyty noin neljännes vähemmän kuin vuosi aikaisemmin. Se on todella merkittävä ero, koska yleensä puhutaan muutamista prosenteista, hän kertoo.

Myös naudanlihan myynti on vähentynyt 14 prosenttia ja kalliimpien juustojen noin 7 prosenttia.

– On tullut kipuraja vastaan, ja sitten on ehkä siirrytty naudasta esimerkiksi porsaanlihaan tai broileriin, Oksa sanoo.

Kulutusta on hänen mukaansa myös siirtynyt kalliimmista ”merkkituotteista” kaupan omiin halvempiin brändeihin.