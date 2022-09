Työnvälityssivuston kyselyssä yllättävä havainto hoitoalalta

Kyselyn mukaan alle puolet suomalaisista on tyytyväisiä työnantajaansa.

Kiinteistöjen ja työpaikkojen välityssivusto Oikotien kyselyn mukaan joka viides suomalainen haluaisi työskennellä terveydenhoidossa. Jopa 12 prosenttia vastaajista valitsisi kaikista aloista terveydenhoidon sittenkin, jos ei tarvitsisi miettiä lainkaan palkkaa, Oikotie kertoo tiedotteessaan.

Tämä käy ilmi Oikotien elokuussa tekemästä kyselystä, jossa oli 886 vastaajaa. Heistä kymmenesosa valitsisi terveydenhoidon, jos he päättäisivät lähteä uudelleenkouluttautumaan uudelle alalle.

– Suomalaiset eivät suhtaudu terveydenhoitoalaan työnantajana mitenkään erityisen penseästi. Se on toiveikas viesti. Erittäin tärkeä viesti, sillä Suomessa pahimmasta työntekijäpulasta kärsivien ammattinimikkeiden koko kärkikymmenikkö on terveys- ja sosiaalialaa, Oikotie Työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa sanoo tiedotteessa.

Vastausten perusteella suomalaisista 42 prosenttia on tyytyväisiä nykyiseen työnantajaansa. Melko tyytyväisiä on 36 prosenttia. Melko tyytymättömiä on 14 prosenttia ja tyytymättömiä 8 prosenttia.

Uudelleenkouluttautumista harkitsee 27 prosenttia vastaajista. Suosituin uudelleenkouluttautumisala on it-ala, jonka valitsisi 11 prosenttia vastaajista. Toiseksi suosituimmat uudelleenkouluttautumisen kohteet olisivat kymmenellä prosentilla rakennusala ja terveydenhoito. Kolmantena on yhdeksällä prosentilla tutkimusala.

Oikotie teki kyselynsä Tori.fi:ssä. Vastaajia oli 866, joista 55 prosenttia oli naisia ja 42 prosenttia miehiä. Kolme prosenttia oli muita tai ei halunnut vastata.