Suomi nousi eilen sähkön viejäksi ensimmäistä kertaa ehkä vuosikymmeniin – ”Tällaiset päivät varmasti yleistyvät”

Suomi tuotti eilen sähköä enemmän kuin kulutti ehkä ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Ensi vuonna Suomi voi olla vuositasolla jo sähkön viejä, mutta tuontisähköäkin silti tarvitaan.

Suomi oli eilen keskiviikkona sähkön suhteen omavarainen, ja virtaa riitti vientiinkin.

– Se on poikkeuksellista, kertoo Mikko Heikkilä, kantaverkkoyhtiö Fingridin strategisen verkkosuunnittelun yksikön päällikkö.

– Itse en muista tällaista tapahtuneen, pitää mennä useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä taaksepäin. Yleensä vuositasolla olemme tuoneet noin 20 prosenttia tuotetusta sähköstä.

Heikkilän Twitterissä julkaisemasta kuvaajasta selviää, että eilen kulutuskäyrä oli kuitenkin tuntien ajan tuotantokäyrän yläpuolella.

– Vuorokauden aikana oli tunteja, jolloin sähköä tuotiin, ja sitten vastaavasti toiseen aikaan vietiin sähköä. Tämä vaihtelu on tyypillistä sähkömarkkinoilla. Koko vuorokauden tasolla Suomi kuitenkin tuotti enemmän kuin kulutti, Heikkilä kertoo.

Suomen sähköntuotantoa tuki eilen muun muassa nyt koekäytössä oleva Olkiluoto 3, joka tuotti sähköä noin 1 200 megawatin teholla. Lisäksi Loviisa 2 -yksikkö on palautunut huollosta. Myös tuulituotanto oli hyvällä tasolla.

– Tällaiset päivät varmasti yleistyvät, Heikkilä sanoo.

– Suomen sähköntuotantokapasiteetti on nyt kasvussa, ja Olkiluoto 3 on tulossa käyttöön koko tehollaan. Myös tuulivoima on kasvussa, ja vuoden lopussa meillä on noin 5000 megawattia tuulivoimaa. Tuulisella säällä ja kun on paljon muuta tuotantoa, olemme sähkön viejiä.

Lähiaikoina sähköntuotannon kapasiteettiin on luvassa kuitenkin väliaikainen lasku, sillä Loviisa 1 -yksikössä alkaa ensi viikolla huoltotauko, joka kestää lokakuun alkupuolelle.

Ensi vuonna Suomi voi Fingridin arvion mukaan olla jo vuositasolla omavarainen ja mahdollisesti jopa viejä.

– Se ei tarkoita, että joka hetki pärjättäisi pelkästään kotimaisella sähköllä, vaan tuulettomina hetkinä ja esimerkiksi talvella huippukulutuksen hetkinä Suomi on riippuvainen tuonnista, Heikkilä sanoo.

– On todella tärkeää, että eurooppalainen sähkömarkkina toimii. Vastaavasti kun tuulee, ja kulutus on vähäistä, niin meillä riittää tavaraa vietäväksi.

Heikkilän mukaan pienempi tuontisähkön määrä laskee myös sähkön kuluttajahintoja.

Sähkön pörssihinnat ovat viime päivinä olleet suhteellisen edullisia. Esimerkiksi tiistaina sähkön keskihinta Nordpool-sähköpörssissä oli 7,4 senttiä kilowattitunnilta. Keskiviikkona kilowattitunnin keskihinta oli noussut 8,7 senttiin.