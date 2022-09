Kommentti: Fortumin ei kannata seurata Vattenfallin jälkiä

Vaikka riitely Saksan kanssa Uniperista saattaa kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta, se ei välttämättä olisi tuottanut parempaa tulosta, toimittaja Sami Noponen kirjoittaa.

Uniperin kansallistaminen on nyt vain sinettiä vaille.

Fortum on saanut näillä näkymin päätökseen kädenväännön Saksan valtion kanssa tytäryhtiö Uniperin kohtalosta.

Uniper on ollut Fortumille kuin konserniin pesiytynyt käenpoika, joka on uhannut viedä paisuvilla miljarditappioillaan emoyhtiönsä perikatoon.

Tämän takia Fortumin ja sen suuromistajan Suomen valtion on ollut pakko pitää pää kylmänä. Saksa on kova neuvottelukumppani, kuten on jo nähty.

Fortum kirjaa Saksan-seikkailustaan miljarditappiot, jotka tulevat osaltaan suomalaisten veronmaksajien piikkiin. Valtio omistaa Fortumista hiukan yli puolet.

Herää kysymys, olisiko Saksalta voitu tiristää vielä edullisempi ratkaisu kuin keskiviikkona julkistettu? Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ilmoitti jo, ettei Suomi ole tilanteeseen tyytyväinen.

Saksan kanssa riitely olisi kuitenkin voinut viedä aikaa, mihin Fortumilla ei ole nyt varaa.

Fortumin Uniper-omistuksen arvo oli joka tapauksessa laskenut vain pieneen osaan siitä mitä osakkeisiin oli satsattu.

Valtionyhtiö Fortumille kävi Saksassa kuten Soneralle aikoinaan: miljardit haihtuivat taivaan tuuliin.

Mallia ei ehkä kannata ottaa naapurista.

Ruotsin valtion omistama energiayhtiö Vattenfall aloitti kansainvälistymisen jo ennen Fortumia. Vattenfall on tehnyt vuosien varrella suuret investoinnit Saksan energiantuotantoon. Yhtiö nousi jo vuosituhannen vaihteessa Saksan kolmanneksi suurimmaksi sähköntuottajaksi.

Fukushiman vuoden 2011 ydinvoimaonnettomuuden jälkeen Saksa teki yllättäen päätöksen luopua ydinvoimasta. Tämä tuli Vattenfallille melkoisena sokkina, sillä se oli satsannut ydinvoimaan Saksassa.

Vattenfall aloitti vuonna 2012 oikeustaistelun, jossa se peräsi Saksan valtiolta asiasta mittavia korvauksia. Vuosia jatkunut välimiesoikeuden menettely päättyi vasta viime vuonna. Vattenfall sai korvauksensa, muttei sitä määrää mitä olisi halunnut. Korvauksia saivat myös energiayhtiöt E.ON, EnBW ja RWE.

Entä Fortum? Saksan hallitus hyväksyi jo keväällä lakimuutoksen, joka sallii energiayhtiöiden kansallistamisen hätätilanteessa. Pahimmassa tapauksessa Saksa olisi sanellut Fortumille ehdot.

Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, on todennäköistä, että Suomi ja Fortum eivät olisi selvinneet Uniperin kansallistamiskiistasta ilman pitkää ja kivuliasta sovittelua.

Sinä aikana Uniper olisi ehtinyt jauhaa uudet miljarditappiot.