Arvokkaan talon ostanut yritti purkaa solmimansa kaupan kosteusvaurion vuoksi. Näyttö ei kuitenkaan riittänyt ja turkulaismiehen on maksettava lähes 100 000 euron kulut.

Suurista rahoista oli kyse, kun turkulaismies yritti purkaa viisi vuotta sitten solmimansa talokaupan. Hän oli maksanut 370-neliöisestä talosta 540 000 euroa.

Kaupan purkamisyritykseen mies päätyi, kun hän löysi talosta kosteusvaurioita, joiden uskoi olleen rakenteissa jo kauppaa solmittaessa. Pelkästään virheiden korjaaminen maksaisi noin 230 000 euroa, ostaja arvioi.

Kaupan purku ei onnistunut ja mies joutuu maksamaan oikeudenkäynti- ja selvittelykuluja noin 95 000 euroa, kun Varsinais-Suomen käräjäoikeus kumosi hänen nostamansa kanteen eikä Turun hovioikeus antanut jatkokäsittelylupaa.

Taloa oli rakennettu usean vuoden ajan. Lopputarkastus siinä tehtiin samana vuonna kuin se siirtyi uudelle omistajalle eli 2017. Asuinpinta-alaa talossa on 283 neliötä.

Kauppaa solmittaessa oli käytettävissä tuore kuntotarkastus, jonka perusteella kaksikerroksisessa talossa kaiken piti olla päällisin puolin kunnossa.

Tarkastuksen yhteenvedossa kerrotaan parista halkeamasta olohuoneen seinärakenteissa ja terassin rappauksen pintavaurioista. Epäkohtia tai riskirakenteita ei asiakirjassa mainita.

Kuntosalin seinien vierustojen kosteusarvoja tutkittiin. Kuntosalihuone oli ainoa huonetila isossa talossa, jota ostaja ei ollut käyttänyt.

Reilu vuosi kului kaupasta, kun uusi omistaja teetti uuden kunto­tarkastuksen. Hän oli löytänyt alakerran tiloista halkeamia. Omistaja teetti talosta vielä useita muita tutkimuksia.

Kanteella omistaja vaati myyjältä ensisijaisesti kaupan purkua, ja toissijaisesti vaurioiden korjauksia ja muita kuluja noin 245 000 euroa. Laajoja remontteja olisi tehtävä sekä rakenteissa että talon ulkopuolella.

Uusi omistaja oli kolmelta naapurilta saanut tietää, että talossa oli ollut jo pari vuotta ennen kaupantekoa kosteusvaurioita ja salaojia oli remontoitu. Vauriosta myyjä ei ollut kertonut ostajalle.

Uusissa tutkimuksissa kävi ilmi, että talo seisoi kostealla paikalla. Vettä oli niin runsaasti, että salaojat ja pumppu eivät kyenneet sitä poistamaan riittävän nopeasti.

Rakennuksen alle syntyi painetta ja vesi nousi pohjalaattaan kapillaarisesti, koska ei ollut laitettu kapillaarikatkoksen synnyttävää maa-ainesta. Rakennuksen perusmuurin vesieriste oli jäänyt kesken ja vesi pääsi vesieristyksen taakse, koska patolevy ja bitumihuopa oli asennettu virheellisesti.

Betoniin porattiin reikiä, kun kosteuden aiheuttajaa etsittiin.

Talon myyjä kiisti kanteen ja vaati sen hylkäämistä.

Käräjäoikeus piti kiinteistöllä katselmuksen, jossa porattuja reikiä tutkittiin.

Betonilaatan kosteutta tutkittiin poraamalla useita reikiä rakenteisiin.

Alapohjan laatan päälle kosteutta voi syntyä, jos salaojien pumppaamo ei toimi. Myyjän näkemys oli, että pumppaamo ei ollut toiminut ja kosteus johtuisi siitä.

Rakennuksen laatan alapuolinen maa-aines täytti myyjän mukaan rakennus­aikaiset vaatimukset eikä kosteus voinut nousta kapillaarisesti.

Myyjä muistutti, että salaojapumpun toiminnan ja sokkelin vedenerityksen tiiviydestä huolehtiminen oli kaupan teon jälkeen ostajan velvollisuus.

Myyjä myönsi ilmi tulleen kosteusvaurion, joka talossa oli ollut pari vuotta ennen kaupantekoa. Vaurio johtui salaojien ympärillä olleesta vääränlaisesta maa-aineksesta, mutta vika ei ollut salaojien pumppaamossa eikä rakennuksen eristeissä. Korjaus oli maksanut yli 40 000 euroa.

Myyjän näkemys oli, että vanhan kosteusvaurion ja uuden vaurion välillä ei ollut syy-yhteyttä eikä tiedon kertominen tai kertomatta jättäminen olisi vaikuttaneet kauppaan.

Käräjäoikeus teki ratkaisunsa laajan todistelun perusteella ja oikeus oli pitänyt lisäksi kiinteistöllä katselmuksen.

Käräjäoikeuden mukaan näyttämättä jäi, että kantavan laatan päälle olisi tullut kosteutta alapohjan lävitse kapillaarisesti nousemalla.

Tutkimuksissa selvitettiin, millaista soraa salaojaputkien ympärillä oli käytetty. Oikeus totesi salaojat asianmukaisiksi.

Salaojat oikeus totesi asianmukaisiksi ja pumppu pystyi poistamaan salaojavedet kaivosta.

Kokonaisuutena käräjäoikeus katsoi, etteivät alapohjan ja alakerran kosteusongelmat johtuneet virheistä.

Oikeuden ratkaisun mukaan myyjän olisi pitänyt kertoa vanhasta kosteusvauriosta, koska tieto oli ostajan kannalta merkityksellinen ja vaikenemalla myyjä laiminlöi tiedonantovelvollisuutensa.

Käräjäoikeus katsoi kuitenkin jääneen näyttämättä, että virhe oli olennainen eikä perustetta kaupan purkamiselle ollut.

Talo oli ollut ostajan käytössä lukuun ottamatta kuntosalia. Hänellä ei ollut asumisaikana terveydellisiä ongelmia. Oikeuden mukaan näyttämättä jäi, että alapohjassa olisi ollut mikrobivaurio, josta aiheutui terveyshaittaa.

Ostaja ei kyennyt näyttämään, että talossa oli kaupantekohetkellä virheeksi väitetty ominaisuus. Kaupanteon jälkeen talossa oli kosteusongelma, mutta näyttämättä jäi, että se olisi ollut jo kaupanteon aikana.

Riitajuttu tuli kalliiksi talon ostajalle. Hän ei saanut kauppaa puretuksi, eikä yli 200 000 euron remonttejakaan ole luvassa myyjän piikkiin.

Ostaja joutuu maksamaan kummankin osapuolen oikeudenkäyntikulut. Hänen omat kulunsa ovat noin 37 000 euroa, ja talosta tehnyt tutkimukset maksoivat noin 5 500 euroa. Talon myyneen kulut ovat noin 52 500 euroa. Maksettavaa tuli kaikkiaan noin 95 000 euroa.

Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun vajaa vuosi sitten ja hovioikeus pari viikkoa sitten.

Kiinteistökaupan osapuolet tavannevat toisensa vielä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, sillä ostaja on tehnyt poliisille ilmoituksen törkeästä petoksesta myyjää vastaan. Aluesyyttäjä nosti syytteen jo pari vuotta sitten, mutta käsittely on siirretty kunnes riita-asia on saatu päätökseen.