Kommentti: Näin minusta tuli sähköhaukka

Edullisen sähkön, ruuan ja vaatteiden perässä juoksemisesta on tullut tapa, jota ei kenenkään ole enää syytä nolostella, kirjoittaa Taloussanomien toimittaja Elina Ranta.

Ennen vanhaan kaupoissa liitelevät tarjoushaukat huvittivat hiukan. Heitä on haastateltu tässäkin julkaisussa.

Itse olen hiukka suurpiirteinen ruokaostoksilla, kuten muissakin raha-asioissa, joten annan mieluusti kuluttamiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvän tilan niille, jotka oikeasti näkevät aikaa ja vaivaa menojensa hillitsemiseen ja osaavat auttaa muita.

Kaikki on muuttunut vuodessa. Minustakin on kuoriutunut haukka, jopa ylpeä sellainen. Asuin- ja elinkustannusten nousu tuli arkeen ja iholle, ja pakko myöntää, vasta nyt, kulutustapoihin on tullut ihan todellisia muutoksia.

Olen muuttunut sähköhaukaksi, sellaiseksi, joka kyttää päivittäin pörssisähkön hintoja.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin kännykkäsovellus on mukavan helppo, jopa hiukan koukuttava, ja ennen kaikkea todella aidosti tarpeellinen sähkölämmitteisessä talossa asuvalle pörssisähköasiakkaalle.

Jos aiemmin pyykki- ja pesukone pyörivät aamuisin (etätöissä kätevää) ja ainakin töistä tullessa, nyt sovelluksen kurkkaaminen nostaa niskakarvat pystyyn. Pistänkö koneen päälle, 70 sentin kilowattitunnilla, vai puoliltaöin, jolloin hinta romahtaa houkuttelevasti jopa vain viiteen senttiin?

Säästö tuo aitoa mielihyvää, samaan tapaan kuin hyvän punalappukohteen bongaaminen kaupassa – sekin muuten uusi tapa. Pois nuoruuden ja turhamaisuuden ajat, jolloin kassalla teki mieli kääntää (ehkä joskus käänsinkin) punalappu alassuin piiloon.

Molemmissa säästökohteissa tyydytystä tuottaa sekä omien rahojen säästö että ajatus siitä, että tiettyä yleistä hyvääkin tässä ajetaan, kulutuspiikkien tai ruokahävikin torjumista.

Vaatteiden ostaminen on jo aiemmin siirtynyt paljon kaupoista netti- ja kivijaltakirpputoreille. Niissäkin haukka viihtyy. Laatu- ja merkkivaatteita pilkkahintaan, bongaamisen ja shoppailun iloa, hyvällä omallatunnolla.

Tänään saunominen on poikkeuksellisen halpaa pitkästä aikaa, kello 21 vain noin yhdeksän senttiä, bongasin. Vihdoin alkoi tuulemaan, ja se näkyy hinnoissa. Sähköhaukka on valmiina lämmittelemään.