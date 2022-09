Uraanin hinta noussut tuntuvasti – energiakriisi kasvattaa kiinnostusta ydinvoimaan

Uraanin hinta on kivunnut uusien ydinvoimaprojektien myötä ja myös spekulantit ovat olleet asialla.

Saksan Isar 2 on yksi voimaloista, jotka voivat saada energiakriisin johdosta jatkoaikaa.

Fossiilisen energian kallistuminen on kasvattanut ydinvoiman suosiota energianlähteenä.

Tämä on näkynyt raakauraanin hinnan kallistumisena korkeimmilleen sitten Ukrainan sodan syttymisen, kertoo talouslehti Financial Times (FT).

Uraanin hinta on käynyt jo yli 50 dollarissa naulalta. Monet uskovat hinnannousun jatkuvan. Esimerkiksi Bank of America ennakoi hinnan nousevan ensi vuonna 70 dollariin.

Myös uraania tuottavien yhtiöiden osakkeet ovat olleet ylämäessä. Maailman toiseksi suurimman uraanin tuottajan, kanadalaisen Camecon osake on noussut lähes 30 prosenttia elokuun puolivälin jälkeen.

Viimeksi uraanin hinnassa nähtiin piikki ennen finanssikriisiä. Tämän jälkeen hinta notkahti. Japanin Fukushiman onnettomuus vuonna 2011 romahdutti ydinvoiman suosion ja antoi uraanin alamäelle lisää vauhtia. Muutama vuosi sitten uraanin hinta liikkui vain noin 20 dollarissa naulalta.

Uraanin hinta alkoi nousta jo viime vuonna, kun sijoitusyhtiöt arvioivat ydinvoiman kasvattavan suosiotaan tiukempien ilmastotavoitteiden myötä.

Ukrainan sota on merkinnyt ydinvoiman uutta esiinmarssia, kun maakaasun ja öljyn hinta on kiivennyt korkeuksiin.

Saksa harkitsee lykkäävänsä ydinreaktoreidensa sulkemista. Myös Kalifornia ilmoitti tässä kuussa pidentävänsä käytössä olevien reaktoreiden elinikää.

– Saksa ja Kalifornia ovat olleet kaikkein negatiivisimpia maailmassa ydinvoimaan nähden ja molemmat ovat kääntäneet kelkkansa, kommentoi raaka-ainekauppaa erikoistuneen WMC:n johtaja Per Jander FT:lle.

Japani kertoi elokuussa pohtivansa uusien reaktoreiden rakentamista. Unkarin ydinvoimaviranomainen myönsi elokuussa rakennusluvan kahdelle Paksin ydinvoimalaitoksen uudelle reaktorille entisten jatkoksi. Rakentaja on venäläinen Rosatom.

Lisää ydinvoimaa rakennetaan myös Kiinaan ja Intiaan.

Samaan aikaan uraanin tarjonta on pysynyt ennallaan. Viime vuosina tuotanto on ollut vuosittain 55 000-65 000 tonnia, mikä atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan on vastannut suunnilleen kysyntää.

Viime vuosikymmenellä useita kaivoksia eri puolilla maailmaa suljettiin kannattamattomina eikä merkittäviä uusia kaivosprojekteja ole nyt näköpiirissä.

Noin kaksi kolmasosaa maailman uraanista tuotetaan Kazakstanissa, Kanadassa ja Australiassa.

Paljon uraanimarkkinoilla riippuu myös Venäjästä. Maa tuottaa vain viisi prosenttia maailman uraanista, mutta sillä on hallussaan yli kaksi kolmasosaa uraanin rikastuskapasiteetista, kertoo tutkimusyhtiö Berenberg.

Ydinvoimayhtiö Rosatom tuottaa reilun kolmanneksen maailman uraanirikasteista. Euroopan ja Yhdysvaltojen voimalat saavat huomattavan osuuden uraanistaan Venäjältä. Rosatomin pääkumppani Euroopassa on ollut jo 1970-luvulta lähtien Ranska.

Rosatomilla on edelleen uraanin toimitussopimuksia eurooppalaisiin ydinvoimaloihin ja se on toimittanut polttoainetta myös Loviisan voimalaitokseen.

Tämän takia Euroopan maat ovat olleet haluttomia sisällyttämään Rosatomia sanktioiden piiriin, vaikka tätä on Ukrainassa esitetty.