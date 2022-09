Suomen finanssisektorin toimintaympäristö ja vakavaraisuus heikentyneet

Suomen finanssisektori on säilynyt vakavaraisena toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta, arvioi Finanssivalvonta.

Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on heikentynyt hieman työeläkelaitos- ja pankkisektorilla, mutta säilynyt silti edelleen vahvana.

Näin arvioi Finanssivalvonta (Fiva) tiistaina julkistamassaan rahoitusvakauskatsauksessa.

– Toimintaympäristön heikentyessä on tärkeää, että finanssisektori on vakavarainen ja riskienhallinta kunnossa. Suomen finanssisektorin hyvä lähtötilanne on vahvuus heikentyvässä taloustilanteessa, Fivan johtaja Tero Kurenmaa sanoo tiedotteessa.

Pankkisektorilla tuloskehitys on heikentynyt toimintaympäristön pysyessä epävarmana.

– Erityisesti sijoitustoiminnan tuotot ovat laskeneet ja korkokatteen merkitys voitollisen tuloskehityksen taustalla on kasvanut. Luottotappioiden ja ongelmaluottojen määrät ovat edelleen maltillisia, Fiva sanoo.

– Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä toimintaympäristön epävarmuus on lisääntynyt, mikä lisää riskiä luottotappioiden ja ongelmaluottojen kasvulle pidemmällä aikavälillä.

Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 17,3 prosenttia, kun se viime vuoden lopussa oli 17,8 prosenttia. Samaan aikaan kokonaisvakavaraisuussuhde laski 20,7 prosenttiin 21,4 prosentista.

Myös työeläkelaitosten vakavaraisuus aleni, kun tappiollisiksi painuneet sijoitustuotot jäivät selvästi alle tuottovaatimuksen. Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 130,3 prosenttia vuodenvaihteen 136,3 prosentin jälkeen. Työeläkelaitosten vakavaraisuusasema eli vakavaraisuuspääoman ja vakavaraisuusvaateen suhde heikkeni 1,7:ään vuodenvaihteen 1,9:stä. Fivan mukaan työeläkelaitosten keskimääräinen stressinkestävyys on edelleen kestävällä tasolla huolimatta heikentyneestä vakavaraisuudesta.