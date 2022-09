Kuinka moni on pieni­tuloinen asuinalueellasi? Katso haku­koneesta myös suurituloisten määrä

Taloussanomat listasi pieni- ja suurituloisten määrät postinumeroalueittain.

Tienaatko verojen jälkeen alle 1 186 euroa kuukaudessa? Jos tienaat, kuulut pienituloisiin, eli 80 prosenttia aikuisista Suomessa tienaa sinua enemmän. Jos puolestaan käteesi jää yli 2 792 euroa kuukaudessa, olet selvästi suurituloinen, ja 80 prosenttia tienaa Suomessa sinua vähemmän.

Taloussanomat listasi kaikki Suomen postinumeroalueet aikuisten nettotulojen perusteella.

Artikkelin lopussa on hakukone, jolla voit katsoa minkä tahansa Suomen postinumeroalueen pieni-, suuri- ja keskituloisten määrät.

Lue lisää: Kommentti: Katso kuulutko joukkoon, joka häviää tulo­kehityksessä jopa eläkeläisille – tästä se johtuu

Suhteessa eniten pienituloisia on monella opiskelija-alueella. Selvä ykkönen on Espoon Otaniemi. Myös Hämeenlinnan Lammin Evolla pienituloisten osuus aikuisista on selvästi yli puolet.

Pienituloisimmat postinumeroalueet

Suhteellisesti eniten pienituloisia on 20–23-vuotiaiden nuorten ikäryhmässä. Tämän ikäisestä asuntoväestöstä 35,1 prosenttia on pienituloisia. Myös kaikista iäkkäimmillä senioreilla, yli 87-vuotiailla, pienituloisuus on yleistä. Heistä 26,9 prosenttia tienaa verojen jälkeen kuukaudessa alle pienituloisuusrajan, 1 186 euroa.

Suurituloisimmat postinumeroalueet

Suurituloisimmat alueet ovat pääkaupunkiseudulla. Suhteessa eniten suurituloisia Helsingin, Espoon ja Kauniaisten ulkopuolella asuu Kirkkonummen Sundsbergissa (02450): 34,9 prosenttia aikuisväestöstä.

Keskituloisimmat postinumeroalueet ovat puolestaan kaikki sairaala-alueita.

Eskoon Keskuslaitosalue Seinäjoella (60280) on kärjessä. Siellä peräti 95,7 prosenttia kaikista asukkaista on pieni- ja suurituloisuuden välissä. Kuopion Keskussairaala-alueellakin (70210) prosentti on 85,7. Nokian Pitkässäniemessä (33380) ansaintavälille osuu 72,7 alueen vakituisista asukkaista.

Taloussanomien keräämät tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tulonjakotilastoon. Tuorein postinumeroalueittainen tieto on vuodelta 2020. Mukaan otettiin nettotulot, eli bruttotulot, joista on vähennetty niin sanotut tulonsiirrot, eli esimerkiksi välittömät verot ja sosiaaliturvamaksut. Mukaan ei ole laskettu vapaaehtoisia maksuja eikä välillisiä veroja, esimerkiksi arvonlisäveroja.

Vaikka alueittaiset erot ovat postinumeroalueilla suuria, eri tuloluokkien väliset tuloerot ovat silti Suomessa EU-maihin verrattuna melko pienet. Samanlainen tilanne on muissakin Pohjoismaissa. Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-kerroin on pysytellyt Suomessa koko 2000-luvun melko tasaisesti lähellä lukua 28. Gini-kerroin olisi nolla, jos kaikki saisivat saman verran tuloja ja 100, jos yksi ihminen saisi kaikki tulot. Eli mitä suurempi Gini-kerroin on, sitä suuremmat ovat suhteelliset tuloerot. Suomessa Gini-kerroin oli vuonna 2020 tarkalleen 27,7.

Näin tutkittiin:

Taloussanomat keräsi tulotiedot Tilastokeskuksen avoimesta datasta. Tiedot koskevat vain 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Ne perustuvat niin sanottuihin käytettävissä oleviin rahatuloihin. Niihin on laskettu palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot ja tulonsiirrot kuitenkin ilman asuntotuloa. Tästä bruttotulosta on vähennetty kaikki tulonsiirrot, eli välittömät verot ja pakolliset sosiaaliturva-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä mahdollisesti maksetut elatusavut. Mukaan ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja, eikä välillisiä veroja.

Tulokymmenykset on muodostettu näiden rahatulojen perusteella asettamalla ihmiset järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä monta ihmistä sisältävään osaan.

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat enintään 1 186 euroa kuukaudessa (tulokymmenykset 1–2).

Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat 1 186–2 792 euroa kuukaudessa (tulokymmenykset 3–8).

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat yli 2 792 euroa kuukaudessa (tulokymmenykset 9–10).

Hae alta oman postinumeroalueesi tulonjaon tilanne. Voit syöttää hakukenttään joko asuinalueesi postinumeron tai nimen. Hakukone ei valitettavasti toimi, jos selaimessasi on tumma teema aktivoituna.