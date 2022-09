Elinkeinoministeri Lintilä ennakoi ikäviä aikoja Ylellä: ”Kylmä tuuli käy idästä”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi Ylellä, että sähkömarkkinoiden vakauttamiseksi tarvitaan nopeita toimia. Hän piti sähkön säästämistä ja teknistä hintakattoa ensi hätään parhaina keinoina.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ennakoi Ylen ykkösaamussa Suomen taloudelle ikäviä aikoja.

Taantuman merkit ovat hänestä jo vahvasti näkyvissä. Kuluttajahinnat nousevat roimaa tahtia ja nousua vauhdittaa etenkin Venäjän hyökkäyssodan käynnistämä energian raju kallistuminen. Venäjältä voi tulla myös uusia energiasektoria hankaloittavia toimia.

– Talven aikana kylmä tuuli käy idästä, Lintilä sanoi.

Osa yrityksistä pystyy siirtämään kustannukset hintoihinsa, mutta ei kaikki. Kustannusten siirtäminen vahvistaa osaltaan inflaatiokierrettä.

Lintilän mukaan hallituksessa seurataan yritysten tilannetta jatkuvasti. Hän ei pitänyt mahdottomana ajatusta vastaavantyyppisistä yritystuista, jollaisia myönnettiin koronapandemian jyllätessä.

– Mitään ei kannata sulkea pois. Tilanne on niin ennustamaton.

Energiayhtiöiden mahdollisiin ongelmiin hallitus on jo varautunut. Se on antanut eduskunnalle esityksen kymmenen miljardin euron valtuutuksesta. Siitä olisi tarkoitus myöntää lainoja ja takauksia energiayhtiöille, joilla on likviditeettiongelmia.

Lintilä kertoi, että idea lähti liikkeelle Fortumille rakennetusta rahoitusmallista, kun ilmeni, että muillakin yhtiöillä voi olla vastaavia ongelmia. Lintilän mukaan paketti on viimesijainen perälauta, jolla yrityksiä estettäisiin kaatumasta. Siitä voitaisiin käyttää, jos yhtiö ei saa markkinoilta, pankeista tai omistajiltaan rahoitusta.

EU:n energiaministerit pohtivat perjantaina keinoja energiakriisistä selviytymiseksi. He käsittelivät muun muassa EU-komission esittämiä uudistuksia, kuten hintakattoja, windfall-veroa tilanteesta hyötyville energiayrityksille ja velvoittavia toimia sähkönkulutuksen rajaamiseksi suurimman kulutuksen hetkinä.

Keskeinen ongelma on, että energiaa ei tuoteta niin paljon kuin sitä halutaan käyttää. Vaikka ehdotuksia on paljon, nopeita ja yksiselitteisiä ratkaisuja on vähän.

– Säästäminen on tärkein. Se leikkaa ilman muuta leikkaa kovia huippuja pois.

Lintilä uskoo vapaaehtoisuuteen.

– Uskon ja toivon, että rajoittamisia ei tarvita.

Muista keinoista teknistä hintakattoa Lintilä pitää realistisena. Siinä sähköpörssin tarjousten kovimmat huiput leikattaisiin pois.

Suomessa ja Pohjoismaissa energian hinnat nousustaan huolimatta matalammat kuin muualla Euroopassa. Suomea hyödyttää se, että täällä tuotetaan energiaa monella eri tavalla. Olkiluoto kolmosen käynnistäminen helpottaa osaltaan tilannetta.

Markkinat ovat kuitenkin yhteiset, mikä näkyy hinnoissa täälläkin. Omaan pussiin ei silti aiota pelata.

– Suomi ei missään nimessä irtaudu eurooppalaisesta sähkömarkkinasta, voi tulla tilanne, että me tarvitsemme sitä, Lintilä painotti.