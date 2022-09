Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Heikki, 76, saa eläkkeen päälle palkkaa – tekee yhä töitä lähes täyspäiväisesti

Kiinteistönvälittäjä Heikki Nuorsaarella on asiakkaita jo jopa saman suvun neljännestä sukupolvesta. Hän on ylittänyt eläkeiän aikoja sitten, mutta viihtyy yhä työssään. Uran venyttäminen on parantanut eläkettä merkittävästi.

Heikki Nuorsaarella on paljon asiakkaita omasta ikäluokastaan. Hänestä kanssakäyminen heidän kanssaan sujuu erittäin helposti ja luontevasti.