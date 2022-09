Erehdyit pahanpäiväisesti jos luulit, että jokainen sukupolvi on edeltäjiään parempituloinen, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Eläkeläisille napsahtaa vuoden alussa kunnon korotukset eläkkeisiin, kun niihin tehdään inflaatiotarkistus.

Noin kuuden prosentin tulojen noususta saa tavallinen palkansaaja vain haaveilla, vaikka inflaatio kurittaa kaikkia tasapuolisesti.

Lue lisää: Tuoreet tiedot: Työeläkkeisiin tulee roima korotus – näin paljon eläkkeesi voi nousta

Lue lisää: Et kai ole jäämässä eläkkeelle tammikuussa? Ajankohdalla on nyt tuntuva vaikutus

Eläkkeiden indeksitarkistuksesta pidettiin vuosia jumalatonta mekkalaa. Eläkkeiden korotusindeksi rakentuu inflaatiosta (80 %) ja yleisen ansiotason noususta (20 %). Pääpaino on siis inflaatiossa.

Tätä ns. taitettua indeksiä arvosteltiin rajusti. Suomessa on varaa oikaista sekä taitettu indeksi että eläkeläisten taitettu itsetunto, jos niin haluamme, kirjoitti kansaedustaja Kimmo Kiljunen kirjassaan vuonna 2016.

Kriitikot halusivat, että eläkkeet seuraisivat 100 prosenttisesti yleistä ansiotason nousua. Inflaation laukatessa nyt lähes kahdeksan prosentin vauhtia, eläkkeiden indeksikriitikot ovat vaienneet.

Laskentakaava tuo messevät korotukset ensi vuoden alusta automaattisesti – ilman mielenosoituksia toreilla ja karvahattulähestystöjä eduskunnassa.

Eläkeläisten pärjääminen ei sinänsä ole uusi asia.

Kehitys on kestänyt vuosia.

Suomi pääsi sotien jälkeen taloudellisesti jaloilleen hämmästyttävän nopeasti. Yhteiskunta ja kansalaiset vaurastuivat, ja uusi sukupolvi pärjäsi tulonjakovertailuissa aina edeltäjiään paremmin. Omistusasunnot, volvot, saabit, kesämökit ja etelänmatkat kertoivat, että suomalaisilla meni hyvin.

Lama-aika 1990-luvun alussa aiheutti pienen särön, mutta Nokia-Suomen imu toi taas töitä ja hyvinvointia kunnes 2010-luvulla siirryttiin vuosiksi matalan talouskasvun kurimukseen. Sitten tulivat korona ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energiakriisi ja kuluttajahintojen nousu eli inflaatio.

Samalla sukupolvia vertaileva tulonjakotilasto alkoi heittää häränpyllyä.

1990-luvun laman aikana ja sen jälkeen alle 35-vuotiaiden elintaso ei enää noussutkaan entiseen malliin. Sen sijaan vanhemmilla sukupolvilla tulokehitys jatkui nousevalla uralla – lamasta huolimatta.

Merkittävin nousu on ollut kaikkein vanhimmilla ikäluokilla: 65–74-vuotiailla. Heillä käytettävissä olevien tulojen määrä on selkeästi edeltävää sukupolvea korkeampi.

Suomen Pankin tutkijoiden, Petri Mäki-Fräntin ja Helvi Kinnusen analyysi Pitkittynyt taantuma heikentää nuorten sukupolvien asemaa Suomessa (2016) paljasti, että 35–45-vuotiaiden ja eläkeläisten tulot kaksinkertaistuivat 1970- ja 1980-luvuilla verrattuna 1960-lukuun.

Nuoremmilla ikäluokilla meni huonommin.

Muutama asia kannattaa kuitenkin huomata.

Eläkkeet ovat valtaosaltaan pieniä, kaikkien eläkkeensaajien keskieläke oli viime vuonna 1 621 euroa kuukaudessa, ja jättieläkkeiden saajia on vähän, mutta heitäkin on. Eläkkeisiin tuleva indeksikorotus ensi vuoden alusta on keskimäärin muutamia satasia kuukaudessa, mutta sadan suurimman eläkkeensaajan eläke nousee noin 1 700 euroa ensi vuonna. Korotustaso selviää lopullisesti lokakuussa.

Näin ollen eläkeläisten asema sukupolvien välisessä tulokehityksessä on paranemassa. 25–34-vuotiailla tulot koostuvat suurimmaksi osaksi palkkatuloista, ja ansiotason nousuvauhti jäänee tänä ja ensi vuonna selvästi eläkkeiden kasvua hitaammaksi.

Kyse on siis nimenomaan tulojen kehityksestä.

Jos katsotaan sukupolvien mediaanituloja, kolmekymppiset ovat edellä, mutta eivät paljoa.

Viimeisimmät Tilastokeskuksen julkaisemat tiedot ikäluokkien käytettävissä olevista rahatuloista ovat vuodelta 2020. Tuolloin 25–34-vuotiaiden käytettävissä olevien rahatulojen mediaani (kulutusyksikköä kohden) oli 26 342 euroa, 65-74-vuotiailla 24 458 euroa, ja yli 74 -vuotiailla 2 324 euroa.

Tilastot ovat tilastoja ja numero numeroita.

Kolmekymppisten paikallaan polkevaan tulokehitykseen voi olla monia syitä, joista yksi on suhtautuminen työelämään ylipäätään. Pitkä ura saman työnantajan palveluksessa ei ole tämän sukupolven juttu, ja se voi näkyä laahaavana tulokehityksenä.

Välillä voi olla tekemättä mitään.

Merkkejä tilanteen paranemisesta ei ole. Erityisen hurjaksi tilanteen tekee se, että sukupolven köyhtymisellä on laajakantoiset seuraukset sekä nuorelle itselleen että yhteiskunnalle. Kuka maksaa tulevat eläkkeet? Sukupolvien tulonjakoa katsellessa ei tarvitse ihmetellä, miksi Suomeen ei synny vauvoja. Epävarmuus tulevaisuudesta ei ole omiaan täyttämään pirtin nurkassa odottavaa kehtoa.