Kommentti: Suomella olisi yksi nopea mutta radikaali lääke sähkön hirmuhintoihin – mutta siitä ei sovi ääneen puhua

EU:n energiamarkkinoiden remontti tuskin tuo nopeaa helpotusta suomalaisten sähkölaskuihin. Suomella olisi yksi nopea keino, mutta sitä ei sovi käyttää, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Suomella ja muilla Pohjoismailla olisi yksi ainoa takuulla tehokas keino laskea sähkön hintaa nopeasti ja tuntuvasti – ellei tuo keino olisi liian radikaali toteutettavaksi – ja ainakin poliittisesti mahdoton edes ottaa puheeksi.

Selvyyden vuoksi todettakoon ennen tuon radikaalin tehokeinon kuvaamista, että tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole kannustaa ketään ryhtymään kyseiseen toimeen, ja että keinon kuvaaminen korostakoon käsillä olevan energia- ja sähkökriisin monipuolisesti hankalaa luonnetta.

Entä se radikaali keino?

Suomen ja muiden Pohjoismaiden ainoa nopea ja takuulla tehokas tapa helpottaa omien sähkömarkkinoidensa hirmuhintoja olisi katkaista sähkön siirtoyhteydet Manner-Euroopan sähkömarkkinoille.

Suomessa tämä tarkoittaisi Suomenlahden alitse Viroon vievän siirtokaapelin katkaisemista tai muunlaista irti kytkemistä, ja samaan tapaan Ruotsin ja Norjan pitäisi katkaista etelään vievät siirtokaapelinsa.

Toki tällaiset tempaukset olisivat aivan liian radikaaleja toteen pantaviksi tai edes yhdenkään hallitusvastuussa olevan poliitikon ääneen lausuttaviksi, joten tällaista kaapeleiden katkomisella puntarointia voi helposti pitää joutavana ajatusleikkinä ja ajan haaskaamisena.

Mutta silti juuri sähkön siirtoyhteyksien merkitykseen ja vaikutukseen kannattanee edes hetkeksi paneutua, jos haluaa ymmärtää, miten ja miksi vaikkapa Saksan maakaasukaaos ja Venäjän häikäilemätön kaasukiristys nostavat sähkön hintaa Suomessakin.

Edullinen sähkö oli Pohjolan vahvuuksia

Suomi, Ruotsi ja Norja sekä kolmikon yhdessä muodostamat Nordpool-sähkömarkkinat ovat vanhastaan verraten edullisen sähkön aluetta, ja niiden sähkö on viimeaikaisen kriisin hirmuhinnoista huolimatta edelleen tuntuvasti halvempaa kuin useiden Länsi- ja Keski-Euroopan muiden maiden sähkö.

Pohjolan kolmikon yhteisten sähkömarkkinoiden suhteellinen edullisuus on johtunut ja johtuu yhä siitä yksinkertaisesta syystä, että alueella on monenlaista omaa voiman tuotantoa yhtä paljon ja enemmänkin kuin sähkölle on tarvetta. Ja siitä yhtä yksinkertaisesta toisesta syystä, että Pohjolasta etelään vievät siirtokaapelit eivät ole yhtään sen vahvempia kuin ne ovat.

Suomi on enimmän aikaa sähkön nettotuoja, mutta tuontitarpeet ovat tulleet tyydytettyä muista Pohjoismaista senkin jälkeen, kun sähkön tuonti Venäjältä päättyi toukokuussa.

Yhdessä Pohjolan sähkömarkkinat ovat huomattava nettoviejä muun Länsi-Euroopan suuntaan.

Vientisähköä virtaa Suomesta Viroon ja sieltä edelleen muiden Baltian maiden siirtokaapelien välityksellä aina Saksan ja muiden suurten EU-maiden tarpeisiin. Vielä suuremmat määrät sähköä virtaa Manner-Euroopan markkinoille Etelä-Ruotsin ja Etelä-Norjan isoissa siirtokaapeleissa.

Pohjolan kaapeliyhteydet etelään eivät kuitenkaan siirrä vain sähköä, vaan ne siirtävät myös sähkön markkinahintoja – ja nyt käsillä olevassa kriisissä myös ongelmia.

Sähköä etelään ja ongelmia pohjoiseen

Tässä sähkökriisissä sekä sähkön että hintapaineiden virtaukset ovat olleet enimmän aikaa yksisuuntaisia, joskin toisiinsa nähden vastakkaisia.

Sähköä on virrannut lähes pelkästään Pohjolasta Manner-Euroopan tarpeisiin helpottamaan Saksan ja muiden kaasuriippuvaisten maiden sähköpulaa.

Sähkömarkkinoiden hintapaineita – eli hintojen nousupaineita – on virrannut yksinomaan Manner-Euroopan ongelmamarkkinoilta Pohjolaan nostamaan sähkön hintaa Suomessakin.

Näin Pohjolan ja Manner-Euroopan väliset sähkön siirtoyhteydet ovat helpottaneet muiden sähköpulaa mutta samalla tuoneet osan muiden hirmuhinnoista Pohjolaan.

Jos siirtoyhteydet Pohjolasta etelään olisivat nykyistä vahvempia ja jos sähkö edelleen virtaisi vapaasti korkeimpien hintojen markkinoille, se jakaisi nykyistä suuremman osan Manner-Euroopan sähköpulasta – ja hirmuhinnoista – Pohjolankin ongelmaksi Suomea myöten.

Mutta jos siirtoyhteydet ja sähkön virta etelään katkeaisivat, olisi Pohjolan voimakolmikko hetkessä sähkön suhteen enemmän kuin omavarainen, mikä olisi omiaan painamaan megawattien hinnat hyvin nopeasti ja tuntuvasti nykyistä alemmas.

Yhteiset markkinat ja yhteinen kriisi

EU-maat yrittävät löytää yhteisiä keinoja yhteiseksi tulkitun sähkökriisin ja sen taustalla olevan energiapulan ratkomiseksi.

EU:n komissio on häthätää valmistellut joukon keinoja energiamarkkinoiden "korjaamiseksi", mutta korjauskeinojen luettelossa ei ole – eikä sinne tule – puoltakaan tavua maiden ja alueiden välisten sähkön siirtoyhteyksien rajoittamisesta tai varsinkaan katkomisesta.

Päinvastoin EU on jo vuosien ajan kannustanut ja patistanut jäsenmaita kytkemään sähköverkkojaan ristiin ja rastiin mahdollisimman tehokkaita siirtoyhteyksiä rakentamalla.

Kunnianhimoinen tavoite on ollut rakentaa EU-maiden ja eräiden muiden Länsi-Euroopan maiden (Britannia, Norja ja Sveitsi) välille mahdollisimman yhtenäiset sähkömarkkinat, joilla sähkö virtaisi ja hintakin vaihtelisi vapaasti kulloisenkin kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Kaunis ajatus on ollut, että sähkömarkkinoita yhdistämällä kaikki mukana olevat maat hyötyisivät kysynnän ja tarjonnan vaihteluiden tasoittumisesta – ja kaikille tarjolla olevan sähkön halpenemisesta.

Ihanteet ja unelmat eivät kuitenkaan ole vielä läheskään totta, sillä kansalliset energiajärjestelmät ja energiapolitiikan suuretkin linjat poikkeavat toisistaan yhä monin tavoin ja osin jopa huomattavan suurilla eroilla.

Maa- ja aluekohtaisista suurista energiaeroista johtuu, että EU-komission ehdottamat korjaustoimet ovat lähtökohtaisestikin kompromisseja. Ne sopivat ehkä yksille mutta eivät välttämättä toisille eivätkä varsinkaan kaikille maille.

Lisäksi niissä on yksi vakava puute.

Komission keinot eivät tehoa

Komissio on hahmotellut tapoja maakaasun ja sähkönkin hinnan rajoittamiseksi, energiayhtiöiden voittojen leikkaamiseksi ja kansalaisten energiakulujen helpottamiseksi.

Kullakin keinolla ja sen muunnelmalla on perustelunsa ja kannattajansa, mutta jokaisella tähän mennessä esiin nousseella kriisitoimella on myös puutteensa ja vastustajansa.

Kaikilla komission esittämillä toimilla on kuitenkin yksi yhteinenkin piirre – ja suoremmin sanottuna heikkous:

Yksikään komission korjauskeinoista ei lisää energiaraaka-aineiden saatavuutta tai voiman tuotantoa eikä näin ollen sähkönkään tarjontaa.

Esimerkiksi maakaasulle kaavailtu hintakatto voi äkkiseltään näyttää puuttuvan sähkökriisin syyhyn, mutta se voi helposti kääntyä tarkoitustaan vastaan vähentämällä kaasun ennestään niukkaa tarjontaa – ja voimistamalla sähkön hintapaineita.

Euroopan sähkökriisi ei johdu maakaasusta tai edes maakaasun kalleudesta vaan siitä, että energiaraaka-aineista ja muista voiman lähteistä ja tuotannosta on ylipäätään pulaa.

Siksi EU:n ja EU-maiden olisi paras visusti välttää kaikkia sellaisia energiamarkkinoiden "korjauksia", jotka ovat omiaan heikentämään energian tuotantoa ja sähkönkin tarjontaa.

Ja siltä varalta, että EU kuitenkin lopulta päätyy pahentamaan energiakriisiä, Suomen ja muiden Pohjoismaiden olisi paras ainakin olla vahvistamatta sähkön siirtoyhteyksiä etelään.

Sanottakoon vielä sivumennen, että siirtokaapelien vaikutukset Suomen sähkökriisiin ja epäsovinnainen ajatusleikki kaapelien katkomisella eivät ole vain yhden satunnaisen taloustoimittajan haahuilua.

Ennakkoluulottomista talousanalyyseistään tunnettu Helsingin yliopiston apulaisprofessori ja GnS-Economics analyysiyhtiön toimitusjohtaja Tuomas Malinen esitti sattumoisin samanlaisia ajatuksia perjantaina julkaisemassaan Twitter-ketjussa.