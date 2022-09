Kommentti: Nainen, älä perusta perhettä ennen kuin tämä tärkeä asia on puhuttu selväksi

Naiset murehtivat raha-asioita enemmän kuin miehet. Ja niissä elämänvaiheissa, kun rahasta olisi erityisen tärkeää puhua, kolmasosa jättää keskustelun käymättä. Asian on pakko muuttua, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Olin hiljattain Danske Bankin järjestämässä tilaisuudessa, jossa puhuttiin naisista ja rahasta. Vaikka kaikki tilaisuudessa esiin nousseet asiat ovat sinänsä tuttuja, niiden kuuleminen peräkkäin on melko tyrmistyttävää.

Niin tasa-arvoinen kuin Suomi onkin ja vaikka taloudesta puhutaan yhä enemmän koulussa, asiat muuttuvat tavattoman hitaasti. Siitäkin huolimatta, että mediassa on viime vuosina ollut huomattavan paljon naisia puhumassa rahasta ja sijoittamisesta.

Miettikääpä alla olevia asioita ajatuksella.

30 prosenttia naisista murehtii viikoittain taloudellista tilannettaan. Tämän näyttää Dansken viime vuoden elokuussa julkaisema taloudellinen mielenrauha -tutkimus.

31 prosenttia lapsiperheissä elävistä suomalaisnaisista kokee olevansa puolisoaan taloudellisesti heikommassa asemassa – miehistä näin kokee joka kahdeksas. Tämän taas näyttää Dansken tänä vuonna teettämä lasikatto lompakossa -kyselytutkimus.

Joka kolmannessa perheessä vanhemmat eivät ole sopineet perhevapaiden taloudellisten vaikutusten tasaamisesta.

Hiljaiseksi vetää.

Erityisesti, kun tiedossa on se, mistä pankin senioristrategi Kaisa Kivipelto tilaisuudessa muistutti: ensimmäisen lapsen syntymä vaikuttaa naisen ansiokehitykseen koko uran ajalta noin 20 prosenttia.

Miesten ansioihin lasten syntymällä ei ole mitään vaikutusta.

Selittäviä tekijöitä on monta. Naiset käyttävät edelleen valtaosan perhevapaista, vaikka asiaa on yritetty useamman kerran muuttaa – myös lailla. Naiset myös lyhentävät miehiä helpommin työaikaansa, koska työn ja perheen yhteensovittaminen tuntuu monista vaikealta lasten ollessa pieniä. Tästä kaikesta seuraa, että uramahdollisuuksia menee ohi tai niihin ei tartuta.

Työuran jälkeen tämä kaikki yhdessä näkyy naisten pienempinä eläkkeinä.

Erityisen hämmästyttävää on, että perheissä ei puhuta ja sovita perhevapaiden talousvaikutusten tasaamisesta. Pahin vaihtoehto on, että ajatus ei käy edes mielessä. Seuraavaksi pahin on, että asia käy mielessä, mutta sitä ei voi ottaa syystä tai toisesta puheeksi.

Jos meillä yhä on jonkinlaisia periytyviä käytösmalleja tässä asiassa, ne on syytä murtaa pikaisesti.

Tiedän jo, että joku tulee nyt sanomaan, ettei pienen lapsen kanssa ehdi ajatella rahaa.

Pitää ehtiä!

Asiaa pitää miettiä ennen lapsen syntymää ja koko ajan siitä eteenpäin.

Senkin tiedän, että joku sanoo äidin haluavan hoitaa pienet lapset itse eikä isälle anneta siihen tilaisuutta. Tässä on pieni totuuden siemen.

Itselleni asia on mysteeri: lapsi on aivan yhtä paljon isän kuin äidin lapsi. En tiedä, kumpi on murheellisempaa: ettei isä halua jäädä kotiin hoitamaan lasta, vai ettei äiti anna isän jäädä.

Ennen kuin joku raivostuu, niin kyllä, perheet saavat päättää itse. Mutta on surkeaa katsella, miten samanlaisia päätökset ovat: äiti jää kotiin.

Jos ajattelette, ettei miehellä suuremman palkan vuoksi ole mahdollisuutta jäädä pois töistä, olette erittäin suurella todennäköisyydellä väärässä. Vaikka miehen palkka olisi suurempi, hänen kannattaa lähes aina jäädä osaksi perhevapaata kotiin hoitamaan lasta. Harmittavaa on, että asian laskemisesta on tehty niin vaikeaa, että valtaosa vanhemmista ei jaksa tai osaa tehdä laskelmia.

Koska alkaa mennä todella synkäksi, loppuun tieto, joka kyllä sekin on ennestään tuttua asiaa. Naiset ovat sijoittajina menestyvämpiä kuin miehet.

Tälle on varsin yksinkertainen selitys: naiset ovat sijoittajina pitkäjänteisiä, miehet käyvät enemmän kauppaa, koska he uskovat saavansa siten parempaa tuottoa. Danske Bankin mukaan miehet menettävät kaupankäyntikulujen takia tuottoa vuodessa lähes prosentin enemmän kuin naiset. Samasta ovat vuorollaan muistuttaneet lähes kaikki suomalaiset pankit.

Kokonaisuudessaan naiset omistavat yhden kolmasosan osakkeita miehiin verrattuna, ja omistusten arvosta viidesosa on naisilla. Näin näyttävät Euroclear Finlandin tilastot.

Nuoret naiset, miettikää raha-asioita. Miettikää niitä erityisesti, jos olette perustamassa perheen.

Vanhemmat, puhukaa lapsillenne rahasta. Sellaisilla termeillä, että he ymmärtävät.

Talouden ei pidä olla miehinen maailma, sillä rahaa tarvitsevat ihan kaikki. Kun raha-asiansa hallitsee, se tuo itsenäisyyttä, mielenrauhaa ja turvaa. Se taas on erinomainen pohja esimerkiksi perheen perustamiselle.