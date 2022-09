Sähkön futuurihinnat kääntyivät selvään laskuun

Sähkön futuurihinnoissa on tapahtunut selvä käänne, mutta sähkölämmittäjät eivät voi vielä huokaista helpotuksesta.

Sähkön futuurihinnat ovat kääntyneet laskuun toissa viikon huippulukemista. Toissa viikolla sähköenergian hinta kävi yli 500 eurossa megawattitunnilta, mutta nyt vuoden viimeisen kvartaalin hinta on pudonnut noin puoleen eli 250 euroon megawattitunnilta.

Sähkön futuurihinnat ovat hintoja, joilla sähkön myyjät ja ostajat ovat etukäteen tekevänsä kaupat. Futuurisopimuksilla yhtiöt pyrkivät suojaamaan sähkön saannin ja hintatason tulevaisuudessa.

– Futuurien nousua on selitetty vakuusvaateilla, jotka sähköyhtiöillä hetkellisesti nousivat ja aiheuttivat markkinatoimenpiteitä, kertoo energiamarkkinapalveluiden johtaja Tea Kiukas energiayhtiö Gasumilta.

Futuurien lasku laskee myös sähköyhtiöiltä pörssissä vaadittavien vakuuksien määrää. Esimerkiksi Fortumin vakuusvaatimukset ovat käyneet useissa miljardeissa.

– Valtiot ovat antaneet erilaisia tukilupauksia, ja yhtiöt ovat uskaltaneet luottaa siihen, että vakuusvaateet riittävät, Kiukas arvioi.

– Paniikki markkinoilta on sen myötä hellittänyt. Se on varmaan yksi syy laskun taustalla.

Energiamarkkina on kuitenkin Kiukaksen mukaan sellaisessa tilassa, että sähkölämmittäjien huolille ensi talvesta ei vielä näy loppua.

– Tässä kohtaa ei pysty huokaisemaan helpotuksesta. Aika monen muuttujan pitäisi varmistautua, että sellaisen lausunnon pystyisi antamaan, Kiukas sanoo.

– Edelleen ollaan kireässä tilanteessa, sillä vettä on vähän, Keski-Euroopassa on kallista ja Suomessa Olkiluoto 3:n käynnistyminen takkuilee yhä. Riskejä on edelleen.

Alla vuoden viimeisen kvartaalin tuote Q4-22 systeemihintaisena: