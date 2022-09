Helsingin telakka sanoo maksaneensa kiistanalaisen saatavan

Helsingin telakkaa haettiin konkurssiin maksamatta jääneen noin 50 000 euron saatavan vuoksi.

Helsingin telakka ilmoitti keskiviikkona maksaneensa kiistanalaisen saatavan yritykselle, joka on vaatinut telakkaa konkurssiin.

Telakkayhtiö Helsinki Shipyardia on hakenut konkurssiin laivojen sisustuksia tekevä helsinkiläinen Merima. Konkurssihakemuksen mukaan Merimalla on Helsinki Shipyardilta noin 307 000 euron saatava, josta on maksamatta 50 314 euroa.

Merima katsoo, että telakkayhtiön tarkoituksena on ollut "shikaaninomaisesti maksukyvyttömyydestään johtuen tarkoituksella viivyttää riidattoman saatavan maksua virheellisiä väitteitä esittämällä".

Helsinki Shipyard pitää konkurssihakemusta aiheettomana. Yhtiön mukaan kiistanalainen saatava maksettiin, jotta "kohtuuton mainehaitta ja vahingot saadaan minimoitua".

Helsinki Shipyardin mukaan kyse on pienestä kiistasta, joka liittyy heinäkuussa luovutettuun alukseen. Telakan mukaan kiistanalainen saatava liittyy Meriman puutteelliseen toimitukseen.

Venäläisomisteisella telakalla on noin 400 työntekijää.