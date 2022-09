Tampereen suunnitelma: Jos sähköpula iskee, 80-luvun asuinalueilla on syytä varautua sähkökatkoihin ensimmäisenä

Tavoitteena on, että sähköt ovat poikki maksimissaan kaksi tuntia kerrallaan. Jos tilanne on paha, virta katkaistaan uudestaan neljän tunnin kuluttua.

Tuleva talvi voi tuoda Suomeen suoranaisen pulan sähköstä. Pula on totta, jos sähköntuotanto ja tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta.

Uhan vuoksi jokaisessa Suomen sähkölaitoksessa pyyhitään nyt pölyjä pakollisten, mutta tähän saakka pääsääntöisesti turhien varautumissuunnitelmien päältä. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähköpulasta on Suomessa kärsitty viimeksi 1970-luvulla, kun voimalaitosmestarit lakkoilivat.

– Kun sähköpula on totta, kurjuutta aletaan jakamaan ympäri Suomea. Käytännössä Fingrid ilmoittaa verkkoyhtiön käyttökeskukseen, koska pitää ottaa tietty määrä tehoa pois, Tampereen Sähköverkko oy:n toimitusjohtaja Petri Sihvo kertoo.

Jokainen verkkoyhtiö päättää tehojen poiston kohdentamisesta itse. Kahden vuoden välein päivitettävät varautumissuunnitelmat ovat salaisia niiden sisältämän kriittisen tiedon vuoksi. Mutta koska uhka on vakava, Tampereen sähkölaitos ja Tampereen Sähköverkko Oy avasivat omaa suunnitelmaansa keskiviikkona.

– Käytännössä tietyt kaupunginosat menevät ensin pimeiksi maksimissaan kahdeksi tunniksi.

Sähkökatko voi tulla varoittamatta. Kahden tunnin katkon jälkeen sähköä on tarkoitus jakaa vähintään neljän tunnin ajan, mutta tarpeen mukaan sitä voi seurata taas uusi kahden tunnin katko.

– Meillä on olemassa lista, jonka mukaan toimimme. Ensimmäisen tason listalla on asuinalueita, joissa ei ole kauheasti yhteiskunnan toimintaan liittyviä paikkoja.

Tampereella listan kärkipäässä ovat Atalan ja Alasjärven kaltaiset asuinalueet, joissa on sähkölämmitteisiä omakotitaloja. Sihvon mukaan sähkö oli suosittu lämmitysmuoto etenkin 1980-luvulla ja vielä 1990-luvullakin rakennetuissa taloissa.

– Kun sähköt katkaistaan, niin alueen katuvalot sammuvat ja liikennevalot lakkaavat toimimasta. Toki alueen kaupatkin jäävät silloin ilman sähköä.

Jos tarve tehonalennukselle on korkeampi, 2+4 tunnin sykli laajenee ensimmäisen tason asuinalueilta laajemmalle, lopulta lähes koko kaupunkiin. Sihvon mukaan tilannetta kuitenkin tullaan tiukassa paikassa puntaroimaan.

– Toki isot kauppakeskittymät ja muut yhteiskuntaan vaikuttavat asiat painaa vaakakupissa. Lopulta toisella tasolla ovat kuitenkin kaikki muut lähdöt – poislukien isot sairaalayksiköt ja energiatuotantolaitokset.

Fingrid on laatinut sähköpulalle kolmiportaisen menettelyn, jolla ei Sihvon aikana ole kavuttu kertaakaan edes toiselle portaalle. Varsinaisen sähköpulan kohdalla kyse olisi ylimmästä askelmasta.

– Viimeksi Olkiluodon sähköaseman kentällä sattui laitevaurio vuonna 2018. Se eskaloi tilanteen alimmalle tasolle eli että sähköpula on mahdollinen.

– Tätä on harjoiteltu, mutta mikä on karu todellisuus, siitä ei ole kenelläkään kokemusta. Toivotaan, että tämä jää vain hyväksi harjoitukseksi, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Lähempänä tämä on kuin pitkiin aikoihin, 33 vuotta Tampereen Sähköverkkoa palvellut Sihvo kertoo.

Sähköpulan portaat Sähköä ei välttämättä riitä tulevana talvena jokaiseen kotiin. Sähköpula syntyy, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan. Sähköpulan varalle on kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta. 1. Sähköpula mahdollinen Sähköpula on mahdollinen, kun ennusteet näyttävät, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai vuorokautena. 2. Sähköpulan riski suuri Sähköpulan riski on suuri, kun kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä, eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. 3. Sähköpula Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta. Tällöin sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Paikalliset jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot kestävät kyseisellä alueella enimmillään pari tuntia. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle. Lähde: Fingrid

Sihvo suosittelee kansalaisia varautumaan mahdollisiin katkoihin.

– En halua lietsoa paniikkia, mutta jokaisen on hyvä miettiä, miten käytännössä pärjää pari tuntia ilman sähköä. Oma riskikartoitus kannattaa tehdä.

– Sisälämpötila voi pakkasella vähän viiletä, mutta mitään kovin katastrofaalista ei pitäisi kahden tunnin sähkökatkon aikana kuitenkaan tapahtua. Toki etätyöntekijöiden hommat voivat loppua, jos tiedonsiirtolaitteita ei ole varmennettu. Puhelinmastojen pitäisi kuitenkin kestää kaksi tuntia ihan helposti.

Katkot ovat todennäköisimpiä päiväsaikaan. Niistä pyritään ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan ennakkoon.

Sihvon puheista käy selväksi, että mikä tahansa voi olla mahdollista. Koko kaupunkia koskeva 2+4 tunnin kierto on Tampereella Sihvon mukaan se ”pahin skenaario”, mutta noistakin tuntimääristä voidaan joutua tinkimään.

– Tätä ei kenenkään kiusaksi tehdä vaan tällä vältetään se, ettei koko Suomen sähköverkko putoa eli Fingridin verkko ei mene alas. Jos näin käy, niin se sähkökatko tulee kestämään kaikilla paljon kauemmin kuin kaksi tuntia.

Sihvo korostaa, että näissä talkoissa on mukana koko Suomi eli joka ainoa sähkölaitos.

– Verkon palauttaminen on Fingridille iso operaatio. Silloin kyseessä on todella vakava tilanne. Se pyritään loppuun asti estämään.