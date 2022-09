Jasper Pääkkönen, Valtteri Bottas, Iivo Niskanen ja Chaim Zabludowic sijoittavat miljonäärin luksuslomakylään

Miljonääri Pekka Viljakaisen käynnistämä PihlasResort-hanke on saanut joukon nimekkäitä sijoittajia.

Näyttelijä Jasper Pääkkönen, F1-kuljettaja Valtteri Bottas, hiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen sekä suomalaismiljardööri Chaim ”Poju” Zabludowic kuuluvat Joroisiin ensi vuoden helmikuussa avautuvan PihlasResort-luksuslomakylän uusiin sijoittajiin. Lisäksi sijoittajana ovat Jake Aalto Kare Groupistä, sijoittaja Mikko Toivanen, sekä sijoittaja Petri Heino Heino Groupista.

Lomakylän perustajan Pekka Viljakaisen sekä PihlasResort -yhtiön toimitusjohtajan Anna Grotenfelt-Paunosen omistusosuus lomakylää vetävästä yrityksestä on yli puolet. Uudet sijoittajat jakavat toisen puolen.

PihlasResort on saanut nimensä Pihlas-järvestä.

Ilta-Sanomat kertoi elokuussa, että Niskanen, Bottas ja Pääkkönen ovat mukana uusina omistajina.

PihlasResort-lomakylä tähtää nimenomaan korkeampaan hintaluokkaan. Toiminnan on tarkoitus alkaa ensi vuoden helmikuussa. Viljakaisen mukaan varauksia on jo tullut, vaikka kohdetta on mainostettu lähinnä avaamalla Facebook-sivut.

Lomakylän huviloissa on kaikissa oma sauna ja hotellitasoiset palvelut concierge-palveluista pesulaan. Vierailla on käytössään esimerkiksi sähköautoja, veneitä ja urheilupaikkoja.

Alueella majoittuvia ja muita vieraita palvelee ympäri vuoden myös à la carte -ravintola.

Hankkeen käynnistäjä Pekka Viljakainen, 50, on yrittäjä ja sijoittaja, joka jo 26-vuotiaana vuonna 1998 ansaitsi satoja miljoonia markkoja myymällä 14-vuotiaana perustamansa it-alan yrityksen silloiselle TietoEnator-jättiyritykselle.

Lisäksi Viljakainen on toiminut takavuosina ex-pääministerin, viime helmikuusta lähtien Venäjän johtavaksi sotahaukaksi profiloituneen Dimitri Medvedevin bisnesneuvonantajana ja istunut Venäjän postin hallituksessa.

Lisäksi hän omistaa 45 prosenttia on Varkaudessa sijaitsevasta Finnforel-kalankasvattamosta. Lisäksi hänellä on myös muun muassa aurinkopaneeleja teollisuudelle tuottava Aii-yhtiö.