Teollisuusliitto tienasi viime vuonna yli 200 miljoonaa euroa – Kojamon osakkeiden myynnistä jättitulot

Teollisuusliitto tahkoi hurjaa tuottoa Kojamo-kauppojen ansiosta.

Teollisuuden työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto tahkosi kovaa tuottoa viime vuonna. Tilinpäätöksen mukaan sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot olivat 208,5 miljoonaa euroa. Tilikaudelta kertyi oli 202 miljoonaa euroa ylijäämää.

Asuntosijoitusyhtiö Kojamon osakkeiden myynnistä Teollisuusliitto sai 166,7 miljoonan euron myyntitulot, Teollisuusliiton sijoituspäällikkö Timo Korpijärvi kertoo.

Niitä liitto myi 8,3 miljoonan kappaletta viime vuonna touko–marraskuussa. Osinkotuottoa liitto sai Kojamosta noin 9,1 miljoonaa euroa viime vuonna.

Kojamo on ollut Teollisuusliitolle ja muillekin ammattiliitoille kultakaivos. Ne saavat osakemyyntitulonsa ja osinkonsa verovapaasti, koska ay-toiminta luetaan yleishyödylliseksi toiminnaksi.

Verovapaan bisneksen tekeminen Kojamolla, jonka vuokria on moitittu suuriksi ja jonka vuokratuottojen sisällä on julkisin verovaroin rahoitettuja asumistukia, on arvosteltu paljon.

Korpijärvi kiistää, että Kojamon omistusta olisi vähennetty mainesyistä.

Korpijärvi kertoo, että Kojamoa myytiin lähinnä siksi, että yksittäisen osakkeen painon ei ole perusteltua olla niin suuri kuin Kojamon oli Teollisuusliiton salkussa.

Viime vuoden alussa Kojamon osuus liiton sijoitussalkusta oli 49 prosenttia, mutta myyntien jälkeenkin se on yhä merkittävä eli noin 30 prosenttia.

– Se on mainio yhtiö, jolla on vakaa tulevaisuus. Mutta ei ole riskien hallinnan kannalta viisasta, että salkussa on pysyvästi näin iso osuus yhtä yhtiötä.

– Hintakin tuntui sopivalta myyntiin. Ja tietysti nyt kun katsotaan jälkikäteen myyntiä, se näyttääkin oikealta hinnalta. Tietysti vuoden kuluttua tilanne voi olla toinen.

Myyntituotot liitto on käyttänyt hajautetusti eri omaisuuslajeihin sijoitusstrategiansa mukaisesti.

Käteistä on poikkeuksellisen paljon, kuten monilla suursijoittajilla.

– Taktisesti teimme sitä, että heti keväällä Ukraina-sodan alettua myimme melkeinpä kaksin käsin kaikkea sellaista, mitä oli järkevää myydä. Meillä on iso käteispaino, aivan liikaa käteistä, jos ajatelleen perinteistä sijoittamista ja normaalia maailmaa.

Liiton osakkeiden myyntituloista uutisoi ensimmäisenä Talouselämä.