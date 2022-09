Lohen hinta romahti – suomalaiset säntäsivät välittömästi kalatiskeille

Myyntipiikin seurauksena lohi loppui hetkellisesti yksittäisistä myymälöistä.

Lohen laskenut hinta on saanut suomalaiset jälleen kalatiskille. IS uutisoi maanantaina lohen hinnan laskusta. Lohifileen kilohinta on laskenut marketeissa paikoin selvästi alle 30 euron, kun se keväällä kävi jopa 40 eurossa.

Keskon tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtajan Janne Vuorisen mukaan lohi loppui hetkellisesti ketjun yksittäisistä myymälöistä alkuviikon uutisoinnin seurauksena.

– Isossa kuvassa saatavuus on ollut hyvä uutisoinnin jälkeenkin, eikä laajasta saatavuusongelmasta voida puhua. Tarjoukset ja erilaiset muut tekijät aiheuttavat tällaisia myyntipiikkejä, Vuorinen kommentoi.

Uutisointi vaikutti myönteisesti lohen kysyntään myös SOK:n marketeissa.

– Menekki kasvoi maanantain ja tiistain aikana yli 20 prosenttia, kun verrataan edellisviikkojen maanantain ja tiistain keskiarvomyyntiin. Lohifileetä on hyvin saatavilla uutisoinnista huolimatta kaupoissamme, SOK:n tuoretuotteiden myyntipäällikkö Mikko Kovalainen toteaa.

Lue lisää: Lohen hinta romahti

Vuorisen mukaan lohen tarjonta on kääntynyt viime aikoina kasvuun. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet muun muassa Euroopan helteet, meriveden lämpeneminen ja suotuisat kasvuolosuhteet.

– Jos katsotaan koko kesän myyntiä, ihan selkeästi hinnat ovat laskeneet ja kevään korkeista hinnoista on tultu alaspäin, Vuorinen toteaa.

Veden lämpötilan myötä kalojen kasvu on nopeutunut, ja Kovalaisen mukaan sen myötä myös perkuumäärät ovat olleet viime viikkoina kasvussa.

– Lohen hinnan laskuun vaikuttaa eniten kysynnän ja tarjonnan laki. Kysynnän ollessa tarjontaa pienempää laskee luonnollisesti myös lohen hinta.

Vuorisen mukaan lohen hinta oli korkealla koko alkuvuoden ajan.

– Suomalainen kuluttaja haluaa syödä lohta ja kalaa, kun sen hinta on sellainen, että kuluttaja on valmis maksamaan sen. On ihan selkeää, että kun hinta laskee, lohta myydään enemmän.

SOK:n marketeissa lohen kysyntä laski korkeiden hintojen takia kokonaisuudessaan vajaan kolmanneksen tammi–elokuussa edellisvuoteen verrattuna.

– Viimeisten viikkojen aikana kysyntä on kuitenkin selvästi piristynyt, ja myyntikilot ovat kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Selkein syy myynnin piristymiselle on ollut pudonnut hinta, Kovalainen selventää.