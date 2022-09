Historiallinen koronnosto luvassa torstaina – näin se vaikuttaa tavalliseen asuntovelalliseen

EKP:n tämänviikkoinen kokous varmistaa sen, että euriborit jatkavat nousuaan. Suurin mielenkiinto kohdistuukin keskuspankin inflaatioennusteisiin.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on tällä viikolla koolla rahapoliittisessa kokouksessaan, jonka päätökset EKP julkistaa torstaina. Luvassa on historiallinen koronnosto, näin ainakin markkinoilla yleisesti odotetaan.

Viime korkokokouksessaan heinäkuussa EKP yllätti markkinat nostamalla ohjauskorkoaan 0,50 prosenttiyksikköä eli tasan nollaan. Odotuksissa oli vain 0,25 prosenttiyksikön korotus, mistä EKP oli ennakolta viestinyt. Heinäkuinen koronnosto oli ensimmäinen vuoden 2011 jälkeen.

Euroalueen inflaatio on tämän jälkeen yllättänyt nopeudellaan. Elokuussa vauhti ylsi ennakkotietojen mukaan jo yli yhdeksään prosenttiin. Nyt sijoittajat odottavat EKP:ltä peräti 0,75 prosenttiyksikön korotusta, jollainen on viimeksi nähty vuonna 1999.

Euroalueella inflaation ajurina on viime aikoina toiminut energiakriisi, joka ei ainakaan ole helpottumassa. Näin siksi, että Venäjä ei enää toimita Nord Stream -putken kautta sitäkään vähää kaasua, joka vielä ennen uusinta niin sanottua huoltokatkoa Eurooppaan virtasi.

Osaltaan hintapainetta tuo myös yhteisvaluutta euron heikkeneminen suhteessa dollariin, mikä nostaa euroalueen tuontihintoja. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on aloittanut koronnostot aiemmin ja tiukemmin kuin EKP, mikä on vahvistanut dollaria.

Jos koronnostosta ei välttämättä yllätystä löydy, saattaa sellainen piillä EKP:n uusissa talousennusteissa, jotka ovat luvassa korkopäätöksen yhteydessä torstaina.

– Jos esimerkiksi inflaatioennuste vuodelle 2024 olisi hyvin korkea, tarkoittaisi se koronnostojen jatkuvan vielä ensi vuoden puolellakin, Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen sanoo Taloussanomille.

Joka tapauksessa euribor-korkojen nousu on jatkumassa. Asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetty vuoden euribor liikkui vielä keväällä alle nollassa prosentissa, mutta on nyt noussut jo yli 1,9 prosenttiin. Nousu kertoo siitä, että markkinoilla keskuspankin koronnostoa on jo niin sanotusti leivottu hintoihin.

– Näkisin kuitenkin euriborien menevän vielä ylöspäin. Koronnostot eivät jää torstaihin, vaan niitä on tulossa lisää, Hirvonen sanoo.

Vuoden euribor on markkinahinnoittelun perusteella ensi vuoden puolella jo 2,5 prosentissa.

Euroalueen inflaatio on EKP:n huomion kohteena, mutta erityisen pulmansa keskuspankille aiheuttaa euromaiden talouksien epätasaisuus. Reipas koronnosto saattaa olla perusteltua inflaation suitsimiseksi, mutta samalla se saattaa aiheuttaa vaikeuksia velkaisille euromaille.

Italia on pitkään pysynyt euroalueen murheenkryyninä ja EKP:n päänvaivana. Italialla on kannettavanaan raskas velkataakka, minkä lisäksi markkinoilla on toistuvasti jouduttu hermoilemaan maan horjuvien hallitusten talouspolitiikan vuoksi. Uudet parlamenttivaalit ovat jälleen edessä myöhemmin tässä kuussa.

– Vaalitulos voi aiheuttaa markkinoilla epävarmuutta ja korot voivat nousta, jos sen seurauksena uuden hallituksen talouspoliittinen linja on kovin populistinen ja varsinkin jos hallitus ei noudattaisi hyvää taloudenpitoa, Hirvonen sanoo.

Italia on yksi niistä euromaista, joiden korkojen nousua EKP on erityisesti joutunut torjumaan.

Viime kokouksessaan heinäkuussa EKP julkisti uuden TPI-työkalunsa (Transmission Protection Instrument), jonka avulla keskuspankki sanoo turvaavansa rahapolitiikan välittymistä. Käytännössä uusi työkalu mahdollistaa EKP:lle euromaiden valtionlainojen ja muiden vastaavien velkakirjojen ostamisen jälkimarkkinoilta.

– Yllätys olisi, jos TPI-ohjelmaa alettaisiin käynnistellä. Vaikka Italian korot ovat nousseet ja korkoero Saksaan jonkin verran kasvanut, ei tilanne minun mielestäni niin hälyttävä ole, Hirvonen sanoo.

EKP:n muista arvopaperien osto-ohjelmista koronapandemian vuoksi käynnistetyssä PEPP-osto-ohjelmassa jatkuu vielä erääntyvien lainapaperien uudelleensijoittaminen. Ostot kohdistuvat erityisesti Italian valtionlainoihin, joiden korkoja EKP näin pyrkii painamaan alaspäin.

– Kiinnostavaa on tietenkin myös se, miten EKP kommentoi energiatilannetta ja ovatko energiamarkkinoiden viimeisimmät käänteet ehtineet mukaan inflaatio- ja bkt-ennusteisiin. Pahimmassa tapauksessa ennusteet voivat olla jo vanhentuneita, Hirvonen sanoo.

– Mielenkiintoinen kokous on joka tapauksessa tulossa. Vaikka koronnosto on käytännössä leivottu sisään, monta muuta asiaa on vielä avoinna.