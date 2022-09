Tällaisilla ehdoilla valtio lainaa sähköyhtiöille vakuusrahaa – osingot ja kannustinpalkkiot jäihin

Hallituksen viikonloppuna esittelemän, sähköyhtiöille suunnatun 10 miljardin euron tukiohjelman ehdot on julkistettu. Niitä voi luonnehtia tiukoiksi.

Hallitus kertoi viikonloppuna 10 miljardin euron suuruisesta laina- ja takausohjelmasta. Sen tarkoituksena on varmistaa vakuuskriisiin ajautuneiden sähköyhtiöiden toiminnan jatkuminen.

Suomen valtio myöntää lainoja sähkön johdannaismarkkinoilla toimiville yhtiöille. Niillä katetaan johdannaisten lisääntyneiden vakuusvaatimusten synnyttämää rahoitustarvetta.

Se on kasvanut Venäjän väännettyä kaasuhanansa nollaan, mikä on nostanut rajusti sähkön markkinahintaa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi eilen, että paketissa on tiukat ehdot. Tarkoitus on estää tappioiden kuittaaminen veronmaksajien piikkiin.

Hallitus on nyt päättänyt ohjelman tarkemmista ehdoista. Niiden mukaan ohjelma on tarkoitettu yhtiöille, joiden toiminnan jatkuminen on yhteiskunnan kannalta kriittistä. Kaksivuotista lainaa ei voida myöntää, jos lainanottaja on ollut tai on edelleen taloudellisissa vaikeuksissa.

Lainaa ei voi luonnehtia kovin halvaksi. Kuuden kuukauden euriborin päälle lasketaan kymmenen prosentin marginaali. Se on voimassa ensimmäiset kuusi kuukautta, minkä jälkeen marginaali nousee 12 prosenttiin laina-ajan loppuun saakka.

Laina edellyttää pääsääntöisesti turvaavaa vakuutta, mutta jos sellaista ei ole tai vakuutena on yrityskiinnitys, nousee marginaali vielä kolmella prosenttiyksiköllä.

Lainanottajan pitää toteuttaa maksuton suunnattu osakeanti, jossa valtiolla on oikeus merkitä osakkeita prosentin verran osakekannasta.

Mikäli antia ei voida toteuttaa, lainan marginaalia korotetaan kolmella prosenttiyksiköllä.

Lainaa hakevan sähköyhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenelle ja toimitusjohtajalle ei makseta palkitsemisjärjestelmän mukaisia lyhyen tai pitkän aikavälin kannustimia, tai muita tulosperusteisia palkkioita vuosien 2022 ja 2023 tunnuslukujen perusteella.

Myöskään näiden kiinteää palkkaa tai muita etuuksia ei koroteta vuosina 2022 ja 2023.

Pörssiyhtiöiden, kuten Fortumin näkökulmasta mielenkiintoista on se, että lainanottajan on myös pidättäydyttävä osingon tai muusta varojenjaosta.

Näin siihen saakka, kunnes lainavelvoitteet ovat päättyneet eikä Suomen valtiolla ei ole enää lainaan perustuvia saatavia.