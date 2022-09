Tarjoilijaksi neljän päivän pikakurssilla – "Pitää tietää, millainen on viskilasi”

Kahvikone, perusdrinkit, viskilasit, asiakaspalvelu... Tampereen Aikuiskoulutuskeskus tarjoaa lääkettä huutavaan työvoimapulaan, mutta varsinainen ammattipätevyys jää toki kauaksi.

Pystymetsästä baaritiskin taakse? Moinen voi joiltakuilta onnistuakin, mutta parempi silti käydä perusasiat läpi ennen kuin astuu asiakkaiden arvioitavaksi.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on ryhtynyt järjestämään tarjoilijaksi haluaville neljän päivän lyhytkoulutuksia hyvästä syystä: työvoimapula alalla on huutava, pitkälti koronapandemian jäljiltä.

Ensimmäiselle sesonkitarjoilijakoulutukseksi kutsutulle kurssille osallistui kesäkuussa 14 henkilöä, joista ilmeisesti kaikki ovat jääneet alalle. Tällä tietoa kaksi kurssin käynyttä aikoo opiskella lisää oppisopimuksella.

Toinen kurssi käynnistyy 13. syyskuuta. Kaikki kurssitettavat tulevat ensimmäisen kurssin tapaan henkilöstövuokrausfirmojen kautta.

Neljässä päivässä ei toki valmistu ammattitaitoiseksi tarjoilijaksi. Tärkeimmät perusasiat voi silti saada hanskaan, kunhan motivaatio on kohdallaan.

Pikakurssilla keskitytään konkreettisiin asioihin. Vastuukouluttaja Tapio Määttäsen mukaan yksi keskeisimmistä opeteltavista asioista on nykyaikaisen kahvikoneen käyttö. Eri paahtoasteiden hallinta ja erikoiskahvien valmistaminen on iso osa arkea niin kahviloissa kuin ravintoloissakin.

– Lisäksi opetellaan muun muassa kassakoneen käyttämistä, kattamista sekä astioiden viemistä pöytiin ja niiden tuomista takaisin, Määttänen kertoo.

Alkoholilla on suuri rooli ravitsemusliikkeissä. Niinpä neljän päivän kurssilla käydään läpi oleellisimmat asiat, joiden avulla pitäisi pärjätä.

– Opetamme muun muassa muutamien perusdrinkkien kuten rommikolan teon.

Drinkkien tekoa opettaa toinen henkilö, mutta Määttänen tietää, että koulutukseen kuuluu lisäksi ainakin väkevästä viinasta ja energiajuomasta sekoitettava juoma.

Ymmärrettävästi neljän päivän aikana ei voi uppoutua syvemmälle juomasekoitusten taiteeseen, sillä paljon muutakin pitää oppia. Harva osaa kaiken ennalta, vaikka jotain alkoholiin suuntautunutta harrastuneisuutta olisikin.

– Käymme läpi oluet ja viinit. Tarjoilijan pitää tietää, mitä ovat lagerit ja tummat oluet, mitä tarkoittaa pohjahiiva- ja pintahiivaolut. Vastaavasti opetetaan puna-, rose- ja valkoviinin erot ja millaisista laseista niitä tarjoillaan, miten kuohuviinipullo avataan ja niin edelleen.

– Pitää tietää, millainen on viskilasi. Ja onko whiskey on the rocksissa jäitä vai ei.

Kielitaito onkin hyväksi. Koulutuksessa käytetäänkin suomen lisäksi englantia.

– Esimerkiksi Helsingissä ravintoloiden ja kahviloiden käyttökieli on jo hyvin laajalti englanti, Määttänen muistuttaa.

Koulutuksen käyneet saavat todistuksen lisäksi myös työssä vaadittavat hygienia- ja anniskelupassit.

Avuksi on myös oikea asenne. TAKK:n koulutuksessa painotetaankin asiakaspalvelua – mitä nyt neljässä päivässä ehtii.

– Koulutus tarjoaa mahdollisuuden saada jalka oven väliin. Meidän kauttamme voi sitten hakea myös jatkokoulutusta.

Kesäkuinen kurssi oli hyväksi kesäsesonkia ajatellen. Nyt opiskelevilla riittänee töitä erityisesti, kun pikkujoulusesonki alkaa.

Seuraavaksi TAKK lanseeraa vastaavan kurssin keittiötehtäviin. Marraskuussa järjestettävässä Food Express -koulutuksessa osallistujat pääsevät tutustumaan ruoanvalmistuksen perusteisiin.

– Kyse on lähinnä fast food -kokkauksesta, Määttänen kertoo.