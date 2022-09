Maakaasuvarastojen täyttöaste Saksassa nousi sunnuntaina 85 prosenttiin. Tavoite 95 prosentin täyttöasteesta ei ehkä toteudu, jos Nord Stream 1 pysyy suljettuna.

Saksa on maakaasun suurkäyttäjä. Kuvassa Gascade-kaasuyhtiön pumppuasema Lubminissa, lähellä Puolan rajaa.

Maakaasun varastointi on keskeinen osa Saksan ja koko läntisen Euroopan energiahuoltoa. Saksa tuottaa maakaasusta sekä lämpöä että sähköä.

Pärjääkö maakaasusta riippuvainen Saksa ensi talven yli vai ei? Tämä kysymys on tärkeä energian hintojen kannalta myös Suomessa, sillä Euroopan kaasumarkkina on kiinteästi kytköksissä sähkömarkkinaan. Jos kaasusta tulee ankara pula, sen hinta kohoaa pilviin. Silloin nousee myös sähkön hinta, jopa täällä Pohjolan perukoilla.

Tällä hetkellä tilanne Saksassa ei näytä lohduttomalta.

Saksan varastoihin mahtuu yhteensä noin 23 miljardia kuutiometriä maakaasua. Varastojen täyttöaste nousi sunnuntaina etuajassa yli 85 prosenttiin, vaikka Venäjä katkaisi viime perjantaina kaasutoimitukset Itämeren pohjassa kulkevasta Nord Stream 1 -putkesta.

Liittohallituksen tavoitteena on saada kaasuvarastot 95-prosenttisesti täyteen. Silloin Saksa pärjäisi tammi- ja helmikuun, vaikka kaasua ei tulisi kilowattituntiakaan Venäjältä. Tavoitteen täyttyminen ei kuitenkaan ole varmaa, vaikka Saksa saa kaasua Norjasta, Hollannista ja Belgiasta.

– Jos Venäjän kaasutoimitukset pysyvät kokonaan poikki marraskuuhun saakka, tuottaa 95 prosentin tavoitteen saavuttaminen suuria vaikeuksia, sanoi alan teollisuusliiton Inesin toimitusjohtaja Sebastian Bleschke saksalaismedialle.

Viime vuoden tammikuussa Saksa kulutti noin 142 terawattituntia maakaasua. Kahden hengen taloudessa vuosikulutus oli viime vuonna noin 12 000 kilowattituntia.

Kaasuverkostosta vastaava liittohallituksen viranomainen Bundesnetzagentur korosti tilannekatsauksessaan sunnuntaina energian säästämisen tärkeyttä.

– Me kaikki voimme vaikuttaa siihen, selviämmekö talvesta ilman säännöstelyä. Se riippuu täysin yksityisten kotitalouksien käyttäytymisestä, sanoin Bundesnetzagenturin johtaja Klaus Müller saksalaislehti Frankfurter Allgemeine Zeitungille.

Kaasun saanti on elintärkeää paitsi Saksan energiahuollolle, myös teollisuudelle. Kemianteollisuudelle kaasu on sekä energianlähde että raaka-aine. Teollisuus on jo päässyt huomattaviin säästöihin kaasun kulutuksessa.

Isoja maakaasuvarastoja on Saksassa nelisenkymmentä. Ne on sijoitettu lähelle suurkäyttäjiä ja paikkakunnille, joissa kaasuputket kulkevat rajan yli Saksaan. Maanalaisten varastojen lisäksi kaasua voidaan varastoida myös kelloihin ja maanpäällisiin säiliöihin. Niiden kapasiteetti on kuitenkin pienempi kuin maanalaisten varastojen.