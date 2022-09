Hyvinvointimielessä yötyö ei ole erityisen hyvä ratkaisu.

Sähkön hinnan kova nousu on saanut yritykset pohtimaan tuotannon siirtämistä halvemman sähkön aikaan eli yöhön. Ainakin oululainen talotehdas Mammuttihirsi siirtyi jo tuotannossaan kokonaan yövuoroihin energiakulujen säästämiseksi. Yrityksen toimitusjohtaja ja toinen omistaja Ilpo Nylander kertoo, että säästö on merkittävä, kun sähkön hinta on ollut päivällä 70–80 senttiä ja yöllä muutamia senttejä kilowattitunnilta. Hänen mukaansa työntekijätkin ovat suhtautuneet asiaan erittäin hyvin ja päivätyöhön palataan, kun sähkön hinta laskee riittävän alas.

– Tässä ei minkäänlaista vastakkainasettelua ole ollut eikä tule olemaankaan. Olemme samassa veneessä koko porukka, ja tästä hyötyvät kaikki, hän sanoo.

Nylander kertoo saaneensa asiasta paljon palautetta muilta yrittäjiltä ja on varma, että Mammuttihirren esimerkkiä tullaan seuraamaan.

– Jos tämä energian hinnan ero yön ja päivän välillä on tällainen, niin ei tarvitse olla kovinkaan iso ennustaja (sanoakseen), että sadat tai tuhannet yritykset, joissa tämä on mahdollista, tulevat tämän saman tekemään.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava asiantuntija Janne Peljo arvioi, että pohdintaa yötyöhön siirtymisestä käydään tällä hetkellä kaikkialla, missä se olisi toiminnallisesti mahdollista. Hänen mukaansa on kuitenkin mahdotonta arvioida, miten monissa yrityksissä yötyön lisäämiseen tai siihen kokonaan siirtymiseen lopulta päädytään.

– Samaan aikaan, kun energiakustannusten puolelta tulee säästöä, niin työvoimakustannuksia tulee lisää. Se on laskuharjoitus varmasti kussakin toimipaikassa. Ja uskon, että aika paljon vaikuttaa se, ovatko työntekijät halukkaita poikkeusjärjestelyihin tai onko työvuorojen resurssointi ylipäätään mahdollista järjestää niin.

Hän huomauttaa, että energiasäästöjä haetaan yrityksissä yleensä ensisijaisesti esimerkiksi lämpötilaa ja valaistusta säätämällä tai aikaistamalla energiatehokkaampien koneiden ja laitteiden hankintaa.

– Mutta niitähän on Suomessa jo pitkäjänteisesti tehty. Ja on paljon yrityksiä, missä se potentiaali on todellisuudessakin aika vähäinen. Joten niissä varmasti joudutaan sitten miettimään, mitä muuta on tehtävissä.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila ei innostu ajatuksesta yötyöhön siirtymisestä. Hän huomauttaa, että yötyö on lähtökohtaisesti lainsäädännöllä rajoitettua muun muassa siksi, että se vaikuttaa negatiivisesti terveyteen sekä hankaloittaa sosiaalista elämää ja perhe-elämää. Hän huomauttaa, että esimerkiksi Työterveyslaitos suosittaa yli 50-vuotiaille yötyön vähentämistä.

– Eli ei se hyvinvoinnillisesti ole mikään hyvä ratkaisu, Antila summaa.

Hänkin korostaa, että sähkön hinta ei suinkaan ole ainoa muuttuva tekijä, kun yötyöhön siirtymisen hyötyjä lasketaan.

– Henkilöstölle pitää maksaa korotettua palkkaa, työn tuottavuus ei välttämättä ole yöaikaan samanlainen kuin päivällä esimerkiksi vireystilan takia ja työtapaturma-alttius todennäköisesti kasvaa.

Antila sanoo kuitenkin ymmärtävänsä vaikean tilanteen ja sen, että jonkinlaisia ratkaisuja siihen on löydettävä. Hän uskoo työntekijöiltäkin löytyvän ymmärrystä, jos asiaa käsitellään aidosti yhdessä.

– Olen vakuuttunut siitä, että kun ollaan rehellisiä ja avoimia, pannaan luvut pöytään, tarpeet pöytään, kuunnellaan työnantajat ja työntekijät toisiamme, niin sieltä löytyy mitä todennäköisimmin se ratkaisu, joka on sillä hetkellä paras.