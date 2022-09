Kaasutoimitusten oli määrä alkaa lauantain vastaisena yönä.

Gazprom kertoi, että yhtiö on havainnut öljyvuotoja turbiinissa käynnissä olleen huoltotauon aikana.

Gazprom ilmoitti viime kuussa pysäyttävänsä toimitukset paineistusyksikön kolmen päivän mittaisen huoltotauon vuoksi. Saksan kaasunsiirtoverkkoyhtiön toimitusjohtaja Klaus Müller kutsui huoltotaukoa "teknisesti käsittämättömäksi" ja kertoi sen olevan todennäköisesti vain Venäjän keino käyttää energiatoimituksia uhkana. Hän sanoi olevan mahdollista, että vastaava toistuu uudelleen.

Venäläisosapuoli on aiemmin kertonut, että kaasutoimitukset olisivat vain 20 prosenttia putken kapasiteetista. Venäjä on supistanut voimakkaasti kaasutoimituksia, mikä on johtanut kaasun hinnan rajuun nousuun Euroopan markkinoilla.