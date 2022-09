Apple hakee jalansijaa tuotekehitykseen Ouluun.

Teknojätti Apple on avannut Oulussa työntekijähaun neljästä it-osaajasta tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihinsa. Rekrytointi-ilmoituksesta viestitettiin verkostoitumispalvelu LinkedInissa.

Applelle palkattavat henkilöt työskentelevät Oulussa, Business Oulun asiakkuuspäällikkö Jussi Leponiemi kertoo.

Neljästä paikasta ei synny vielä lähellekään uutta tuotekehitysyksikköä, sillä sellaiseen tarvitaan yleensä useamman kymmenen hengen kehitystiimi.

– Olemme tyytyväisiä että osaamisemme kiinnostaa, ja se tuntuu muutenkin herättävän kiinnostusta. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Rekrytointi on kuitenkin tiettävästi ensimmäinen, jonka Apple tekee Suomessa nimenomaan tuotekehitykseen. Myyntiorganisaatio sillä on Suomessa, kuten tyypillisesti kaikilla vastaavilla tuotebrändeillä.

Suomalaisia osaajia Apple etsii mikroelektroniikkatekniikkojensa (MEMS) tuotekehitykseen.

– RF:lle (radiotaajuusteknologioille) läheistä MEMS-osaamista ei ole ole monessakaan paikassa maailmalla, Leponiemi kertoo.

Mikroelektroniikka on lähempänä hardware-puolta kuin softa- eli ohjelmistokehitystä. Työnimikkeenä auki olevissa töissä on ”Cellular Layer 1 Firmware Engineer”. Haku on auki Applen sivuilla.

– Meillä on prosessoreita, joita erikoistetusti käytetään erilaisiin langattomiin ratkaisuihin. Se on oma taiteenlajinsa, ja meillä on täällä Oulussa nimenomaan tästä jo kymmenien vuosien kokemus.

Muun muassa Sonylla, Mediatecilla ja Boschilla ja muutamilla kymmenillä muilla it-yrityksillä on Oulussa t&k-toimintaa.

– Haemme tänne vakaata kasvua ja meillä on haluttua osaamista globaalilla tasolla.