Kannattaako valot ja tv sammuttaa? Katso arkiset niksit sähkön säästämiseen

Kuinka paha virhe on jättää valot päälle, kun lähtee kotoa? Onko järkevämpi kuivattaa vaatteet telineellä vai kuivausrummussa? Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski kertoo, mitkä arkiset tavat tuntuvat eniten sähkölaskussa.

Sähkön hinnan raju nousu kylmää talven alla monissa kotitalouksissa. Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijalta, kuinka paljon vanhat tutut keinot todella tuntuvat sähkölaskussa.

1. Kannattaako kansi pitää kattilan päällä, kun keittää vettä?

– Kannattaa. Se nopeuttaa kiehumista ja levyä voi laittaa pari pykälää pienemmälle, kun vesi alkaa kiehua. Kun levyn laittaa pari pykälää pienemmälle, niin liesi kuluttaa 5 –10 prosenttia vähemmän, kertoo Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Vanha hyvä tapa on pitää kattilan kansi päällä.

2. Kannattaako kännykän laturi ottaa irti töpselistä, kun kännykkää ei enää lataa?

– Aikaisemmin laturit selvästi kuluttivat sähköä. Tämän päivän kännykät eivät enää niin paljon kuluta. Silti se kannattaa irrottaa, koska jokainen johto kuluttaa jotakin. Säästö on niin pieni, ettei sitä pysty omassa sähkölaskussa näkemään, mutta viisi miljoonaa laturia seinässä on viisi miljoonaa laturia. Nyt pitää karsia juuri tämänkaltaisesta turhasta kulutuksesta, Suur-Uski huomauttaa.

3. Kannattaako jatkojohto napsauttaa pois päältä, kun sitä ei käytä?

– Yleensä johdon päässä on jotakin. Sillä ainakin varmistaa, että johdon päässä olevat laitteet sammuvat. Jatkojohto itsessään kuluttaa ehkä saman verran kuin laturi, mutta miksi sitä ei sammuttaisi, asiantuntija sanoo.

Kännykän laturit eivät kuluta enää niin paljon sähköä kuin ennen.

4. Kuinka paljon televisio ja muu viihde-elektroniikka kuluttaa valmiustilassa?

– Se riippuu siitä, minkä ikäinen laite on. Valmiustilassa tämän päivän laite kuluttaa tosi vähän, mutta onhan sekin jotain. Valtakunnan tasolla se kertaantuu, jos kaikilla on laitteita turhaan valmiustilassa. Jos laite on jatkojohdon päässä, napsauttamalla johdon virran pois, pääsee kerralla kaikista valmiustiloista eroon.

5. Kuinka paljon säästää napsauttamalla valot pois päältä?

– Ohje on, että valot sammutetaan aina, kun niitä ei tarvita. Ledilampun sammuttaminen on pieni teko. On kuitenkin paljon isompi kulu, jos jättää television turhaan päälle kuin valon.

6. Onko siis parempi lukea valot päällä kirjaa kuin katsoa kynttilän valossa televisiota?

– Kyllä se näin on, Suur-Uski naurahtaa.

7. Onko järkevämpi kuivattaa vaatteet telineeseen ripustamalla kuin kuivausrummussa?

– Jos on vanhempi kuivausrumpu tai uusi, jossa ei ole lämpöpumppua, niin silloin huonetilassa kuivattaminen vie vähemmän energiaa kuin kuivausrummussa kuivattaminen. Huoneenlämmössä kuivattaminen kuluttaa lämmitysenergiaa, joten lämpöpumppuvarusteltu kuivausrumpu on energiatehokkain kuivaustapa. Vanha kuivausrumpu voi olla kodin energiasyöppö.

Vaatteet kannattaa kuivattaa huoneenlämmössä, jos ei omista lämpöpumpullista kuivausrumpua.

8. Kuinka tärkeää on lämmittää ruokaa uunin sijaan mikrossa?

– Tosi tärkeää, kun uunia ei käytä vain yhden ruoan lämmittämiseen, se oikeasti näkyy sähkölaskussa. Esimerkiksi lapsiperheessä ranskalaisten valmistaminen uunissa ei ole lainkaan ilmastoruokaa. Uuni vie moninkertaisesti enemmän energiaa kuin mikro. Jos pystyy kaiken mikrolla tai esimerkiksi airfryerilla valmistamaan, niin se on fiksua.

9. Kannattaako saunan lämmityksestä luopua kokonaan?

– Saunan käyttö on kerrostalokodissa ratkaisevassa asemassa sähkölaskun kannalta. Saunominen ei kuitenkaan ole paha, jos sillä voi välttää 20 minuutin suihkun. Vie vähemmän energiaa, jos neljä henkeä menee saunaan ja ottaa lyhyen suihkun kuin se, että kaikki käyvät hirveän pitkässä suihkussa. Kimpassa saunominen tai yleisessä saunassa käyminen on järkevää. Nyt kerrostalojen lenkkisaunat saisi taas ottaa käyttöön.

Saunaa voi edelleen lämmittää, mutta ei yhtä ihmistä varten.

10. Taaperon lempipuuhaa on napsutella valoja päälle ja pois. Kuinka paljon valojen sammuttaminen ja sytyttäminen kuluttaa turhaan sähköä?

– Se ei juurikaan kuluta. Valot kestävät kymmeniätuhansia sytytyksiä, ei se lapsi niin paljon niitä rämppää. Taaperon leikistä ei tarvitse olla huolissaan.