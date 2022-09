Venäläiset myyvät Suomessa kiinteistöjä yhä useammin sukulaisilleen – suurimmassa osassa kyse pienestä siivusta

Venäläisten tekemissä kiinteistökaupoissa erityisesti sukulaisluovutusten määrä on kasvanut huomattavasti.

Venäläiset ovat parin viime vuoden aikana ostaneet Suomesta kiinteistöjä poikkeuksellisen kiivaaseen tahtiin. Uusi piirre kaupoissa on ollut niin sanottujen sukulaisluovutusten määrän kova kasvu. Sukulaiskauppojen kasvusta uutisoi aiemmin Iltalehti.

Sukulaisluovutuksissa tai -kaupoissa kiinteistö tai osa siitä myydään lähtökohtaisesti sukulaiselle. Maanmittaushallituksen tilastojen mukaan vuonna 2021 venäläiset tekivät yhteensä 6 sukulaiskauppaa, mutta tänä vuonna niitä oli elokuun loppuun mennessä tehty jo 68.

Suurimmassa osassa sukulaiskaupoista on myyty kiinteistöstä vain määräosa, eli tietty osuus kiinteistöstä.

Käytännössä kaupanvahvistajat eivät tarkista sukulaisuutta esimerkiksi viranomaisilta, vaan sukulaisuuden toteamiseksi riittää myyjien ja ostajien oma ilmoitus. Tällöin kaupanvahvistaja yksinkertaisesti merkitsee kiinteistöluovutusilmoituksessa rastin sukulaiskaupan kohdalle.

– Meille sillä ei ole merkitystä. Kaupanvahvistaja ei tarkista sukulaisuutta, imatralainen kiinteistövälittäjä ja kaupanvahvistaja Ensio Pulkkinen vahvistaa.

Sukulaiskaupan määritelmä on muutenkin väljä. Maanmittaushallituksen ohjeiden mukaan kyseessä voi olla myös esimerkiksi omistusjärjestely yhtiön ja osakkaan välillä.

Venäläisten kiinteistökaupat ovat muutenkin kasvaneet Suomessa koronan aikaan. Viime vuonna venäläiset tekivät Suomessa 222 kiinteistökauppaa, mutta tänä vuonna kauppoja on tehty jo elokuun loppuun mennessä 212 kappaletta.

Syynä on todennäköisesti koronarajoitusten kiertäminen: Venäjä on koronapandemian aikana sallinut rajan ylityksen esimerkiksi niille kansalaisille, jotka omistavat Suomesta kiinteistön.

– Koronarajoitusten aikaan esimerkiksi alle 18-vuotias lapsi on voinut päästä vanhempiensa mukana rajan yli, mutta yli 18-vuotias ei, Pulkkinen kertoo.

Sukulaiskaupassa on esimerkiksi omalle lapselle saatettu myydä kiinteistöstä osa, joka on riittänyt Suomeen pääsemiseksi. Pulkkisen mukaan hänen vahvistamissaan sukulaiskaupoissa ostajina ovat yleensä olleet myyjien lähimmät perheenjäsenet, omat lapset, vanhemmat tai sisarukset.

Koska suurin osa venäläisten tänä vuonna tekemistä kiinteistökaupoista on määräosakauppoja, on kauppojen keskihinta on tänä vuonna romahtanut.

Kun venäläisten kiinteistökauppojen keskihinta on aiempina vuosina ollut yli 100 000 euroa, romahti se tänä vuonna alle 64 000 euroon.

Maanmittauslaitoksen mukaan kolmesta kiinteistöstä on tänä vuonna myyty useampia määräaloja tai osia. Lisäksi yhdessä tapauksessa venäläinen ostaja on hankkinut kiinteistön, josta on parin kuukauden päästä myynyt määräosan.

Ulkoministeriö seuraa sukulaiskauppoja

Ulkoministeriössä on huomattu venäläisten sukulaiskauppojen määrän kasvu.

– Asiaa seurataan meilläkin, kertoo konsulipäällikkö Jussi Tanner.

Osalle kiinteistöjä Suomesta omistaville venäläisille on myönnetty monikertaviisumeita, joilla nämä voivat tulla Suomeen useampaan kertaan korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi kerrallaan. Monikertaviisumi on voimassa korkeintaan viiden vuoden ajan.

Sukulaisuuden tarkistamisella tai tarkistamatta jättämisellä sukulaiskaupoissa ei Tannerin mukaan ole merkitystä viisumien myöntämiseen.

– Viisumin myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan, eikä kiinteistön osan omistaminen ole mikään vapaalippu Suomeen, hän toteaa.

Viisumien myöntämistä venäläisille kiristettiin syyskuun alusta alkaen siten, että myönnettävien viisumien määrää vähennettiin 500 päivässä, eli puoleen alkuperäisestä. Turistiviisumien määrä taas vähennettiin kymmenesosaan alkuperäisestä.

Myös monikertaviisumeiden myöntämisperusteita aiotaan tarkastellaan ulkoministeriössä uudestaan.

– Monikertaviisumeita on myönnetty, ja olemme kiristäneet ehtoja jo aikaisemmin, Tanner sanoo.

– Tämä on seurannassa ja keskustelussa oleva aihe, millä perusteilla niitä myönnetään jatkossa. Piru piilee yksityiskohdissa. On järkevää ensin seurata, miten rajoitukset toimivat ja katsoa sitten, mitä yksityiskohtia on syytä tarkistaa.