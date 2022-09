Talven sähkölaskujen kanssa kamppailevien tuista ei kukaan tiedä vielä mitään, sillä valmisteluaikaa oli vain muutamia päiviä – vaikka kyseessä on arviolta 600 miljoonan euron hintalapun tukijärjestelmä, kirjoittaa Taloussanomien toimittaja Elina Ranta.

Hallituksen sähköbudjetissa tarjotaan useampia apukeinoja kohtuuttomien sähkölaskujen varalle, mutta isoa epätietoisuutta on ilmassa. Sähkön arvonlisäveroalennus auttaa, mutta silti melko vähän. Jos sähkölasku on 500 euroa kuukaudessa, alennuksen osuus on parikymppiä, Veronmaksajat laski.

Siksi tarvitaan myös suorempaa ja suurempaa tukea ja sellaistakin on tulossa kahdessa muodossa: Tuloveroon tuleva neljän kuukauden sähkövähennys ja jos sitä ei voi hyödyntää täysimääräisesti, määräaikainen sähkötuki. Kullekin tukimuodolle on varattu 300 miljoonaa euroa arviomäärärahaa.

Erikoisen tuista tekee se, että niistä ei ole käytännössä vielä juuri minkäänlaista valmistelevaa työtä pohjana, ei vaikutusarvioita, kustannusarvioita – eikä ennen kaikkea aikaa. Työpäiviä oli vain muutamia ennen riihtä IS:n tietojen mukaan.

Tuet puuttuvat kokonaan budjetin sähkötoimenpiteitä pohjustaneesta työryhmäraportista, joka sekin kasattiin kokoon pikavauhdilla, alle kolmessa viikossa. Mukana oli työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehiä ja muita asiantuntijoita.

Tukimallit valmisteli osin sama ryhmä, niin kutsutulla poliittisella ohjauksella, eli ohi normaalin päätöksentekoprosessin, tiettävästi vain muutamaa päivää ennen riihtä, IS:lle kerrotaan. Vauhtia ei valtionhallinnon työstä ole poikkeusvuosina puuttunut ennenkään, mutta näinkin merkittävien tukien mukaan tulo käytännössä täysin puskista on poikkeuksellista.

Työryhmän työn lähtökohta oli, että sähkötoimenpiteiden pitää olla sellaisia että ne ovat varmuudella ja nopeasti käyttöönotettavissa tulevana talvena. Tällaisia vaihtoehtoja ei ole monta, käy ilmi muistiosta, ja tuet eivät näemmä tätä kriteeriä täyttäneet. Virkamieskunnan näkemyksenä oli, että turvallisen valmistelutyön vaihtoehtoja olisivat olleet alv-alennus ja korvattavien kulujen nosto asumistuessa.

Näyttää siltä, että tässä vaiheessa oikein missään ei ole tietoa, kuinka monille kotitalouksille kukin tuki voisi soveltua. Hintalappu on siksi poikkeuksellisen karkea (pyöreät 300 + 300 miljoonaa).

Mitä sitten tiedetään? Vähennyksen piirissä on varmasti iso joukko kotitalouksia, sillä suurin osa maksaa veroja. Vähennyksessä on tietty omavastuuosuus ja tietty katto. Sellaiset kotitaloudet, joissa veroja maksetaan hyvin vähän tai ei ollenkaan, ovat tuen piirissä. Oletettavasti melko pienilläkin tuloveroilla on sähkövähennyksen piirissä.

Työryhmä alkaa seuraavaksi jollakin kokoonpanolla valmistella tukien käyttöönottoa. Miten tuet suunnataan oikein, miten tarvittavat tietojärjestelmät saadaan pelaamaan yhteen, miten sovitetaan tukien hakeminen ja energiayhtiöiltä hallituksen toivomat maksujoustot.

Syy levällään oleviin malleihin on ymmärrettäväkin. Sähköfutuurit alkoivat lentää vasta heinäkuussa, ja tilanne on talven näkymien osalta kriisiytynyt nopeasti. Valmistelutyö jatkuu mutta mitä enemmän aikapainetta on päällä, sitä suurempi riski, että esimerkiksi mallien kohdennusta ei ehditä miettiä parhaaksi mahdolliseksi. Tai jokin muuttuja X sotkee mallia. Toivottavasti työ etenee hyvin, sillä siitä voi olla kiinni monien suomalaisten pärjääminen talvella. Winter is coming.

Korjattu miljardit miljooniksi kello 20.20.