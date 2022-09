Helen poisti halvimman sähkösopimuksen tarjonnastaan tänään – vaihtoehdot uusille asiakkaille vähenivät

Energiayhtiö Helenin sähkösopimuksissa ei enää ole, mistä valita. Yhtiö ei tarjoa enää uusille asiakkaille toistaiseksi voimassaolevaa kiinteähintaista sopimusta.

Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen tarjoaa syyskuun alusta lukien uuden sähkösopimuksen perustaksi pörssisähköä ja sen vaihtoehdoksi vain määräaikaista kiinteähintaista sopimusta.

Pörssisähkö määrää hinnan niin kerrostalo- kuin omakotiasujallakin sekä kesämökillä ja niin yleis-, aika- kuin kausisähkösopimuksissakin. Sähkön hinnaksi tulee sähköpörssin spot-hinta lisättynä 0,38 eurosentin marginaalilla kilowattituntia kohti.

Pörssisähkön vaihtoehtona on toki kiinteähintainen perussähkö, mutta aiemmasta poiketen 12 kuukauden määräajalla. Tässä sopimuksessa kilowattitunnin hinta on 59,93 eurosenttiä eli 0,5993 euroa. Toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta ei siis voi tehdä kuin pörssisähköstä.

Tämä käy ilmi Helenin verkkosivuilta, joilla syyskuun 1. päivästä lukien ovat Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtajan Anu-Elina Hintsan mukaan kaikki yhtiön myynnissä olevat tuotteet.

– Meillä on ollut eri tuotteita myynnissä eri kanavissa. Tämä on vähittäismarkkinoilla varsin tyypillinen toimintatapa. Esimerkki kanavakohtaisuudesta on määräaikainen tuulisähkötuotteemme, joka on ollut myynnissä vain ständeillämme, mutta ei kotisivuillamme. 1.9.2022 alkaen kaikki myynnissä olevat tuotteet löytyvät verkkosivuiltamme, Hintsa sanoo Taloussanomille.

Viime päivinä Helenin sähkösopimukset ja sähkön hinta ovat aiheuttaneet kuluttajissa hämmennystä. Taloussanomat kertoi aiemmin, että Helen on tarjonnut halvinta sopimustaan vain puhelimitse niille, jotka osaavat kysyä.

Kyseessä on ollut niin sanottu toimitusvelvollisuustuote. Sähkömarkkinalain mukaan myyjän, jolla on huomattava markkinavoima tai suurin markkinaosuus jakeluverkon vastuualueella, on toimitettava sähköä kohtuulliseen hintaan alueen kuluttajille.

Helenillä tämä toimitusvelvollisuustuote on ollut perussähkö toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Näiden sopimusten hinnankorotuksesta Helen on viime viikolla kertonut asiakkailleen.

Helen on vaihtanut syyskuun alusta lukien toimitusvelvollisuustuotteekseen pörssisähkön. Näin on jo aiemmin tehnyt moni muukin sähköyhtiö.

Sähkömarkkinoilla hinnat ovat viime aikoina heilahdelleet erittäin voimakkaasti. Talven hintojen povataan olevan moninkertaisia aiemmin totuttuun verrattuna.

– Kehitämme jatkuvasti tuoteportfoliotamme markkinatilanteen ja asiakastarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä, kun sähkön hinta vaihtelee isosti, meillä yhteiskuntana on tarve siirtää kulutusta pois hintapiikeistä ja Pörssisähkötuote tukee tätä parhainten, Hintsa sanoo.

Moni sähköyhtiö on joutunut vaikeuksiin sähkön markkinahintojen kallistuttua kovasti. Jotkin pienet yhtiöt, joilla ei ole omaa tuotantoa, ovat jo kaatuneet.