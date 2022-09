Aurinkopaneeleja voi nyt joutua odottamaan ensi kevääseen – yhä useampi haluaa katon täyteen

Yhä useampi haluaa katon täyteen paneeleja, jotta ylijäämäsähköä voisi myydä verkkoon.

Sähkön rivakka kallistuminen on kasvattanut vaihtoehtoisten energianlähteiden kysyntää.

Tämä on näkynyt myös aurinkopaneelien menekissä. Aurinkosähköjärjestelmän lasketaan tuovan kotitaloudelle energiansäästöä jopa 10–15 prosenttia vuodessa. Kalliin sähkön myötä osuus vain kasvaa.

Viime vuonna aurinkosähkön osuus Suomen sähköntuotannosta oli arviolta vain 0,4 prosenttia, mutta Energiateollisuuden mukaan siivu on tänä vuonna selvässä kasvussa.

Aurinkosähkön tuotannon pitävää tilastoarviointia vaikeuttaa se, että osa aurinkopaneeleista tuottaa sähköä vain talon omiin tarpeisiin. Motivan mukaan aurinkosähkön pientuotanto on Suomessa noin kolminkertaistunut vuodesta 2018 lähtien.

Samaan aikaan aurinkopaneelien asennukset ovat ruuhkautuneet ja toimitusajat pidentyneet. Osa yrityksistä pyytää ottamaan yhteyttä vain verkon kautta, koska puhelimet ovat ruuhkautuneet.

Motivan asiantuntijan Teemu Kettusen mukaan nyt voidaan puhua jossain määrin aurinkosähköjärjestelmien markkinan ylikuumentumisesta.

Kuluttajan onkin syytä pitää päänsä kylmänä eikä tyytyä ensimmäiseen saatuun paneelitarjoukseen.

– Tarjouksia kannattaa pyytää useammilta yrityksiltä. Myös yritysten taustoihin kannattaa tutustua. Kun markkina käy kuumana, on syytä olla entistäkin tarkempana ja sopia asiat aina kirjallisesti.

Aurinkopaneelien myyntiä ja asennuksia harjoittavien yritysten määrä on ollut viime aikoina selvässä kasvussa, ja niitä on jo satoja. Joukossa on sekä pieniä että suuria yrityksiä.

Paneeleissa on myös laatueroja, jotka voivat vaikuttaa saatuihin tarjouksiin, Motiva muistuttaa.

Energiayhtiö Vattenfall myy kotitalouksille aurinkosähköjärjestelmiä sekä niiden asennuksia. Energia-asiantuntija Malkus Lindroosin mukaan paneelien kysyntä alkoi kasvaa selvästi jo keväällä.

– Sähkön hinta kävi jo viime talvena korkealla ja oli keväällä edelleen nousussa. Tämä on näkynyt paneelien kysynnän voimakkaana kasvuna, Lindroos sanoo.

Pandemian aiheuttamat logistiikkaongelmat ovat heijastuneet paneelien toimituksiin. Toinen pullonkaula ovat aurinkosähkön verkkomuotoon muuntavat invertterit, joiden komponenteista on ollut maailmalla pulaa.

– Tämä yhdistettynä kysynnän kasvuun on näkynyt suurina toimitusvaikeuksina. Osa markkinoilla on jopa lopettanut väliaikaisesti paneelien myynnin, mutta meillä niitä vielä myydään, Lindroos sanoo.

Toimitusajat ovat venyneet poikkeuksellisen pitkiksi. Jos paneelit tilaa nyt, on ne Lindroosin mukaan mahdollista saada ensi vuonna loppukeväästä.

– Vielä viime syksynä paneelit oli mahdollista saada kolmessa viikossa, Lindroos sanoo.

Tilattujen järjestelmien koko on samalla suurentunut. Kun aiemmin aurinkosähköjärjestelmä mitoitettiin omaan kulutukseen tai hieman sen ylitse, nyt useimmat haluavat ”katon täyteen” paneeleja.

– Tuotanto pyritään maksimoimaan, ja ylijäämä myydään verkkoon. Myös sähköautojen lataus ja koronan tuoma etätyön lisäys kasvattaa aurinkosähkön kysyntää, Lindroos sanoo.

Omakotitalon tyypillisen viiden kilowatin aurinkosähköjärjestelmän keskimääräinen hinta liikkuu Lindroosin arvion mukaan nyt noin 8 000 eurossa. Lisäksi tulevan asennuksen hinta on yleensä tästä alle puolet. Asennustyöstä saa kotitalousvähennyksen.

Aivan pienimmissä järjestelmissä asennuksen osuus kokonaishinnasta voi olla jopa puolet, mutta silloin puhutaan Lindroosin mukaan noin kolmen kilowatin kokoluokasta, jota ei enää nykyisin juuri myydä.

” Elokuu oli ehdottomasti meille ennätyskuukausi

Kotiasentajien määrä on viime vuosina ollut laskussa, ja halukkuutta asentaa itse vähentää myös se, että paikalle on joka tapauksessa kutsuttava sähköasentaja verkkoliitännän takia.

Espoolaisen, aurinkopaneeleja sekä omakotitaloihin että taloyhtiöihin asentavan Solarvoiman toimitusjohtaja Lauri Hietala kertoo paneelien käyvän kaupaksi ennätystahtiin.

– Elokuu oli ehdottomasti meille ennätyskuukausi. Asennusresursseja on saatu kasvatettua jonkun verran, mutta ei vielä riittävästi, Hietala sanoo.

Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmien toimitusaika on tällä hetkellä noin kolme kuukautta. Asennuksia hidastaa tällä hetkellä pula inverttereistä suositussa 5–10 kilowatin järjestelmäluokassa.

– Siitä suurempia ja pienempiä inverttereitä tuntuu sen sijaan olevan saatavilla. Aurinkopaneelien saatavuus oli aikaisemmin heikompaa, mutta tällä hetkellä niitä taas saa.

Koko Suomessa toimivan Solarvoiman asennuksista noin 70 prosenttia menee tällä hetkellä omakotitaloihin ja 30 prosenttia taloyhtiöihin.

Myös aurinkopaneeleja myyvässä ja asentavassa K-Raudassa on havaittu menekin selvä kasvu. Valikoimaan kuuluvat niin aurinkosähköjärjestelmät kuin yksittäiset aurinkopaneelit.

– Aurinkopaneelien ja niihin liittyen tarvikkeiden, esimerkiksi invertterien ja akkujen, kysyntä on kasvanut K-Raudassa merkittävästi tämän vuoden aikana, kertoo K-Raudan myyntijohtaja Hannu Nokikuru.

– Joidenkin aurinkosähköön liittyvien komponenttien, esimerkiksi invertterien, toimitusaika on normaalia pitempi. Hankintaa ei kannata kuitenkaan lykätä, koska paras hyöty näistä saadaan tulevana kevät- ja kesäkautena.