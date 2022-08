Sähkön hinta illalla taas huippulukemissa – yöllä dramaattinen lasku

Sähkömarkkinoilla sähkön tuntihinnan keinunta jatkuu. Tänään käydään illalla korkealla, mutta hinta laskee taas yöksi roimasti.

Sähkön spot-hinta nousee tänään Suomessa varsin korkealle. Kello 20 jälkeen ylletään 80 senttiin kilowattitunnilta, selviää sähköpörssi Nordpoolin tiedoista.

Arvonlisäveroineen ja marginaaleineen hinta nousee noin 99,49 senttiin kilowattitunnilta, kertoo Vattenfall.

Tätä korkeammalla tuntisähkön hinta on ollut viimeksi 8. elokuuta, jolloin se liikkui reilussa 107 sentissä kilowattitunnilta.

Vuorokausivaihtelut ovat edelleen suuria, sillä ensi yönä kello yhden aikaan hinta laskee vain 3,20 senttiin. Tukkumarkkinoiden spot-hinnat vaihtelevat kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan ja yöllä sähkön kysyntä on alempaa.

Sdp:n entinen puoluesihteeri ja kansanedustaja Mikael Jungner varoitteli hintahuipusta jo Twitterissä viime yönä. Yleisradion toimitusjohtajanakin aiemmin toiminut Jungner kiinnitti samalla huomiota hintahuipun ajankohtaan, joka osuu samaan aikaan television puoli yhdeksän uutisten kanssa.

Korkean hinnan syynä on pohjimmiltaan se, että Suomen sähkötarjonta on osin tuonnin varassa, koska tarjonta ei vastaa kysyntää.

– Pidemmällä aikavälillä on investoitu liian vähän energiantuotantoon. Sitä kautta on jouduttu tilanteeseen, jossa sähkön kulutus on suurempaa kuin tuotanto, sanoo energiayhtiö Gasumin Portfolio Servicen pääanalyytikko Toni Sjöblom.

Sähköntuonti Venäjältä Suomeen loppui jo toukokuussa. Tämä jättää Suomen pitkälti Pohjoismaiden sähköntarjonnan varaan. Etelä-Norjan ja Etelä-Ruotsin vesialtaiden täyttöaste on liikkunut loppukesästä alhaisilla tasoilla, mikä vaikuttaa vesivoiman tarjontaan.

– Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa on vettä, mutta Etelä-Norjassa ja Etelä-Ruotsissa ei, Sjöblom sanoo.

Tämä näkyy Etelä-Norjan ja Etelä-Ruotsin hinta-alueiden tuntihinnoissa, jotka ovat olleet välillä moninkertaiset maiden pohjoisosiin nähden.

Tänä kesänä tukkusähkön hintaa on ohjannut myös kallistunut maakaasu, jota käytetään edelleen paljon sähkön tuotantoon Saksassa. Ranskassa on puolestaan ollut ongelmia ydinvoimatuotannossa. mikä on näkynyt Ranskan tuntihinnoissa.

Viime aikoina Suomen sähkön hintaa on heilutellut etenkin kotimaisen tuulivoiman tarjonta. Tuulivoimaa on ollut tänään kohtuullisesti tarjolla, mutta Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin sähköntuotanto putosi maanantaina väliaikaisesti nollaan turbiinipuolen vian takia ja ei ollut näin tarjottuna tämän päivän spot-markkinalle.

– Huomenna aamupäivällä on keskimääräistä vähemmän tuulituotantoa, mutta se nousee iltaa kohden jo ihan kohtuullisiin lukemiin, mikä laskee sähkön tuntihintaa, Sjöblom sanoo.

Huomenna Suomen hinta-alueen tuntihinnat ovat harvinaisella tavalla edullisempia kuin Ruotsin Tukholman alueen tuntihinnat, kun Olkiluoto 3 on käynnissä ja tuulivoimaa on tarjolla.

– Kuluttajien ja sähkönkäyttäjien kannattaakin miettiä, miten saisi kulutustaan ajoitettua edullisemmille tunneille, kuten yöaikaan.