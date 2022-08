Kommentti: Energian veroale olisi helppo ja harmiton tapa keventää sähkölaskua – ellei politiikka tee siitä liian vaikeaa

Hallituspuolueilla on kova paine lievittää kansalaisten sähköshokkia. Kunpa malttaisivat ainakin olla pahentamatta kriisiä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Hallituksen keskiviikkona alkava budjettiriihi on jo politiikkaa seuraavissa piireissä nimetty sähköriiheksi. Ja hyvästä syystä.

Yksi politiikan syyskauden kuumimmista kysymyksistä kuuluu, mitä hallitus voi – ja varsinkin, mitä hallitus aikoo – tehdä energiakriisin ja kansaa koettelevan sähköshokin helpottamiseksi.

Kysymyksen ytimessä on energian radikaali kallistuminen ja se, että sähkön hinta on lyhyen ajan kuluessa räjähtänyt jopa moninkertaisesti totuttua korkeammaksi.

Moni muu EU-maa on tukenut kansalaistensa energia-ahdinkoa jo viime vuodesta lähtien melko mittavin tukiohjelmin, mutta Suomi on noudattanut EU-maiden liki niukinta linjaa.

Nyt poliittinen paine on meilläkin kasvanut suureksi, kun sähkö sen kuin kallistuu ja ensi kevään vaalitkin lähestyvät, joten jonkinlaisia tukitoimia lienee odotettavissa.

Kesän mittaan on jo kuultu suuri määrä tukikeskustelun avauksia ja vielä suurempi määrä ehdotettuja tukitapoja joko kannattavia tai torjuvia puolto- ja vastalauseita.

Koska kyse on politiikasta, mitä tahansa voi tapahtua.

Parhaassa tapauksessa hallitus voi hyvinkin nopeasti helpottaa kansalaisten energia-ahdinkoa edes jonkin verran.

Mutta jos kehnosti käy, helpotkin keinot voivat muuttua liian vaikeiksi – ja tueksi aiotut toimet voivat jäädä tehottomiksi kompromisseiksi tai harhautua tyystin sivuun energia-aiheesta.

Pahimmillaan kansalaisten tueksi aiotut toimet voivat aiheuttaa jopa lisää vaikeuksia.

Arvonlisäveroa sopii laskea

Eduskuntapuolueilla vaikuttaa olevan omat suosikkikeinonsa, joista kustakin joillakin muilla puolueilla on yleensä omat syynsä ja perusteensa olla eri mieltä.

Siksi odotettavissa lienee ensin kiperää kädenvääntöä ja ehkä joidenkin muiden aiheiden kytkyjä – ja lopulta poliittisesti siedettävä (tai tasapuolisesti kaikille yhtä sietämätön) kompromissi.

Kenties laajimmin edes varovaista kannatusta saanut ja myös lievintä vastahankaa herättänyt keino kansalaisten sähköpiinan helottamiseksi on sähkön verotaakan keventäminen.

Sähkölaskun loppusummasta yli kolmannes on erilaisia veroja, joten verorasituksen keventämisellä voisi olla sähkölaskun loppusummaankin tuntuvaa vaikutusta.

Sähköstä on maksettava suoraan wattien kulutukseen suhteutuvaa sähköveroa ja sähkön hintaan suhteutuvaa arvonlisäveroa (alv).

Näistä verolajeista suurempi on arvonlisävero, joka on lisäksi nyt rajun hintashokin oloissa paisunut automaattisesti sitä kalliimmaksi mitä korkeammaksi sähkön hinta on ampaissut.

Sähkön hintaan suhteutuva arvonlisävero on 24 prosenttia sähkölaskun arvonlisäverottomasta (mutta toki sähköveron ja siirtomaksut sisältävästä) euromäärästä, joten sähkön raju kallistuminen on automaattisesti paisuttanut arvonlisäveron euromäärää.

Esimerkiksi sähkön hinnan kaksinkertaistuminen paisuttaa arvonlisäverona maksettavan summan – ja valtiolle sähköstä kertyvän arvonlisäverokertymän – niin ikään kaksinkertaiseksi.

Arvonlisäveron alentaminen olisi juuri tuon automaattisesti kasvaneen verokertymän takia valtiolle edullinen tapa keventää kansalaisten sähkölaskuja.

Verokertymä kasvaa kaiken aikaa

Arvonlisäveron edes määräaikaista alentamista vastaan on esiintynyt ainakin kolmenlaisia, pääosin kummallisia väitteitä tai epäilyjä.

Yksi vastaväite on syntynyt huolesta, että arvonlisäveron alentaminen olisi liian kallista ja vaarantaisi ennestään velkaisen valtiontalouden.

Tämä huoli on aiheeton ja lisäksi käsittämätön edellä kuvatun automaattisesti paisuneen ja valtiolle jo karttuneen alv-kertymän takia.

Pikatoistona: jos sähkön hinta kaksinkertaistuu, niin tekee myös valtion sähköstä perimä alv-kertymä, joten vaikka tuplasti kallistuneen sähkön alv-kanta puolitettaisiin, veroa kertyisi puolta runsaammin kuin ennen hintashokkia oli aihetta olettaa.

Toinen melkein yhtä kummallinen vastaväite kumpuaa huolesta, jonka mukaan veron alentaminen laskisi hintaa ja kasvattaisi kysyntää – ja kysynnän kasvun vaikutuksesta ehkä lopulta jopa nostaisi hintaa.

Tämäkin huoli on turha tai tarkoituksella harhaanjohtava, sillä sähkö on jo kallistunut lyhyen ajan kuluessa enemmän kuin valtio perii kaikkiaan sähköstä veroja.

Niinpä sähkö olisi yhä kallista ja joka tapauksessa tuntuvasti totuttua kalliimpaa, vaikka valtio nollaisi joksikin aikaa kaiken sähköverotuksen.

Todennäköisesti sähkön kalleus kannustaa tai sananmukaisesti pakottaa kysynnän laskuun ja vyötä kireämmälle siitä riippumatta, mitä valtio tekee tai jättää tekemättä veroilleen.

Vaikea horjahdus sivupolulle

Kolmas sähköverotuksen keventämistä vastaan noussut väite on edellisiä vaikeampi – ja samalla se on vaarassa harhauttaa keskustelua sivuun sähkökriisin välittömistä haitoista.

Vastaväitteen mukaan sähkön verotusta ei pidä kaikilta tuosta vain keventää, sillä suoraviivainen veroale tarkoittaisi tuen jakamista kaikelle kansalle mukaan luettuna niille keski- ja suurituloisille, joilla on varaa maksaa kalliitakin sähkölaskuja.

Toki hallituksen on kaikissa kansalaisten talouteen vaikuttavissa toimissaan otettava huomioon myös toimien mahdolliset tulonjakovaikutukset ja vältettävä kärjistämästä tulo- ja varallisuuseroja.

Mutta akuutti energiakriisi ja sähkölaskujen shokkikorotukset koskevat tuloihin katsomatta jokseenkin kaikkia, jotka joutuvat itse maksamaan sähkönsä ja joiden sähkösopimukset ovat vastikään uusiutuneet tai piakkoin katkolla.

Sähköverotuksen keventäminen määräajaksi helpottaisi kaikkien kansalaisten taloutta tasapuolisesti eikä ainakaan kasvattaisi tuloeroja.

Siksi akuutin kriisin helpottamista tuskin kannattaa vesittää ja viivytellä ties kuinka pitkäksi aikaa jonkinlaisen veroalen tarveharkintamallin kehittämisen ajaksi.

Etenkään siksi, että mitä suuremmalta osalta kansalaisia sähkölaskun kevennys rajattaisiin pois sitä varmemmin nämä päätyisivät supistamaan muita menojaan ja muuta kulutustaan.

Ja kun keskiluokka kiristää vyötään, siitä kärsii koko kansantalous – ja erityisesti maan pienituloiset.

Tuotantoa pitäisi lisätä eikä lannistaa

Muista viimeaikaisista ehdotuksista ainakin niin sanotun tehoreservin käynnistäminen vaikuttaa talven lämmityskauden näkymiä ja tarpeita ajatellen likimain välttämättömältä.

Kyse on sellaisista suhteellisen nopeasti käynnistettävissä olevista voimaloista, jotka on teknisten ja/tai taloudellisten heikkouksiensa takia poistettu käytöstä, mutta joita pidetään tukien avulla varalla ja käyttökuntoisina.

Tällainen varavoima on enimmäkseen joko kalliimpaa tai likaisempaa tuottaa kuin enemmistö käynnissä olevista voimaloista tuottaa, mutta talven huippukulutusten aikaan varavoiman avulla voi olla mahdollista tasoittaa hintahuippuja tai pienentää sähkökatkojen tarvetta.

Keskusteluun on väistämättä noussut myös hyvää tarkoittavia mutta haitallisia ehdotuksia, kuten erilaiset hintasäännöstelyn tai energiayhtiöiden voittojen leikkaamiseen tähtäävät mallit.

Joissakin muissa EU-maissa on jo ryhdytty säännöstelemään sähkön ja kaasun kuluttajahintoja samoin kuin energiayhtiöille on säädetty ylimääräisiä "ansiottomien" voittojen veroja.

Tällaiset toimet voi olla houkuttelevaa markkinoida kansalle ikään kuin oikeudenmukaisina ojennuksina "hallitsemattomien" markkinavoimien "kuriin" panemiseksi, mutta ennemmin ne ovat riskipitoista itsepetosta – ja oikopolku vaikeuksiin.

Mikään muu mahti maailmassa tuskin houkuttelee sähkömarkkinoille yhtä tehokkaasti lisää tarjontaa – ja avita hintoja laskuun – kuin korkeat hinnat ja ylisuuret voitot.

Eikä mikään lannista energia-alan intoa investoida uuteen tuotantoon yhtä tehokkaasti kuin kannattavuutta hillitsevä tai sen kokonaan estävä hintasäännöstely tai verotus.

Ehkä energiavoittojen tukahduttaminen tuottaisi osalle kansaa lämmintä mieltä, mutta asuntojen lämmittämiseen tarvitaan rahaa – ja lisää luotettavaa energiaa.