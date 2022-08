Fortumin hallituksen puheenjohtaja: Venäjän-toimintojen myynti nyt Putinin käsissä

Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkalan mukaan yhtiö on pitkällä neuvotteluissaan Venäjän-toimintojen myynnistä. Loppuvaiheessa mukana on etupäässä venäläisiä ostajia.

Energiayhtiö Fortumin poistuminen Venäjältä riippuu yhtiön hallituksen puheenjohtajan Veli-Matti Reinikkalan mukaan viime kädessä presidentti Vladimir Putinista.

Hänen mukaansa Fortum on pitkällä neuvotteluissaan ostajien kanssa ja yhtiön puolesta valmista olisi jo lähiviikkoina. Se saadaanko myyntilupaa, menee kuitenkin Venäjällä Putinin käsittelyyn. Fortumissa ei arvioida läpimenon mahdollisuutta.

Reinikkala kertoi näkemyksistään Taloussanomien haastattelussa tiistaina.

Reinikkalan mukaan ostajien näkemyksenä on, se että on hyväkin mahdollisuus saada lupa Putinin kanslialta. Loppuvaiheessa on mukana etupäässä venäläisiä ostajia.

Venäjän-toiminnoista saatavaan hintaan Reinikkala kommentoi, että hinta on nykyisessä tilanteessa erilainen kuin jos sota ei olisi alkanut. Jos säällistä hintaa ei saada, toimintoja ei myydä.

Pörssiyhtiönä Fortum itse ei kuitenkaan voi ottaa kantaa siihen mikä on säällinen hinta.

Kaiken tapahtuneen jälkeen, Reinikkala myös katsoo, että liian optimistinen ei pidä olla ja kaikkeen pitää varautua. On esimerkiksi mahdollista, että myyntilupa tulee, mutta jokin siivu myyntihinnasta menee pois, minne sitä hän ei arvioinut.

Fortumilla ja sen saksalaisella tytäryhtiöllä Uniperilla on yhteensä 12 voimalaitosta Venäjällä. Fortumin Russia-segmentti koostuu PAO Fortum -tytäryhtiöstä ja sen osakeomistuksesta yhteisyrityksissä ja PAO TGC-1:ssä (noin 29 prosenttia). Uniperin Venäjän liiketoimintaa hoitaa sen tytäryhtiö Unipro.