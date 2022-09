Talven sähkölaskut hirvittävät Jarkkoa, mutta talon myynti ei ole vaihtoehto – ”Sähkölämmitys omakotitalossa on punainen vaate”

Viime tammikuussa Jarkko maksoi sähköstä ja sähkönsiirrosta 244 euroa. Ensi tammikuussa hän maksaa sähköstä todennäköisesti yli 1 100 euroa.

Jarkko on ottanut käyttöön kaikki mahdolliset keinot säästää sähkölämmityksestä aiheutuvissa kustannuksissa.

Espoon Järvenperässä asuva Jarkko odottaa kauhulla tulevaa talvea. 1970-luvulla rakennettu 124-neliöinen erillistalo hörppää tammikuussa sähköä yli 2 300 kilowattituntia.

Jarkko muistelee, että talvikuukausina sähköön on kulunut jopa 300 euroa kuussa. Viime tammikuussa sähköä kului 2 317 kilowattituntia, mikä teki 4,7 sentin sähkönhinnalla 108,90 euroa. Sähkönsiirtoon ja sähköveroon rahaa kului 134,89 euroa. Hän maksoi siten yhteensä noin 244 euroa.

– Sähkölaskut olisivat olleet varmasti isompia, jos emme olisi olleet niin säästäväisiä.

Jarkon sähkösopimus loppuu syyskuun lopussa. Siinä sähkö maksaa 4,7 senttiä kilowattitunnilta. Halvin toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jonka Jarkko löysi tilalle, maksaa 44 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hinta nousi siis yli yhdeksänkertaiseksi.

– Nykyiseltä sähköyhtiöltä tuli viesti, etteivät he voi tarjota sopimusta ollenkaan. Sähkönsiirto on tajuttoman kallista, ja nyt päälle vielä sähkökin on kallista.

Jarkko ja hänen puolisonsa ostivat suorasähkölämmitteisen talon kaksi vuotta sitten. Heidän lisäkseen talossa asuu kaksi lasta.

Jarkko toivoo, että ilmalämpöpumpun käyttö auttaisi pienentämään sähkölaskua.

Jarkko ja hänen puolisonsa käyvät molemmat töissä, mutta silti tuleva talvi ja sähkölaskut hirvittävät.

– Muutama kuukausi varmaan voidaan maksaa, mutta sitten ei enää. Yksi vaihtoehto on laittaa muutama huone kylmäksi.

Jos sähkön siirtohinnat ja talon kulutus ovat ensi tammikuussa suunnilleen samat kuin vuosi aiemmin, Jarkko tietää odottaa suurempaa laskua. Uuden sopimuksen hinnoilla hän saa maksaa noin 1 019,48 euroa sähköstä kuussa. Kun päälle lisätään 134,89 euron suuruinen sähkönsiirto, maksaa Jarkko sähköstä tammikuussa noin 1 154 euroa.

Helpotusta Jarkon sähkölaskuun on tuomassa sähköenergian arvonlisäveron lasku, josta hallitus päätti budjettiriihessään tällä viikolla. Sähköenergian arvonlisävero laskee 24 prosentista 10 prosenttiin joulu–huhtikuun ajaksi. Tämä pienentäisi Jarkon sähkölaskua noin satasella kuukaudessa.

Hallitus ilmoitti myös sähkövähennyksestä, jota voi hyödyntää tuloverotuksessa.

IS:n tietojen mukaan mukaan alustavana suunnitelmana on, että sähkövähennyksen saisi, jos sähkölasku on yli 500 euroa kuukaudessa. Sähkölaskusta saisi vähentää 60 prosenttia, mutta ainoastaan 500 euroa ylittävästä osasta ja korkeintaan 1 500 euroon asti. Tukea voisi saada neljän kuukauden ajalta.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että sähkövähennystä voisi saada enimmillään 600 euroa kuukaudessa ja 2 400 euroa neljän kuukauden ajalta.

Malli saattaa vielä muuttua jatkovalmistelussa.

Lue lisää: IS:n tiedot: Näin sähkö­vähennys toimisi käytännössä

Jarkon saunan kiuas lämpiää puilla.

Jarkolla on myös auto. Viikossa hän tekee päivän tai pari etätöitä. Noin 26 kilometrin työmatkan Käpylään hän ajaa vähän päälle 20 minuutissa.

– Pakko on olla auto, että voi käydä töissä. Töissä pitää käydä. En minä huvikseen autolla aja.

Jarkko kertoo, että he ovat olleet säästäväisiä aina. Lämpimässä suihkussa ei lotrata ja sisälämpötila ei ole yli 20 asteen.

– Ärsyttää, kun puhutaan, että pitää säästää. Mistä voi enää lisää säästää, kun kaikesta säästetään jo nyt? Perheen pitää syödä, ja talo pitää lämmittää.

Inflaatio näkyy arjessa. Kaupasta Jarkko ei osta turhia asioita.

– Emme ole tuhlaajia missään muodossa, emme osta mitään turhaa, mutta perusruokaankin menee jo hirveä hinta.

Inflaatiosta huolimatta perhe kävi matkalla kesällä. Jarkko kuljettaa autollaan myös lapsia harrastuksiin. Siitä hän ei aio tinkiä.

– Kyllä lapsilla pitää olla harrastuksia, etteivät he ole pian ostareilla vetämässä huumeita. Minutkin on harrastukset pitänyt kaidalla polulla.

” Ärsyttää, kun puhutaan, että pitää säästää. Mistä voi enää lisää säästää, kun kaikesta säästetään jo nyt?

Jarkon kotona sähköä ei kulu saunaan, sillä kiuas lämpiää puilla. Hänellä on myös ilmalämpöpumppu, mutta sen rinnalla on pitänyt käyttää perinteisiä pattereita.

Sähkön säästämiseksi Jarkko purkaa parhaillaan avotakkaa.

– Siihen tulee tilalle uusi varaava takka.

Avotakan tilalle on tulossa varaava takka.

Aivan ilmainen projekti takan­vaihtokaan ei ole. Kun Jarkko purkaa edellisen itse, uusi varaava takka ja sen asennus maksavat 4 000 euroa. Jos Jarkko ei itse huhkisi, vaan tilaisi purun, hinta olisi 5 000 euroa. Toimitus­aika on 6–8 viikkoa, eli uusi varaava takka ehtii lämmittämään jo talvi­kuukausiksi.

– Aika isoja summia, Jarkko toteaa.

Jarkko toivoo, että varaava takka ja ilmalämpöpumppu yhdessä pienentäisivät sähkölaskua.

Vaikka sähkö maksaa ja raha-asiat huolettavat, taloa ei ole tarkoitus myydä.

– Sähkötalot eivät mene nyt kaupaksi ja jos menevät, niin matalalla hinnalla. En haluaisi hirveästi menettää rahaa.

– Sähkölämmitys omakotitalossa on punainen vaate.

Jotta Jarkko pääsisi eroon sähkölämmityksestä, hänen pitäisi tehdä iso kertainvestointi esimerkiksi maalämpöön.

– Meillä on kuitenkin asuntolaina, meillä ei ole tällä hetkellä mahdollista ottaa uutta isoa lainaa.

Haastateltavan nimi on muutettu haastateltavan yksityisyyden suojaamiseksi.