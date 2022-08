Jättimäiset tappiot tehneen Fortumin puheenjohtaja valottaa vihdonkin yhtiön tilannetta ja avuntarvetta haastattelussa. Uniper-sulauttamisesta ”ei välttämättä pidetä kiinni”, hän sanoi.

Fortumin hallitusta johtava Veli-Matti Reinikkala sanoo, että tuesta on keskusteltu ministeriöiden ja valtio-omistajan kanssa.

Energiayhtiö Fortum neuvottelee budjettiriihen alla enemmistöomistajansa eli valtion kanssa likviditeettituesta.

”Muutaman miljardin euron” rahoitustarpeesta on kyse, Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala kertoi haastattelussa.

Hurjasti nousseet sähkön spot- ja futuurihinnat ovat johtaneet ennennäkemättömän korkeisiin vakuusvaatimuksiin sähköntuottajille, jotka suojaavat sähkönmyyntiään pohjoismaisilla johdannaismarkkinoilla.

– Se on lainaa, se on meidän näkemyksemme tässä tilanteessa. Takauksetkin olisivat hyviä, mutta ne tarkoittaisivat sitä, että menet vielä jonnekin muualle hakemaan lainaa, Reinikkala sanoi.

– Me tarvitsemme varmuuden siitä, että meillä on nostettavissa lainaa, jos pohjoismainen sähkömarkkina menee edelleen ylöspäin nykytasosta. Tulemme silloin tarvitsemaan lisärahoitusta.

IS:n tietojen mukaan Fortumin tilannetta ei budjettiriihessä käsitellä, vaan se jätetään hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiin.

Reinikkalan mukaan keskusteluja on käyty omistajaohjausyksikön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa.

– On valtion asia mistä luukusta se tulee, jos sitä rahaa tulee.

Veli-Matti Reinikkalan mukaan Fortum tarvitsee varmuuden lisärahoituksesta sähkömarkkinoiden jatkuvan nousun varalle.

– Meidän mielestämme tässä ei ole mitään politiikkaa eikä meillä ole edes vaikeuksia pyytää rahaa. Me koemme sen niin, että Fortum on sähköntuottajana niin keskeisessä asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa, että ei sitä voi päästää siihen tilanteeseen, ettei se suoriudu likviditeetistä.

Reinikkala painottaa, että yhtiöllä ei ole valmisteltu minkäänlaisia pääomitukseen liittyviä hankkeita eikä sellaiselle ole tarvetta.

Fortum sanoo, että sillä on tällä hetkellä riittävät varat vakuusvaatimusten täyttämiseksi. Toisaalta lainaraha kelpaisi Fortumille vaikka ”heti”, Reinikkala sanoo.

Hän sanoo, että kyse ei ole kannattavuusongelmasta vaan pelkästä likviditeettiasiasta, joka johtuu epänormaalista hinnoittelusta johdannaismarkkinassa.

Tilanne on silti vakava, sillä jos Fortum ei pystyisi suoriutumaan vakuuksista, riskinä on maksukyvyttömyys ja se joutuisi hakemaan suojaa velkojia vastaan.

Hetkellisesti tilanne on rauhoittunut, sillä sähkön futuurihinnat putosivat maanantaina ja tiistaina ensi vuoden ja vuoden 2024 osalta.

Sitä voiko ongelma muuttua pitkäaikaiseksi, Reinikkala ei suoraan arvioinut vaan kertoi, miten mekanismi ylipäätään toimii.

– Jos tästä tulisi jatkuva pysyvä tila, se tarkoittaisi, että sähkön hinnan pitäisi koko ajan jatkaa nousua. Silloin meidän pitäisi koko ajan laittaa vakuuksia lisää, mutta iso osa on vuodelle 2023, ja ne tulevat kaikki takaisin ensi vuonna kun sähkö toimitetaan, ja loput 2024.

Fortumin mukaan sillä on tällä hetkellä riittävät varat vakuusvaatimusten täyttämiseksi.

Vakuuksien takaisinsaamisesta ei ole riskiä, sillä ne ovat kiinni Nasdaqin sähköpörssissä, eivät Fortumin taskussa.

– Ainoa riski olisi, että emme pysty toimittamaan sähköä, ja sellaista ei ole.

Uniperin kohtalo täysin auki

Fortum on aiemmin sanonut, että Uniper on määrä sulauttaa osaksi Fortum-konsernia.

Tästä ”ei välttämättä pidetä kiinni”, Reinikkala sanoo.

– Meidän pitää tämän syksyn aikana reivata meidän strategiaamme.

Fortumilla on viisi divisioonaa, joista Uniper on yksi. Reinikkalan mukaan muut neljä, Venäjä, kuluttaja- ja kaupunkipuoli sekä pohjoismaiden sähköntuotanto, voisivat jatkaa toimintaansa nykyisellä strategialla.

– Uniper on se kysymysmerkki. Jos me pysymme enemmistöomistajina, kysymys kuuluu, että miten me pystymme ohjaamaan Uniperia.

Jatkossa se voi olla vaikeampaa. Tällä hetkellä hallintoneuvostossa istuu kuusi Uniperin henkilöstön ja kuusi Fortumin edustajaa, jälkimmäisellä puheenjohtajuus. Jatkossa kokoonpano voi olla näin: Kuusi työntekijäpuolen edustajaa, ehkä kaksi Saksan hallituksesta, ja neljä Fortumista.

Fortumin puheenjohtajan mukaan Uniperin tilanne on vielä kysymysmerkki.

Äänestyksen lopputuloksesta ei olisi mitään takeita.

– Sen takia on relevanttia katsoa, miten yhteistyö Saksan valtion kanssa lähtee käyntiin Uniperissa. Onko järkevää antaa ajan kulua ja pyrkiä edelliseen tavoitteeseen. Ei välttämättä. Tavoite voi mennä ihan uusiksi.

Reinikkala sanoo kuitenkin, että yhteistyö saksalaisen ay-puolen kanssa on sujunut hyvinkin, ja ihmettelee miksi liitot alussa esittivät varoitteluita Fortumin irtisanomisista.

Miltä uusi strategia Uniperin osalta voi näyttää, siihen Reinikkala viittaa ainoastaan heinäkuisella mallilla, jossa Uniper olisi pilkottu ja kaasu ja muut Saksan-toiminnot olisivat siirtyneet Saksalle.

– Jättäisin aika lailla avoimeksi, miten mennään eteenpäin.

Kuvio ei ole vielä selvä, vaan se on osa keskeneräisiä neuvotteluita Fortumin ja Saksan valtion kesken siitä, miten Uniperia koskeva pelastuspaketti toimeenpannaan.

Työ on muutoinkin yhä kesken, koska teknisiä yksityiskohtia on valtavasti. Mitään periaatteellisia näkemyseroja ei Reinikkalan mukaan ole noussut esille hiertämään.

– Ehkä heille on tullut vähän yllätyksenä se, että se maksaa todennäköisesti vähän enemmän kuin oli alun perin laskelmissa.

Näin siksi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuristanut kaasun toimitukset 40 prosentista 20:een, eli kaasua tulee vaan puolet siitä, mitä on sovittu alun perin Gazpromin kanssa ja mistä volyymistä Uniperilla on sopimukset asiakkaidensa kanssa.

Tappiota kertyy nyt kolme miljardia euroa kuukaudessa.