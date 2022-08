Fortumin hallituksen puheen­johtaja rikkoi hiljaisuuden – ”Tämä keskustelu on jotenkin ihan hirveää”

Fortumin hallitukselta on penätty useasti vastauksia päätöksiin, jotka ovat johtaneet Venäjän- ja Saksan-liiketoimintojen kriisiin. Näin Veli-Matti Reinikkala vastaili niihin tiistaina.

Suomalainen energiayhtiö Fortum kriisiytyy nopeaa tahtia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala on pitkään ollut hiljaa yhtiön tilanteesta ja tuntunut väistelevän kysymyksiä hallituksen vastuusta.

Saksan valtio sai osuuden Uniperistä melkein ilmaiseksi. Mitä sanoisitte suomalaisille, jotka omistavat Fortumia suoraan tai valtion kautta?

– Se on aika tekninen asia. Kun joku tulee pääomittamaan, heillä (saksalaisilla) on oikeus merkitä osakkeet nimellisarvoon (1,77 euroa). Se, millä hinnalle ne merkittiin, ei sillä hirveän paljon merkitystä ole. Ymmärrän, että se herättää suuressa yleisössä ihmetystä, mutta se on systeemi, jolla Saksassa toimitaan, Reinikkala sanoi tiistaina antamassaan haastattelussa.

Reinikkala totesi lisäksi, että Fortum voitti Uniper-vakauttamispaketilla mahdollisuuden saada neljän miljardin euron osakaslainan takaisin ja vapautua neljän miljardin takauksista.

Lisäksi Uniperin osakkeiden arvolla on edes tulevaisuudessa mahdollisuus nousuun.

Maksukyvyttömyys ja konkurssi olisivat olleet huonoin vaihtoehto, mutta kansallistaminen toiseksi huonoin, koska lainan takaisin saantiin olisi tuolloin voinut kulua vaikka jopa parinkymmentä vuotta raskaine oikeusprosesseineen.

Fortum maksoi toimitusjohtaja Markus Rauramolle 423 000 euron kannustinpalkkion. Perustelut on esitetty ja pohjaavat viime vuoden suorituksiin, mutta palkkion myöntöhetkellä Uniper oli kriisissä. Miksi palkkio?

– Maaliskuussa Uniper ei ollut iso ongelma. Oli tietty rahoitusongelma jo talvella, se on totta, mutta palkkiopäätökset tehdään jo maaliskuun alussa tilinpäätöksen jälkeen.

Reinikkala kertaa perusteita. Valtaosa palkkiosta liittyi viime vuoden tulokseen. Osa tulee turvallisuuteen liittyvistä tavoitteista ja loput henkilökohtaisista tavoitteista.

Toteutuma oli sataprosenttinen tuloksen osalta, koska Fortum teki historiansa parhaan tuloksen. Strategiset tavoitteet, jotka eniten puhuttivat, toteutuivat pääosin nekin.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramon kannustinpalkkio on puhuttanut laajalti.

– Pitää ymmärtää, että sopimus oli tehty Rauramon kanssa jo vuosi aiemmin. Se on sopimus henkilön ja yhtiön välillä. Jos emme kunnioita sopimusta vetoamalla joihinkin ulkoisiin tekijöihin, olemme asettamassa oman toimitusjohtajamme noloon väliin.

– Olen ollut Suomesta poissa yli 20 vuotta, en ymmärrä ihan kaikkea mitä Suomessa tapahtuu. Sen ymmärrän, että palkitseminen on sana joka herättää valtavasti huomiota. Minä olen elänyt sellaisissa maissa, joissa palkitseminen on valtavan tärkeää, se innostaa ihmisiä tekemään töitä.

– Mulle tämä keskustelu on jotenkin ihan hirveää, en ymmärrä henkilökohtaisesti ollenkaan, kuinka paljon siitä puhutaan ja olen itse sitä mieltä että, se (palkkio) pitää joka tapauksessa maksaa.

Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala asuu nykyisin Sveitsin Zurichissä.

Reinikkala, 65, on syntyjään Raumalta ja tehnyt kansainvälistä uraa vuosikymmeniä. Nykyisin hän asuu Zürichissä, Sveitsissä.

Reinikkala sanoi haastattelussa myös, että Fortumin johdolla on hallituksen täysi luottamus. Hänen mukaansa yhtiö tarvitsee sellaisen johdon, joka tuntee tilanteen ja taustat. Sama johto pystyy myös jatkamaan, kun Fortum uudistaa strategiaansa Uniperin osalta.

Venäjä valloitti Krimin 2014. Vuonna 2018 Fortum osti ison osuuden Uniperistä ja lisäsi omistustaan vielä seuraavina vuosina. Fortumin omistusosuus Uniperissa nousi lähes 80 prosenttiin. Miten Venäjä-riski otettiin huomioon, kun kauppoja alettiin tehdä?

– Se (Venäjä-riski) täytyy laittaa siihen viitekehykseen, että miten Suomi ja Venäjä toimivat yhdessä tällä vuosituhannella helmikuun 24. päivään asti tänä vuonna. Ystävyys ja avunanto -henkeä, vaikkei YYA:ta enää ollutkaan.

– Luotettiin että asiat toimivat, ja kaikki toimi (voimalaitosten osalta) 2008 vuodesta alkaen (ennen nykytilannetta) Venäjän kanssa.

Reinikkala arvioi, että Suomen yleinen asenne Venäjään ei muuttunut Krimin valtauksenkaan jälkeen läheskään niin paljon kuin monien muiden maiden. Kysymykseen kenen vika oli, että näin kävi, hän vastaa rahoituksen professori Vesa Puttoseen viitaten.

Vuoden 2018 solmituista Fortumin Uniper-kaupoista on tulossa merkittävät tappiot.

– Meidän kaikkien vika. Ei kai valtion energiayhtiö voi ruveta tekemään jotakin muita suunnitelmia kuin mitä valtiojohto ajattelee (vuonna 2008). Ei siinä mitään erillistä Venäjä-riskiä nähty. Eurooppa halusi pitää Venäjän osana Eurooppaa, mikä on hyvä ajatus ja olisin sen kannalla vieläkin, jos ei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan.

– Venäjä olisi Euroopan kumppanina paljon parempi kuin eristäytyneenä karhuna. Sitä mahdollisuutta ei enää ole.

Reinikkala on istunut Fortumin hallituksessa ensimmäisistä Uniper-kaupoista lähtien. Hän on toiminut Fortumin hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 ja puheenjohtajana vuodesta 2021.

Kuinka paljon suomalaisille veronmaksajille koituu vielä laskua Fortumin seikkailuista Saksassa?

– Ei siitä ole tähän mennessä koitunut ollenkaan kustannuksia veronmaksajille. Yhtiöhän on ostanut omilla rahoillaan osakkeita. Olen ollut vuodesta 2016 hallituksessa, ja joka vuosi on maksettu osinkoa noin miljardi euroa.

– Siitä ei puhuta koskaan, että noin puolet menee valtiolle. Heti, kun tilanne kääntyy, sanotaan, että Fortum on veronmaksajien taskulla. Ihmettelen keskustelua, toistaiseksi he (veronmaksajat) ovat olleet saamapuolella.