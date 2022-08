Pörssisähköllä voi säästää, jos on valmis suunnittelemaan sähkökäyttöään tarkemmin.

Sähkön hinnan ollessa pilvissä monella on mielessä polttava kysymys siitä, millainen sähkösopimus nyt kannattaisi ottaa: pörssisähkö, määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva?

Poliitikon ja sähköyhtiö Helenin hallituksen puheenjohtajan Osmo Soininvaaran mukaan nyt on kannattavinta ottaa pörssisähkösopimus, jolloin omilla toimillaan voi vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen.

– Erityisesti ne, jotka käyttävät sähköä lämmittämiseen, mutta muutkin, voivat alentaa omaa sähkölaskuaan katsomalla vähän, mitä sähkö tällä hetkellä maksaa. Sanoi vakuutusyhtiö mitä tahansa, voi esimerkiksi pyykkikoneen ajastaa toimimaan yöllä, Soininvaara sanoo.

Hän toteaa, että ihmiset saivat huonon käsityksen pörssisähköstä sähkön hinnan noustessa, kun pörssisähkö oli kalliimpaa kuin muu sähkö.

– Nyt muu sähkö on noussut myös, ja siinä maksaa halvoista ja kalliista hinnoista keskimääräistä hintaa, mutta asialle ei voi tehdä mitään, Soininvaara sanoo tarkoittaen kiinteähintaisia sopimuksia.

Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Hänen mukaansa määräaikaisten sopimusten ongelma on siinä, että niiden hinnat määräytyvät futuurihintojen mukaan. Futuuri on markkinajohdannainen, jolla sähkön hinta voidaan suojata tietylle tasolle tietyksi aikaa.

– Sähkön myyjät joutuvat suojaamaan toimintansa. Näillä epävarmoilla markkinoilla suojaaminen on hirvittävän kallista, ja siksi myös sopimukset ovat kalliita, Soininvaara sanoo.

– Mietin, mitä tapahtuu, kun sähkön hinta laskee esimerkiksi viiteen senttiin sen jälkeen, kun ihmiset ovat tehneet näitä kiinteitä sopimuksia nyt yli 30 sentillä kilowattitunti. Tulee urputusta siitä, että hetkinen, enkö pääse tästä eroon.

Monet yhtiöt ovat siirtyneet tarjoamaan pelkkiä pörssisähkösopimuksia. Taustalla on markkinoiden epävarmuus ja kiinteiden sopimusten liian korkeat riskit myyjille.

Soininvaara sanoo, että Helenillä ei ole aikeita siirtyä tarjoamaan pelkkää pörssisähköä.

Energiaviraston markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen sanoo, että sähkösopimuksen valinta riippuu riippuu paljon siitä, millaista riskiä on valmis sietämään.

Hän toteaa, että esimerkiksi pörssisähkön valitessa hinnanmuutoksiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet täytyy tiedostaa ja hyväksyä.

Pörssisähkösopimuksen hinta elää tunneittain vuorokauden sisällä. Hinta voi olla yöllä nollan tuntumassa, päivällä taas moninkertainen.

– Se on käyttäjästä kiinni, miten hän omaa kulutustaan hallitsee, pystyykö hän ajoittamaan sähkönkäyttöä siihen, kun se on edullisempaa ja käyttää sitä vähemmän silloin, kun se on kalliimpaa.

Energiaviraston ylläpitämän sähkönhinta.fi -sivuston mukaan valtaosa edullisimmista sopimuksista oli tiistaina pörssisidonnaisia.

Paananen kuitenkin toteaa, että hintoihin kannattaa suhtautua varauksella, sillä hinnat pörssisopimuksille on arvioitu sivustolle heinäkuun keskimääräisellä pörssihinnalla.

– Emme pysty ennustamaan, mitä hinta tulee olemaan. Se toteuma on varmasti jotain muuta kuin mitä siihen on laitettu.

Määräaikaisissa sopimuksissa asiakashinta ei muutu voimassaoloaikana, yleensä kahteen vuoteen. Tällöin myyjä kantaa riskin markkinamuutoksista, mikä näkyy myös hinnassa.

– Jos asiakas haluaa tietää pidemmälle tulevaisuuteen, mitä hänen sähkönsä maksaa, se on sen tyyppinen. Se ei välttämättä ole halvin vaihtoehto.

Kolmanneksi kuluttaja voi valita toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Siinä hintaa tarkastetaan kolmen kuukauden välein seuraten markkinoiden hintakehitystä. Hinnanmuutokset eivät siis ole yhtä nopeita kuin pörssisähkössä, mutta niitä voi tulla.

– Viime päivinä on uutisoitu, kun myyjät ovat ilmoittaneet, mikä heidän hintansa lokakuun alusta vuoden loppuun tulee olemaan, tässä kesän ja alkusyksyn johdannaismarkkinan isot hintamuutokset heijastuvat nyt loppuasiakkaan hintoihin.

Esimerkiksi Helen korotti toistaiseksi voimassa olevan perussähkösopimuksen hintaa lokakuulle hiljattain 58 prosenttia 23,21 senttiin kilowattitunnilta.

Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on yleensä kahden viikon irtisanomisaika.

Paananen muistuttaa, että Energiavirasto ei anna suosituksia siitä, mikä sopimus kannattaisi valita.

Keräämme juttuja varten kokemuksia siitä, miten sähkön kallistuminen vaikuttaa suomalaisten elämään. Voit ottaa yhteyttä toimitukseen alla olevalla lomakkeella. Käsittelemme tiedot luottamuksellisesti.