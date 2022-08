Saksalaisyhtiön mukaan kaasu- ja energiamarkkinoiden tilanne rasittaa sen rahoitusasemaa entistä enemmän.

Energiayhtiö Fortumin mukaan sen tytäryhtiön Uniperin likviditeettitilanne on yhä heikentynyt.

Tämä johtuu Fortumin tiedotteen mukaan kaasun vientirajoituksista ja nopeasti nousseista energianhinnoista. Nämä ovat kasvattaneet Uniperin likviditeetti- ja vakuusvaateita viime päivinä.

Uniper on nostanut tänään kaksi miljardia euroa Saksan valtion KfW Bankin valmiusluotosta. Tämän jälkeen yhtiö on käyttänyt sille myönnetyn yhdeksän miljardin euron valmiusluoton kokonaan. Lisäksi Uniper on hakenut neljän miljardin euron lisärahoitusta KfW:lta.

Saksan hallituksen, Fortumin ja Uniperin neuvottelut Uniperin vakautuspaketin toimeenpanosta jatkuvat edelleen.

Uniper kertoo omassa tiedotteessaan tekevänsä tällä hetkellä tappiota kassavirtatasolla reilut 100 miljoonaa euroa päivässä.

Kuten osapuolet ovat sopineet, Fortum ei aio antaa lisärahoitusta Uniperille.