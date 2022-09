Sähköyhtiö tarjoaa halvinta sopimustaan vain puhelimitse niille, jotka osaavat kysyä – tästä on kyse

Helenin verkkosivuilla ei tarjota yhtiön halvinta sähkösopimusta.

Sähköyhtiöiden verkkosivuilta ei välttämättä löydy kaikkia tarjolla olevia sähkösopimuksia. Esimerkiksi Helenillä halvimman sopimuksen saa solmittua vain soittamalla asiakaspalveluun.

Vantaalainen kunnanvaltuutettu Tuukka Saimén (ps) huomasi asian ollessaan uusimassa Helsingissä sijaitsevan yrityksensä sähkösopimuksia. Helenin sivuilla tarjottiin kahden vuoden määräaikaista sopimusta, joka maksoi lähes 40 senttiä kilowattitunnilta, sekä pörssisähkösopimusta.

Kun Saimén soitti asiakaspalveluun, hänelle tarjottiin hetken keskustelun jälkeen 13,99 senttiä kilowattitunnilta maksavaa perussähkösopimusta, joka on niin sanottu toimitusvelvollisuussopimus.

Sähkömarkkinalain mukaan myyjän, jolla on huomattava markkinavoima tai suurin markkinaosuus jakeluverkon vastuualueella, on toimitettava sähköä kohtuulliseen hintaan alueen kuluttajille.

Helen kertoi viime viikolla, että perussähkön hinta nousee 23,21 senttiin kilowattitunnilta, eli 58 prosenttia.

Hinta on kuitenkin korotuksen jälkeenkin huomattavasti edullisempi kuin Helenin verkkosivuillaan tarjoama kiinteähintainen määräaikainen sopimus. Esimerkiksi tiistaina vuoden määräaikainen sopimus maksoi Helenin sivuilla 59,93 senttiä per kilowattitunti.

Monet toimitusvelvolliset sähköyhtiöt tarjoavat tällä hetkellä sivuillaan ainoastaan pörssisähköä.

Helenin myynti- ja asiakaspalvelun johtajan Anu-Elina Hintsa sanoo, että laki edellyttää toimitusvelvollisuussähkön tarjoamista, mutta ei erittele kanavia, joissa tuotetta tulee tarjota.

– Helen tarjoaa lain mukaista toimitusvelvollisuustuotetta. Meillä kuitenkin eri tuotteet ovat myynnissä eri kanavissa. Tämän tuotteen kohdalla kanavamme on asiakaspalvelu. Toinen esimerkki kanavakohtaisuudesta on määräaikainen tuulisähkötuotteemme, joka on tällä hetkellä myynnissä ständeillämme, mutta ei kotisivuillamme, Hintsa kertoi sähköpostin välityksellä.

Markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen Energiavirastosta sanoo, että toimitusvelvollisuudella on haluttu turvata se, että jokaiselle kuluttajalle löytyy vähintään yksi myyjä, joka on halukas tekemään sopimuksen.

Vaikka laissa puhutaan kohtuullisesta hinnasta, ei toimitusvelvollisuudella Paanasen mukaan ole pyritty takaamaan niinkään edullisia hintoja, vaan se, että jokaisella on mahdollisuus ylipäätään saada sähkösopimus.

Myyjällä, jolla on toimitusvelvollisuus, on oltava julkiset sähkön myyntiehdot ja hinnat sekä niiden määräytymisperusteet toimitusvelvollisuuden kuluttajille.

– Jos asiakkaat tekevät sopimuksen verkossa, sen pitäisi olla sielläkin yhtenä vaihtoehtona, Paananen sanoo.

Paanasen mukaan kysymys siitä, mitä kohtuullinen hinta tarkoittaa, ei ole ollut ajankohtainen, kun markkinoilla on ollut useita kilpailevia hintoja. Siksi Energiavirasto ei ole myöskään tehnyt päätöstä asiasta.

Hän toteaa, että hintaa pitäisi todennäköisesti arvioida myös sen kautta, mitkä kustannukset ja riski ovat myyjälle.

– Kohtuullista hintaa täytyy ajatella sekä myyjän että asiakkaan kannalta, Paananen sanoo.

Energiaviraston tilaston mukaan keskimääräinen toimitusvelvollisuushinta oli heinäkuussa esimerkiksi omakotitalolle 5 000 kilowattitunnin vuosittaisella käytöllä 14,53 senttiä kilowattitunnilta.

Sähköyhtiöt voivat päättää melko vapaasti, minkälaista sopimusta ne tarjoavat toimitusvelvollisuuden alla. Käytännössä kyseessä on yleensä toistaiseksi voimassa oleva sopimus tai pörssisähkösopimus.

