Niin karmea kuin Helsingin kaupungin palkkasotku onkin, se pakottaa miettimään muutamaa tärkeää kysymystä, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Miten arkesi sujuisi, jos palkka ei tulisi ajallaan? Tai jos palkkaa tulisi täysin sattumanvarainen summa?

Entä miten toimisit, jos palkka tulisikin kaksinkertaisena, eikä kukaan vastaisi viesteihisi siitä, missä vaiheessa rahat peritään takaisin?

Näitä kysymyksiä olen miettinyt seuratessani Helsingin kaupungin pahasti takkuilevaa palkanmaksua. Tai sanotaan suoraan: palkkakaaosta.

Ongelmia on ollut keväästä lähtien, eikä kaupungin johto pysty edelleenkään antamaan päivämäärää, milloin asiat ovat kunnossa.

Työntekijät koittavat luovia tilanteessa kukin tavallaan. Yksi käyttää säästöjään, toinen lainaa sukulaisilta, kolmas pankista ja neljäs ottaa pikavippiä. Osa väestä perui kaikki kesälomasuunnitelmansa, koska he eivät voineet luottaa siihen, minkä verran palkkaa tulee.

Olen kirjoittanut lukuisia juttuja, joissa yksi jos toinenkin talousasiantuntija kehottaa pitämään tilillä kolmen kuukauden palkan verran puskuria. Ongelma on siinä, ettei ihmisten elämä seuraa näitä ohjeita.

Yhdellä on tilillä – tai nopeasti käyttöön otettavissa – vuoden palkan verran rahaa, toisella ei ole käytännössä yhtään liikkumavaraa.

Joten palaan alkuperäiseen kysymykseeni. Tiedätkö, miten toimisit, jos kuukauden palkka jäisi tulematta, eikä olisi mitään tietoa, milloin se tulee tilille? Eikä siitäkään, onko seuraavan kuukauden palkka kokonainen.

Sen lisäksi, että tietysti huomauttaisit palkanmaksajalle asiasta, jatkaisitko arkeasi kuten ennen.

Tai mistä alkaisit säästää?

Kestäisikö mielesi epävarmuutta?

Alkaisitko katsella uutta työnantajaa?

Vastauksia on luultavasti täsmälleen niin monta erilaista kuin on vastaajiakin. Mutta näitä asioita kannattaa välillä miettiä. Vastauksesi kertoo itsellesi, minkä verran liikkumatilaa taloudessasi on. Jos et ole koskaan pysähtynyt miettimään tällaisia kysymyksiä, sekin on hyvä havaita.

Jos ajattelet, että näin ei voisi koskaan käydä omalle työnantajallesi, se on väärä luulo. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, joten palkanmaksun ajallaan luulisi olevan aivan varma asia.

Kunnes selvisi, että ei se ole.