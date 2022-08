Fortumin toimitusjohtajan Markus Rauramon mukaan tiettyjen johdannaiskauppaa koskevien lakien ei pitäisi koskea Fortumia.

Energiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramon mukaan yhtiö tarvitsee nyt rahaa selvitäkseen sähköpörssissä vaadittavista vakuuksista.

– Jos Fortum on myynyt 50 euron hinnalla tulevaisuudessa sähköä, ja sähkön futuurihinta nousee 250 euroon, niin silloin sähkön myyjän pitää laittaa se erotus siitä vakuutena. Kun volyymit ovat isoja, niin puhutaan miljardimääristä, Rauramo kertoi Ylen Ykkösaamu-ohjelmassa.

Sähkön futuurihinnat ovat sähköpörssissä nousseet rajusti ja käyneet jo 250 euron yläpuolellakin.

Rauramon mukaan vakuudet kuitenkin palautuvat, kun sähkö toimitetaan ostajalle eli asiakkaille.

– Suurin osa näistä Fortumin vakuusvaatimuksista palautuu meille ensi vuonna, kun se sähkö menee toimitukseen ja loputkin vuonna 2024, Rauramo sanoo.

Vakuudet vaaditaan siltä varalta, ettei Fortum pystyisikään toimittamaan sähköä, jotta asiakas pystyisi tarvittaessa ostamaan sähkön jostain muualta. Ehto perustuu myös johdannaiskauppaa sääteleviin eurooppalaisiin EMIR-säädöksiin.

Rauramon mukaan vakuusvaatimusten ei pitäisi koskea Fortumia, vaan lähinnä sähkökaupassa toimivia välittäjiä, joilla ei ole omaa tuotantoa.

– Fortumin kohdalta ero johonkin muuhun finanssitoimijaan verrattuna on siinä, että heidän pitää ostaa se sähkö jostain muualta, Rauramo totesi.

– Fortumin ja sähkön tuottajien kannalta tilanne on hyvin erilainen, koska meillä on ydin- ja vesivoimalat, eli me pystymme itse toimittamaan sähköä.

Rauramon mukaan Fortum käy lainsäätäjien kanssa keskustelua EMIR-säädöksien ja niiden tulkintojen muuttamiseksi.

– Tämä oli meidän kantamme jo silloin kun tätä EMIR-regulaatiota tehtiin, että samanlainen vakuusvaatimus ei pitäisi koskea sähkön tuottajaa kuin finanssitoimijaa, hän totesi Ykkösaamun haastattelussa.

Fortum yrittää myös päästä eroon liiketoiminnoistaan Venäjällä.

Rauramo kertoi myös, että Fortum on ”prosessin loppupäässä” neuvotteluissa, jotka koskevat Venäjällä sijaitsevien laitosten myyntiä. Hänen mukaansa kiinnostuneita ostajia on ollut.

Fortum kertoi tällä viikolle tehneensä ennätyksellisen 11,6 miljardin euron liiketappion tammi–kesäkuun aikana. Syynä ovat yhtiön saksalaisen tytäryhtiön Uniperin tappiot sekä yhtiön omistamien johdannaisten arvon lasku.