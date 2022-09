Moni sijoittaja ja ammattilainen on povannut osakekurssien kehityksen pahasti pieleen – ”Tietenkin se korpeaa”

Osakekurssien ennakointi on ollut tänä vuonna ennätyksellisen vaikeaa niin alan ammattilaisille kuin kokeneille sijoittajillekin.

Tämä vuosi on ollut erityisen vaikea sekä niin aloitteleville kuin kokeneillekin sijoittajille, sekä myös sijoitusalan ammattilaisille.

Esimerkiksi analyysiyhtiö Inderes ripotteli harvinaisella tavalla tuhkaa päälleen elokuun alkupuolella julkaistulla verkkovideolla, kun yhtiön aiemmat suositukset useista yhtiöistä olivat menneet pieleen: Muun muassa Kamuxin, Qt Groupin, Harvian ja Tokmannin osakkeet ovat romahtaneet viime vuodesta kymmeniä prosentteja.

– Meillä suosituksista 35–40 prosenttia suosituksista on ollut negatiivisia. Toki laskumarkkinassa olisi suonut, että näitä olisi ollut isompikin osuus, sanoo Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen .

– Toki vuosi on vielä kesken, mutta nyt on jo selvää, että ei tästä absoluuttisesti meidän parasta vuotta tule.

– Eihän epäonnistuminen koskaan hyvältä tunnu, mutta henkilökohtaisesti olen oppinut menemään niiden yli, sanoo Inderesin Antti Viljakainen.

Merkittävin yllätys Viljakaisen mukaan on tietenkin ollut Ukrainan sota ja sen monet vaikutukset talouteen, joka oli koronan takia jo valmiiksi poikkeuksellisessa tilassa.

Pörssiyhtiöiden pärjäämisessä on ollut valtavia eroja. Esimerkiksi metsäyhtiöt ovat pystyneet toistaiseksi siirtämään kustannusten nousua hintoihin, kun taas isolla joukolla yrityksistä vaikeudet ovat rokottaneet kannattavuutta.

Inderesin analyysiryhmä aikoo vuoden lopulla tarkemmin arvioida työtään ja menetelmiään. Sinänsä Viljakainen ei näe tarvetta suurille korjauksille, vaikka epäonnistumiset toki harmittavat.

– Tietenkin se korpeaa, että emme ole lyhyellä tähtäimellä pystyneet tarjoamaan sijoittajille optimaalista tuotto/riski-suhdetta, hän pohtii.

– Mutta ylituoton etsiminen pörssistä on äärimmäisen kilpailtu laji. On vain hyväksyttävä se, että on joskus väärässä. Parhaatkin analyytikot on oikeassa arviolta noin 60 prosenttia ajasta. Jos olisi aina oikeassa, eipä sitä tarvitsisi paljon päivätöitä tehdä. Eihän epäonnistuminen koskaan hyvältä tunnu, mutta henkilökohtaisesti olen oppinut menemään niiden yli.

Merja Mähkä varoittaa ”huuhaa-tyypeistä”, jotka väittävät pystyvänsä ennustamaan markkinoita.

Piensijoittajien määrä on Suomessa noussut jo lähes miljoonaan, ja osakeanalyysin ammattilaisten lisäksi aihepiiristä tietojaan ja kokemuksiaan jakavat myös monet bloggaajat ja menestyneet sijoittajat.

– En kuitenkaan anna sijoitusneuvoja, vaan kerron omista sijoituksistani. Otsikoista voi ehkä saada väärän käsityksen, sanoo lukuisista lehtijutuistakin tuttu sijoittaja, sijoituskirjailija ja viestintäyrittäjä Merja Mähkä.

– Seuraan julkaisuissani lähinnä omia osakkeitani, ja tutkin mielelläni myös pörssin uusia ja puheenaiheina olevia yrityksiä.

Kevään käänteet yllättivät myös hänet. Mähkä jopa pahoitteli Twitterissä erästä Helsingin Sanomissa vuosi sitten julkaistua juttua, jossa hän monen muun tapaan luotti muun muassa Qt Groupin ja Harvian kurssimenestyksen jatkoon.

Markkinoiden ennustaminen on rauhallisempinakin aikoina Mähkän mukaan ”ylipäätään hemmetin vaikeaa”.

– Yleensä sellaiset, jotka väittää siihen pystyvänsä on huuhaa-tyyppejä. Tätä puolustavat monet tutkimukset, hän sanoo.

Itse hän on viime aikoina vähentänyt osakkeitaan ja alkanut sijoittaa yhä enemmän rahastoihin.

Jarkko Aho muistuttaa, ettei sijoituksia pitäisi tehdä toisten suositusten perusteella.

Nimimerkillä Random Walker muun muassa Nordnet-sijoituspalvelun sivuille blogia kirjoittava Jarkko Aho keskittyy niin sanottuihin laatu- ja arvoyhtiöihin. Tällä strategialla ei salkkuun tartu nuoria kasvuyhtiöitä, joiden kurssit ovat romahtaneet lainakorkojen noustessa, vaan yleensä vakavaraisia ja markkina-asemaltaan vahvoja yrityksiä.

– Olen lähtökohtaisesti ”osta ja pidä” -sijoittaja eli myyn hyvin harvoin, oikeastaan vain silloin, jos yhtiön laatu heikkenee pysyvästi. Silloin on löytänyt hyvän yhtiön, jos sitä ei tarvitse koskaan myydä, Aho kertoo.

– Tuotto syntyy tällöin yhtiön kannattavasti kasvavan liiketoiminnan kautta. Ostaessani yhtiötä ostan oikeuden sen tuottamiin tuleviin kassavirtoihin tästä hetkestä ikuisuuteen.

Korona tai Ukrainan sota eivät ole Ahon sijoitusstrategiaa muuttaneet.

– Riskejä on aina, eikä niiltä voi, eikä kannatakaan täysin suojautua. Päinvastoin, sijoittajan tulee menestyäkseen altistua markkinoiden riskeille, Aho miettii.

Aho on blogeissaan kertonut osakevalinnoistaan, ja marras-joulukuussa hänellä on ollut tapana julkaista lista osakepoiminnoista seuraavalle vuodelle.

– Lähtökohtaisesti kaikki julkisesti esittämäni poiminnat kuvaavat omaa sijoitustoimintaani. Olenkin useasti todennut, etten osaa antaa kenellekään muulle sijoitussuosituksia, mutta voin kertoa mitä itse teen, Aho sanoo.

Osakevalinnoissaan hän arvelee onnistuneensa keskimäärin hyvin.

– Luonnollisesti täysin metsäänkin on joskus menty, Aho tunnustaa.

Ajankohtaisina esimerkkeinä ovat Fortum ja Nokian Renkaat, joita Aho myös omistaa.

Fortumin kohdalla hän sanoo aliarvioineensa valtio-omistuksen riskit. Sen sijaan Nokian Renkaissa hän ei mielestään tehnyt analyysivirhettä, vaikka kurssi on laskenut.

– Venäjä-riski on ollut koko ajan isolla papereissani ja olen vaatinut sijoitukselta siksi erityisen suurta turvamarginaalia. Iso turvamarginaali on pelastanut katastrofilta ja uskon Nokian Tyresin tulevaisuuteen edelleen, Aho selittää.

Osakepoiminta ei ole absoluuttista tiedettä, joten Ahon mukaan lukijoiden on ymmärrettävä riskit.

– Tiedostan hyvin, että seurattuna bloggaajana, kolumnistina ja kirjailijana minulla on iso vastuu, hän toteaa.

Aho korostaa, että sijoituksia ei pitäisi tehdä toisten suosituksista, vaan sijoitusta pitäisi aina peilata omiin tavoitteisiin ja ominaisuuksiin.

– Toivonkin, että analyysini toimivat enemmänkin hyvänä opetusmateriaalina ja inspiraation lähteenä jokaisen sijoittajan omille analyyseille kuin suosituksina, joita peesataan sokeasti, Aho sanoo.