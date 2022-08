llmailu- ja puolustusalalla toimiva Nammo rakentaa nallitehtaan Laukaan Vihtavuoreen.

Investoinnin suuruus on Nammon tiedotteen mukaan 33 miljoonaa euroa, ja uusi tehdas on tarkoitus saada kaupalliseen käyttöön vuonna 2025. Sen on määrä toimia täysillä vuonna 2027. Tehdas työllistää käynnistyttyään yli 50 henkilöä.

Päätöksen taustalla on pohjoismaisten puolustusvoimien huoltovarmuusnäkökohdat.

Nammo kertoi aikeistaan tänään Vihtavuoren tehtaansa 100-vuotisjuhlassa.

Nammo on kansainvälinen ilmailu- ja puolustusalan yritys, jonka pääkonttori on Norjassa.