Euroopasta virtaa edelleen öljyrahaa Putinin sotakassaan – "Tietynlaista paniikkia voi alkaa olla"

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Venäjä vie nyt eniten öljyä Eurooppaan sitten huhtikuun.

EU-maiden sopima tuontikielto venäläiselle öljylle astuu voimaan joulukuussa, mutta vielä tällä hetkellä öljyä virtaa Venäjältä Eurooppaan runsaasti. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Venäjä vie nyt eniten öljyä Eurooppaan sitten huhtikuun.

Kokonaisuudessaan Venäjä vei Bloombergin mukaan viime perjantaina päättyneellä neljän viikon jaksolla öljyä 3,41 miljoonaa barrelia, kun edellisellä neliviikkoisjaksolla vastaava määrä oli 3,24 miljoonaa barrelia.

Suuri osa lisälastista vietiin Välimeren ja Mustanmeren alueille. Esimerkiksi Italian satamiin on viime viikkoina rahdattu venäläistä öljyä aiempaa enemmän. Myös vienti Bulgariaan ja Romaniaan nousi aiemmasta ja suurimmilleen seitsemään viikkoon.

Helsingin yliopiston Venäjän ympäristöpolitiikan professorin Veli-Pekka Tynkkysen mukaan on mahdollista, että joissain Euroopan maissa pyritään hamstraamaan öljyä vielä ennen joulukuussa voimaan astuvaa tuontikieltoa.

– Putin käyttää kiristyksenä sitä, että energian hintaa on pumpattu ylös kaasuvarastoja panttaamalla jo itse asiassa vuoden ajan. Tässä mielessä tietynlaista paniikkia voi joissain Euroopan maissa alkaa olla, kun kohti talvea mennään ja energiantarve kasvaa.

Suuri kysymys onkin, miten yhtenäisenä Euroopan pakoterintama pysyy. Tynkkynen toteaa, että Euroopassa on monia heikkoja lenkkejä.

– Esimerkiksi Unkari menee aivan toista reittiä ja presidentti Viktor Orbanin suosio nojaa pitkälti fossiilipopulismiin. Myös Italia on suuri kysymysmerkki.

Tynkkysen mukaan Euroopan tulisi vahvistaa omaa tarinaansa niin, että kansalaiset ymmärtävät, mistä energiapakotteissa on kyse. Hän näkee Orbanin fossiilipopulismin leviämisen suurena uhkana.

– Esimerkiksi Virossa on korkea ymmärrys siitä, mistä tässä maksetaan: demokratian ylläpitämisestä ja Ukrainan tukemisesta, joka on tässä tilanteessa eurooppalaisen demokratian tae.

Toinen suuri kysymys on se, miten hyvin venäläisen öljyn liikkeitä voidaan seurata, jotta Venäjä ei pääse kiertämään pakotteita.

– Nyt tilanne on räjähtänyt siinä mielessä käsiin, että Venäjä koettaa pitää Euroopan markkinoista kiinni huijaamalla. Se vie öljyä Egyptiin, jonka kautta sitä jalostetaan tai laivataan muualle, jolloin osa siitä virrasta palautuu Eurooppaan.

Helsingin yliopiston Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.

Venäläistä öljyä voidaan myös pumpata merellä laivasta toiseen. Tynkkysen mukaan nyt pitäisi luoda järjestelmä, jossa esimerkiksi satelliittien avulla voitaisiin seurata, minne venäläiset tankkerit menevät ja minkä laivojen kanssa ne ovat tekemisissä.

Hän nostaa esiin myös sen, että kreikkalaiset laivausfirmat ovat viime aikoina osallistuneet venäläisen öljyn laivaamiseen.

– Tämä on osa hajota ja hallitse -strategiaa. Tässäkin Euroopan pitäisi olla yhtenäinen ja kieltää kreikkalaisia laivanvarustusyhtiöitä rahtaamasta venäläistä öljyä.

Euroopasta virtaa siis edelleen öljyrahaa Putinin sotakassaan ja pakotteiden tehoon liittyy monia kysymysmerkkejä.

– Jos ajatellaan, mikä on taloudellinen painostus, jolla voitaisiin vahingoittaa Venäjää, niin eihän se ole samanlainen kuin me täällä Euroopassa kuvittelemme. Putin voi kurjistaa Venäjän taloutta ja tässä mielessä Putinilla on paljon pidempi naru ottaa vastaan taloudellista tappiota.

Venäjä on pyrkinyt sopeutumaan pakotteisiin siirtämällä energianvientiään Euroopan ulkopuolelle. Se on myynyt keväästä saakka öljyä alennuksella muun muassa Intiaan ja Kiinaan.

Tynkkynen sanoo, että Venäjä on joutunut tyytymään alempaan hintaan, tosin alennus on supistunut viime aikoina.

– Muun muassa Intia, Kiina ja Egypti ostavat venäläistä öljyä huolimatta siitä, että ale-preemio on laskussa. Se kertoo siitä, että Venäjä on onnistunut uudelleenjärjestelemään virtoja.

Venäjälle syntyy lisäkustannuksia siitä, että se joutuu viemään öljyä nyt pidemmälle. Yleinen energian hinnan nousu on kuitenkin kompensoinut nousseita kustannuksia ja alehintoja.

– Tämä on myös asia, jolla Venäjä yrittää pelata: synnyttämällä niukkuutta markkinoille kaasun ja öljyn kautta se pumppaa hintaa ylöspäin. Tästä seuraa, että se saa saman määrän rahaa vaikka viekin pienempiä määriä.

Tynkkysen mukaan ei ole kuitenkaan selvää, löytääkö Venäjän energia markkinoita pitkällä aikavälillä ja kuinka kannattavaa öljynvienti on massiivisella laivastolla pitkille etäisyyksille.

– Tähän vaikuttavat muun muassa sanktiot ja se, miten kansainväliset vakuutusyhtiöt vakuuttavat venäläisiä laivoja.